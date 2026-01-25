https://1prime.ru/20260125/ssha-866885644.html

США вернулись к политике "холодной войны" в отношении Кубы, заявил Пушков

США вернулись к политике "холодной войны" в отношении Кубы, заявил Пушков - 25.01.2026, ПРАЙМ

США вернулись к политике "холодной войны" в отношении Кубы, заявил Пушков

США возвращаются к политике "холодной войны" в отношении Кубы, заявил член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков. | 25.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-25T18:53+0300

2026-01-25T18:53+0300

2026-01-25T18:53+0300

россия

сша

куба

вашингтон

алексей пушков

марко рубио

николас мадуро

в мире

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/09/865349397_0:261:2717:1789_1920x0_80_0_0_132ab189dcccfe66c45fdd46b63c46fd.jpg

МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. США возвращаются к политике "холодной войны" в отношении Кубы, заявил член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков. "Источники отмечают, что нынешняя администрация, судя по всему, готова перейти к более активной политике энергетического "удушения" Кубы, что обозначает возвращение США к политике "холодной войны" в отношении непокорного острова", - написал Пушков в своём Telegram-канале. Госсекретарь США Марко Рубио после захвата Вашингтоном президента Венесуэлы Николаса Мадуро назвал "огромной проблемой" кубинское правительство, а президент США Дональд Трамп назвал отличной идею назначения Рубио президентом Кубы.

https://1prime.ru/20260123/ssha-866849225.html

сша

куба

вашингтон

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, сша, куба, вашингтон, алексей пушков, марко рубио, николас мадуро, в мире