https://1prime.ru/20260125/ssha-866893174.html

СМИ: зампреда ЦВС Китая подозревают в передаче США данных о ядерном оружии

СМИ: зампреда ЦВС Китая подозревают в передаче США данных о ядерном оружии - 25.01.2026, ПРАЙМ

СМИ: зампреда ЦВС Китая подозревают в передаче США данных о ядерном оружии

Заместитель председателя Центрального военного совета (ЦВС) КНР Чжан Юся обвиняется в передаче США данных о китайской программе ядерного вооружения и получении... | 25.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-25T22:39+0300

2026-01-25T22:39+0300

2026-01-25T22:39+0300

китай

сша

си цзиньпин

в мире

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859597330_0:1:900:507_1920x0_80_0_0_06f20ed168d7f00d42aef1ff267e5333.jpg

МОСКВА, 25 янв - ПРАЙМ. Заместитель председателя Центрального военного совета (ЦВС) КНР Чжан Юся обвиняется в передаче США данных о китайской программе ядерного вооружения и получении взяток, утверждает американская газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с материалами брифинга высокого уровня по этим обвинениям, который прошел в КНР в субботу. Министерство обороны Китая 24 января заявило, что член Политбюро ЦК КПК, заместитель председателя Центрального военного совета Чжан Юся и начальник Объединенного штаба Центрального военного совета Лю Чжэньли "подозреваются в серьезных нарушениях дисциплины и закона". ЦК КПК принял решение начать расследование в отношении высокопоставленных военных чиновников. Wall Street Journal утверждает со ссылкой на источники, что в рамках расследования в отношении военного подозревается, что Чжан Юся формировал "политические клики" для того, чтобы формировать "сети влияния", а также превышал полномочия в самом Центральном военном комитете. Отмечается, что Чжан Юся также предположительно принимал огромные взятки в обмен на продвижение внутри ведомства. Издание добавляет со ссылкой на источники, осведомленные с субботним брифингом, что Чжан Юся якобы помог бывшему министру обороны КНР Ли Шанфу подняться по службе в обмен на крупные взятки. "Самым шокирующим обвинением, раскрытым во время брифинга за закрытыми дверями, было то, что Чжан (Юся - ред.) передал США основные технические данные по ядерному вооружению Китая", - заявила газета со ссылкой на источники. Источники утверждают, что некоторые доказательства преступлений Чжана Юся предоставил бывший гендиректор Китайской национальной ядерной корпорации Гу Цзюнь. Газета отмечает, что в понедельник власти КНР начали расследование в отношении Гу Цзюня по подозрению в серьезных нарушениях дисциплины и законодательства страны. В январе председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что борьба с коррупцией в Китае остается сложной и напряженной. Глава Китая сравнил коррупцию с тигром, преграждающим путь развитию партии и страны, подчеркнув, что необходимо решительно искоренять взяточничество и лишать коррупционеров укрытия. В октябре 2025 года официальный представитель министерства обороны КНР Чжан Сяоган заявил, что военное и партийное руководство Китая занимает четкую позицию, что в армии нет места для укрытия коррумпированных элементов. Ранее он сообщал, что ЦК КПК и Центральный военный совет КНР приняли решение об исключении из рядов Компартии Китая и из армии девяти высокопоставленных военных, включая члена Политбюро Центрального комитета КПК, заместителя председателя ЦВС Хэ Вэйдуна, члена ЦВС, экс-главы управления по политработе ЦВС Мяо Хуа, экс-заместителя главы управления по политической работе ЦВС Хэ Хунцзюня. Центральный военный совет КНР – это государственный орган, осуществляющий руководство и единое командование всеми вооруженными силами страны, то есть Народно-освободительной армией Китая (НОАК) и Народной вооруженной полицией. Он был учрежден в декабре 1982 года, его первым председателем был Дэн Сяопин.

https://1prime.ru/20250801/armiya-860206164.html

китай

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

китай, сша, си цзиньпин, в мире