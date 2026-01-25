Ушаков пошутил перед переговорами в Кремле

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Помощник президента России Юрий Ушаков пошутил перед переговорами с США в Кремле, когда делегации ожидали начала встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. | 25.01.2026, ПРАЙМ
П.-КАМЧАТСКИЙ, 25 янв - РИА Новости. Помощник президента России Юрий Ушаков пошутил перед переговорами с США в Кремле, когда делегации ожидали начала встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Путин в ночь с 22 на 23 января провел переговоры с американской делегацией во главе со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. Новые кадры из кулуаров встречи показали в воскресенье в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1". Участники переговоров от России и США до начала встречи некоторое время беседовали "на ногах" в ожидании Путина. Когда дверь в представительский кабинет, через которую должен был войти российский лидер, распахнулась, делегации были готовы встретить Путина. Однако в зал зашел не президент, которого все ожидали увидеть, а один из помощников главы государства. "Господин Путин", - пошутил Ушаков, обращаясь к ожидающим прихода президента участникам делегаций. "Это был сюрприз", - поддержал его Уиткофф, улыбнувшись.
П.-КАМЧАТСКИЙ, 25 янв - РИА Новости. Помощник президента России Юрий Ушаков пошутил перед переговорами с США в Кремле, когда делегации ожидали начала встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
Путин в ночь с 22 на 23 января провел переговоры с американской делегацией во главе со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. Новые кадры из кулуаров встречи показали в воскресенье в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
Участники переговоров от России и США до начала встречи некоторое время беседовали "на ногах" в ожидании Путина. Когда дверь в представительский кабинет, через которую должен был войти российский лидер, распахнулась, делегации были готовы встретить Путина.
Однако в зал зашел не президент, которого все ожидали увидеть, а один из помощников главы государства.
"Господин Путин", - пошутил Ушаков, обращаясь к ожидающим прихода президента участникам делегаций.
"Это был сюрприз", - поддержал его Уиткофф, улыбнувшись.
