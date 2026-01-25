Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Премьер Чехии раскритиковал слова Трампа о военных в Афганистане - 25.01.2026
Премьер Чехии раскритиковал слова Трампа о военных в Афганистане
Премьер Чехии раскритиковал слова Трампа о военных в Афганистане - 25.01.2026, ПРАЙМ
Премьер Чехии раскритиковал слова Трампа о военных в Афганистане
Слова президента США Дональда Трампа о том, что военнослужащие стран НАТО якобы избегали пребывания на линии фронта в Афганистане, выходят за рамки приличия и... | 25.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-25T20:36+0300
2026-01-25T20:36+0300
сша
афганистан
великобритания
дональд трамп
кир стармер
нато
fox news
в мире
ПРАГА, 25 янв – ПРАЙМ. Слова президента США Дональда Трампа о том, что военнослужащие стран НАТО якобы избегали пребывания на линии фронта в Афганистане, выходят за рамки приличия и принижают наследие чешских военных, 14 из которых погибли в этой стране, заявил в воскресенье чешский премьер Андрей Бабиш порталу Novinky. В четверг Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что не уверен, что страны НАТО поддержат США в случае необходимости, и что Штаты никогда по-настоящему не просили помощи у союзников. Также он заявил, что в Афганистане союзники находились вдали от линии фронта, несмотря на то, что направили туда войска. "Конечно, эти слова - чушь. Дональд Трамп часто любит провоцировать своими заявлениями, но это уже за гранью приличия. Это принижает наследие наших воинов, погибших или раненых в ходе миссий союзников" - приводит портал слова Бабиша. Во время миссий в Афганистане погибли 14 чешских военнослужащих. Высказывание Трампа вызвало глубокое возмущение у многих политиков западных стран. В частности, премьер Великобритании Кир Стармер назвал это оскорблением, а премьер Италии Джорджа Мелони – неприемлемым. Польский генерал Роман Полько в эфире телеканала TVP выразил мнение, что Трамп должен извиниться за свои слова о бесполезности союзников США по НАТО.
сша, афганистан, великобритания, дональд трамп, кир стармер, нато, fox news, в мире
США, АФГАНИСТАН, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Дональд Трамп, Кир Стармер, НАТО, Fox News, В мире
20:36 25.01.2026
 
Премьер Чехии раскритиковал слова Трампа о военных в Афганистане

Бабиш: слова Трампа о военных НАТО в Афганистане выходят за рамки приличия

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПремьер-министр Чехии Андрей Бабиш
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш - ПРАЙМ, 1920, 25.01.2026
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш . Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
ПРАГА, 25 янв – ПРАЙМ. Слова президента США Дональда Трампа о том, что военнослужащие стран НАТО якобы избегали пребывания на линии фронта в Афганистане, выходят за рамки приличия и принижают наследие чешских военных, 14 из которых погибли в этой стране, заявил в воскресенье чешский премьер Андрей Бабиш порталу Novinky.
В четверг Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что не уверен, что страны НАТО поддержат США в случае необходимости, и что Штаты никогда по-настоящему не просили помощи у союзников. Также он заявил, что в Афганистане союзники находились вдали от линии фронта, несмотря на то, что направили туда войска.
"Конечно, эти слова - чушь. Дональд Трамп часто любит провоцировать своими заявлениями, но это уже за гранью приличия. Это принижает наследие наших воинов, погибших или раненых в ходе миссий союзников" - приводит портал слова Бабиша. Во время миссий в Афганистане погибли 14 чешских военнослужащих.
Высказывание Трампа вызвало глубокое возмущение у многих политиков западных стран. В частности, премьер Великобритании Кир Стармер назвал это оскорблением, а премьер Италии Джорджа Мелони – неприемлемым. Польский генерал Роман Полько в эфире телеканала TVP выразил мнение, что Трамп должен извиниться за свои слова о бесполезности союзников США по НАТО.
Штаб-квартира НАТО - ПРАЙМ, 1920, 18.01.2026
В Европе опасаются, что Трамп ликвидирует НАТО, пишет WSJ
18 января, 20:17
 
СШААФГАНИСТАНВЕЛИКОБРИТАНИЯДональд ТрампКир СтармерНАТОFox NewsВ мире
 
 
