Канада не должна стать лазейкой для китайских товаров, заявил Бессент - 25.01.2026, ПРАЙМ
Канада не должна стать лазейкой для китайских товаров, заявил Бессент
2026-01-25T19:46+0300
2026-01-25T19:46+0300
ВАШИНГТОН, 25 янв - ПРАЙМ. Министр финансов США Скотт Бессент предупредил, что Штаты не хотят попадания в страну дешевых китайских товаров через Канаду после снижения там пошлин. "Мы не можем допустить, чтобы Канада стала лазейкой для Китая и дешевых китайских товаров в США",- сказал Бессент в интервью ABC. По его словам, премьер-министр Канады Марк Карни после поездки в Китай "снизил отдельные промышленные пошлины для китайских товаров". "А у нас высокая интеграция рынка с Канадой", - объяснил Бессент. Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что если Канада заключит сделку с Китаем, то на все канадские товары, ввозимые в США, будут немедленно применены пошлины в 100% .
мировая экономика, канада, сша, китай, скотт бессент, марк карни, дональд трамп
Мировая экономика, КАНАДА, США, КИТАЙ, Скотт Бессент, Марк Карни, Дональд Трамп
19:46 25.01.2026
 
Канада не должна стать лазейкой для китайских товаров, заявил Бессент

Бессент: Канада не должна стать лазейкой для китайских товаров

© Unsplash/Jason HafsoФлаг Канады, Оттава
Флаг Канады, Оттава
© Unsplash/Jason Hafso
ВАШИНГТОН, 25 янв - ПРАЙМ. Министр финансов США Скотт Бессент предупредил, что Штаты не хотят попадания в страну дешевых китайских товаров через Канаду после снижения там пошлин.
"Мы не можем допустить, чтобы Канада стала лазейкой для Китая и дешевых китайских товаров в США",- сказал Бессент в интервью ABC.
По его словам, премьер-министр Канады Марк Карни после поездки в Китай "снизил отдельные промышленные пошлины для китайских товаров".
"А у нас высокая интеграция рынка с Канадой", - объяснил Бессент.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что если Канада заключит сделку с Китаем, то на все канадские товары, ввозимые в США, будут немедленно применены пошлины в 100% .
Бессент признался, что управлял соевой фермой во время переговоров КНР
7 декабря 2025, 22:00
7 декабря 2025, 22:00
 
Мировая экономика, КАНАДА, США, КИТАЙ, Скотт Бессент, Марк Карни, Дональд Трамп
 
 
