Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В США около 130 тысяч домов остались без света из-за снежной бури - 25.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20260125/ssha-866872633.html
В США около 130 тысяч домов остались без света из-за снежной бури
В США около 130 тысяч домов остались без света из-за снежной бури - 25.01.2026, ПРАЙМ
В США около 130 тысяч домов остались без света из-за снежной бури
Около 130 тысяч случаев отключения электричества были зафиксированы в США к вечеру субботы по местному времени из-за снежной бури, свидетельствуют данные сайта... | 25.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-25T02:01+0300
2026-01-25T02:18+0300
энергетика
мировая экономика
общество
техас
сша
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866872633.jpg?1769296736
ВАШИНГТОН, 25 янв – ПРАЙМ. Около 130 тысяч случаев отключения электричества были зафиксированы в США к вечеру субботы по местному времени из-за снежной бури, свидетельствуют данные сайта Poweroutage. Общее число отключений составило 130 758: больше всего пришлось на Техас – 50 947 и Луизиану – 50 907. Согласно прогнозу Национальной метеорологической службы, в регионе от восточного Техаса до Северной Каролины ожидается обильный снегопад и опасный гололед. Как минимум в 21 штате было объявлено чрезвычайное положение.
техас
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, общество , техас, сша
Энергетика, Мировая экономика, Общество , ТЕХАС, США
02:01 25.01.2026 (обновлено: 02:18 25.01.2026)
 
В США около 130 тысяч домов остались без света из-за снежной бури

В США около 130 тысяч домов остались без электроснабжения из-за снежной бури

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 25 янв – ПРАЙМ. Около 130 тысяч случаев отключения электричества были зафиксированы в США к вечеру субботы по местному времени из-за снежной бури, свидетельствуют данные сайта Poweroutage.
Общее число отключений составило 130 758: больше всего пришлось на Техас – 50 947 и Луизиану – 50 907.
Согласно прогнозу Национальной метеорологической службы, в регионе от восточного Техаса до Северной Каролины ожидается обильный снегопад и опасный гололед. Как минимум в 21 штате было объявлено чрезвычайное положение.
 
ЭнергетикаМировая экономикаОбществоТЕХАССША
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала