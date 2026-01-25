https://1prime.ru/20260125/ssha-866884709.html

Делегации России и США перед переговорами общались без переводчика

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 янв - ПРАЙМ. Делегации России и США перед переговорами президента РФ Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в Кремле общались без переводчика, сообщили в эфире телеканала "Россия 1". Путин в ночь с 22 на 23 января провел переговоры с американской делегацией во главе с Уиткоффом. С российской стороны в этой встрече также принимали участие помощник президента РФ Юрий Ушаков и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Со стороны США - зять американского лидера, основатель компании Affinity Partners Джаред Кушнер и старший советник Белого дома, комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джош Грюнбаум. Новые кадры из кулуаров встречи показали в воскресенье в программе "Москва. Кремль. Путин" на "России 1". Участники переговоров от России и США до начала встречи некоторое время беседовали "на ногах" в ожидании Путина. Журналист "России 1" Павел Зарубин обратил внимание, что они общались друг с другом без перевода, хотя впоследствии на переговорах работали переводчики и с российской, и с американской стороны.

