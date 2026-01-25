https://1prime.ru/20260125/ssha-866886889.html
Канада не должна стать лазейкой для китайских товаров, заявил Бессент
ВАШИНГТОН, 25 янв - ПРАЙМ. Министр финансов США Скотт Бессент предупредил, что Штаты не хотят попадания в страну дешевых китайских товаров через Канаду после снижения там пошлин. "Мы не можем допустить, чтобы Канада стала лазейкой для Китая и дешевых китайских товаров в США",- сказал Бессент в интервью ABC. По его словам, премьер-министр Канады Марк Карни после поездки в Китай "снизил отдельные промышленные пошлины для китайских товаров". "А у нас высокая интеграция рынка с Канадой", - объяснил Бессент. Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что если Канада заключит сделку с Китаем, то на все канадские товары, ввозимые в США, будут немедленно применены пошлины в 100% .
