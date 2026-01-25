https://1prime.ru/20260125/ssha-866872633.html
В США около 130 тысяч домов остались без света из-за снежной бури
В США около 130 тысяч домов остались без света из-за снежной бури - 25.01.2026, ПРАЙМ
В США около 130 тысяч домов остались без света из-за снежной бури
Около 130 тысяч случаев отключения электричества были зафиксированы в США к вечеру субботы по местному времени из-за снежной бури, свидетельствуют данные сайта... | 25.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-25T02:01+0300
2026-01-25T02:01+0300
2026-01-25T02:18+0300
энергетика
мировая экономика
общество
техас
сша
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866872633.jpg?1769296736
ВАШИНГТОН, 25 янв – ПРАЙМ. Около 130 тысяч случаев отключения электричества были зафиксированы в США к вечеру субботы по местному времени из-за снежной бури, свидетельствуют данные сайта Poweroutage. Общее число отключений составило 130 758: больше всего пришлось на Техас – 50 947 и Луизиану – 50 907. Согласно прогнозу Национальной метеорологической службы, в регионе от восточного Техаса до Северной Каролины ожидается обильный снегопад и опасный гололед. Как минимум в 21 штате было объявлено чрезвычайное положение.
техас
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, общество , техас, сша
Энергетика, Мировая экономика, Общество , ТЕХАС, США
В США около 130 тысяч домов остались без света из-за снежной бури
В США около 130 тысяч домов остались без электроснабжения из-за снежной бури
ВАШИНГТОН, 25 янв – ПРАЙМ. Около 130 тысяч случаев отключения электричества были зафиксированы в США к вечеру субботы по местному времени из-за снежной бури, свидетельствуют данные сайта Poweroutage.
Общее число отключений составило 130 758: больше всего пришлось на Техас – 50 947 и Луизиану – 50 907.
Согласно прогнозу Национальной метеорологической службы, в регионе от восточного Техаса до Северной Каролины ожидается обильный снегопад и опасный гололед. Как минимум в 21 штате было объявлено чрезвычайное положение.