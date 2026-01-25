Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Делегации России и США перед переговорами общались без переводчика - 25.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260125/ssha-866884709.html
Делегации России и США перед переговорами общались без переводчика
Делегации России и США перед переговорами общались без переводчика - 25.01.2026, ПРАЙМ
Делегации России и США перед переговорами общались без переводчика
Делегации России и США перед переговорами президента РФ Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в Кремле общались без переводчика,... | 25.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-25T18:22+0300
2026-01-25T18:22+0300
россия
сша
рф
владимир путин
стив уиткофф
юрий ушаков
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1d/860062965_0:111:1403:900_1920x0_80_0_0_e3b2280d2211e2ecdbc59a37ccde099f.jpg
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 янв - ПРАЙМ. Делегации России и США перед переговорами президента РФ Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в Кремле общались без переводчика, сообщили в эфире телеканала "Россия 1". Путин в ночь с 22 на 23 января провел переговоры с американской делегацией во главе с Уиткоффом. С российской стороны в этой встрече также принимали участие помощник президента РФ Юрий Ушаков и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Со стороны США - зять американского лидера, основатель компании Affinity Partners Джаред Кушнер и старший советник Белого дома, комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джош Грюнбаум. Новые кадры из кулуаров встречи показали в воскресенье в программе "Москва. Кремль. Путин" на "России 1". Участники переговоров от России и США до начала встречи некоторое время беседовали "на ногах" в ожидании Путина. Журналист "России 1" Павел Зарубин обратил внимание, что они общались друг с другом без перевода, хотя впоследствии на переговорах работали переводчики и с российской, и с американской стороны.
https://1prime.ru/20260124/uitkoff-866856469.html
сша
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1d/860062965_29:0:1374:1009_1920x0_80_0_0_a5cc103bba00d73af382a6d786b475b1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, сша, рф, владимир путин, стив уиткофф, юрий ушаков, в мире
РОССИЯ, США, РФ, Владимир Путин, Стив Уиткофф, Юрий Ушаков, В мире
18:22 25.01.2026
 
Делегации России и США перед переговорами общались без переводчика

Делегации РФ и США перед переговорами в Кремле общались без переводчика

© РИА Новости . Михаил КлиментьевФлаги России и США
Флаги России и США - ПРАЙМ, 1920, 25.01.2026
Флаги России и США. Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Климентьев
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 янв - ПРАЙМ. Делегации России и США перед переговорами президента РФ Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в Кремле общались без переводчика, сообщили в эфире телеканала "Россия 1".
Путин в ночь с 22 на 23 января провел переговоры с американской делегацией во главе с Уиткоффом. С российской стороны в этой встрече также принимали участие помощник президента РФ Юрий Ушаков и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Со стороны США - зять американского лидера, основатель компании Affinity Partners Джаред Кушнер и старший советник Белого дома, комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джош Грюнбаум.
Новые кадры из кулуаров встречи показали в воскресенье в программе "Москва. Кремль. Путин" на "России 1".
Участники переговоров от России и США до начала встречи некоторое время беседовали "на ногах" в ожидании Путина. Журналист "России 1" Павел Зарубин обратил внимание, что они общались друг с другом без перевода, хотя впоследствии на переговорах работали переводчики и с российской, и с американской стороны.
Президент Владимир Путин со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом - ПРАЙМ, 1920, 24.01.2026
"Решающий этап": на Западе объяснили срочность визита Уиткоффа к Путину
Вчера, 07:01
 
РОССИЯСШАРФВладимир ПутинСтив УиткоффЮрий УшаковВ мире
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала