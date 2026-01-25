Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
США вернулись к политике "холодной войны" в отношении Кубы, заявил Пушков - 25.01.2026, ПРАЙМ
США вернулись к политике "холодной войны" в отношении Кубы, заявил Пушков
США вернулись к политике "холодной войны" в отношении Кубы, заявил Пушков - 25.01.2026, ПРАЙМ
США вернулись к политике "холодной войны" в отношении Кубы, заявил Пушков
США возвращаются к политике "холодной войны" в отношении Кубы, заявил член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков. | 25.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-25T18:53+0300
2026-01-25T18:53+0300
МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. США возвращаются к политике "холодной войны" в отношении Кубы, заявил член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков. "Источники отмечают, что нынешняя администрация, судя по всему, готова перейти к более активной политике энергетического "удушения" Кубы, что обозначает возвращение США к политике "холодной войны" в отношении непокорного острова", - написал Пушков в своём Telegram-канале. Госсекретарь США Марко Рубио после захвата Вашингтоном президента Венесуэлы Николаса Мадуро назвал "огромной проблемой" кубинское правительство, а президент США Дональд Трамп назвал отличной идею назначения Рубио президентом Кубы.
18:53 25.01.2026
 
США вернулись к политике "холодной войны" в отношении Кубы, заявил Пушков

Пушков заявил о возвращении США к политике холодной войны в отношении Кубы

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - ПРАЙМ, 1920, 25.01.2026
Алексей Пушков. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. США возвращаются к политике "холодной войны" в отношении Кубы, заявил член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков.
"Источники отмечают, что нынешняя администрация, судя по всему, готова перейти к более активной политике энергетического "удушения" Кубы, что обозначает возвращение США к политике "холодной войны" в отношении непокорного острова", - написал Пушков в своём Telegram-канале.
Госсекретарь США Марко Рубио после захвата Вашингтоном президента Венесуэлы Николаса Мадуро назвал "огромной проблемой" кубинское правительство, а президент США Дональд Трамп назвал отличной идею назначения Рубио президентом Кубы.
Белый дом в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 23.01.2026
СМИ: США могут ввести морскую блокаду для прекращения импорта нефти на Кубу
23 января, 22:44
 
