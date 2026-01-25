США вернулись к политике "холодной войны" в отношении Кубы, заявил Пушков

https://1prime.ru/20260125/ssha-866885644.html
2026-01-25T18:53+0300
2026-01-25T18:53+0300
2026-01-25T18:53+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/09/865349397_0:261:2717:1789_1920x0_80_0_0_132ab189dcccfe66c45fdd46b63c46fd.jpg
МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. США возвращаются к политике "холодной войны" в отношении Кубы, заявил член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков. "Источники отмечают, что нынешняя администрация, судя по всему, готова перейти к более активной политике энергетического "удушения" Кубы, что обозначает возвращение США к политике "холодной войны" в отношении непокорного острова", - написал Пушков в своём Telegram-канале. Госсекретарь США Марко Рубио после захвата Вашингтоном президента Венесуэлы Николаса Мадуро назвал "огромной проблемой" кубинское правительство, а президент США Дональд Трамп назвал отличной идею назначения Рубио президентом Кубы.
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/09/865349397_0:6:2717:2044_1920x0_80_0_0_87c045b61447f3fada686742b6a5c82a.jpg
