СМИ: Meta обвинили в мошенничестве
СМИ: Meta обвинили в мошенничестве - 25.01.2026, ПРАЙМ
СМИ: Meta обвинили в мошенничестве
25.01.2026
МОСКВА, 25 янв - ПРАЙМ. Компанию Meta (запрещена в РФ как экстремистская организация) обвинили в мошенничестве из-за наличия у компании доступа к перепискам пользователей в принадлежащем ей мессенджере WhatsApp, передает агентство Блумберг со ссылкой на судебный документ.
"Международная группа истцов подала в суд на Meta Platforms, Inc., утверждая, что компания делает ложные утверждения о приватности и безопасности мессенджера WhatsApp… группа истцов утверждает, что утверждения Meta о приватности ложные", - пишет агентство.
Агентство отмечает, что речь идет о технологии сквозного шифрования, за счет которой, как утверждают в Meta, обеспечивается доступ к переписке только для ее участников.
Истцы заявляют, что в действительности, по информации, полученной от разоблачителей, Meta хранит содержание переписок и ее сотрудники могут получать к ней доступ.
Среди истцов - граждане Австралии, Бразилии, Индии, Мексики и ЮАР, иск подан в окружной суд США в Сан-Франциско.
Как пишет агентство, в Meta назвали обвинения "пустой фантазией", но пообещали принять ответные шаги против истцов.
