В США около 130 тысяч домов остались без света из-за снежной бури

В США около 130 тысяч домов остались без света из-за снежной бури - 25.01.2026

В США около 130 тысяч домов остались без света из-за снежной бури

Около 130 тысяч случаев отключения электричества были зафиксированы в США к вечеру субботы по местному времени из-за снежной бури

ВАШИНГТОН, 25 янв – ПРАЙМ. Около 130 тысяч случаев отключения электричества были зафиксированы в США к вечеру субботы по местному времени из-за снежной бури, свидетельствуют данные сайта Poweroutage. Общее число отключений составило 130 758: больше всего пришлось на Техас – 50 947 и Луизиану – 50 907. Согласно прогнозу Национальной метеорологической службы, в регионе от восточного Техаса до Северной Каролины ожидается обильный снегопад и опасный гололед. Как минимум в 21 штате было объявлено чрезвычайное положение.

