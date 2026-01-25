https://1prime.ru/20260125/smi-866874617.html

СМИ: Meta обвинили в мошенничестве

МОСКВА, 25 янв - ПРАЙМ. Компанию Meta (запрещена в РФ как экстремистская организация) обвинили в мошенничестве из-за наличия у компании доступа к перепискам пользователей в принадлежащем ей мессенджере WhatsApp, передает агентство Блумберг со ссылкой на судебный документ. "Международная группа истцов подала в суд на Meta Platforms, Inc., утверждая, что компания делает ложные утверждения о приватности и безопасности мессенджера WhatsApp… группа истцов утверждает, что утверждения Meta о приватности ложные", - пишет агентство. Агентство отмечает, что речь идет о технологии сквозного шифрования, за счет которой, как утверждают в Meta, обеспечивается доступ к переписке только для ее участников. Истцы заявляют, что в действительности, по информации, полученной от разоблачителей, Meta хранит содержание переписок и ее сотрудники могут получать к ней доступ. Среди истцов - граждане Австралии, Бразилии, Индии, Мексики и ЮАР, иск подан в окружной суд США в Сан-Франциско. Как пишет агентство, в Meta назвали обвинения "пустой фантазией", но пообещали принять ответные шаги против истцов.

технологии, бизнес, россия, рф, австралия, бразилия, meta, whatsapp