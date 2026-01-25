https://1prime.ru/20260125/ssha-866893174.html
СМИ: зампреда ЦВС Китая подозревают в передаче США данных о ядерном оружии
СМИ: зампреда ЦВС Китая подозревают в передаче США данных о ядерном оружии - 25.01.2026, ПРАЙМ
СМИ: зампреда ЦВС Китая подозревают в передаче США данных о ядерном оружии
Заместитель председателя Центрального военного совета (ЦВС) КНР Чжан Юся обвиняется в передаче США данных о китайской программе ядерного вооружения и получении... | 25.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-25T22:39+0300
2026-01-25T22:39+0300
2026-01-25T22:39+0300
китай
сша
си цзиньпин
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859597330_0:1:900:507_1920x0_80_0_0_06f20ed168d7f00d42aef1ff267e5333.jpg
МОСКВА, 25 янв - ПРАЙМ. Заместитель председателя Центрального военного совета (ЦВС) КНР Чжан Юся обвиняется в передаче США данных о китайской программе ядерного вооружения и получении взяток, утверждает американская газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с материалами брифинга высокого уровня по этим обвинениям, который прошел в КНР в субботу. Министерство обороны Китая 24 января заявило, что член Политбюро ЦК КПК, заместитель председателя Центрального военного совета Чжан Юся и начальник Объединенного штаба Центрального военного совета Лю Чжэньли "подозреваются в серьезных нарушениях дисциплины и закона". ЦК КПК принял решение начать расследование в отношении высокопоставленных военных чиновников. Wall Street Journal утверждает со ссылкой на источники, что в рамках расследования в отношении военного подозревается, что Чжан Юся формировал "политические клики" для того, чтобы формировать "сети влияния", а также превышал полномочия в самом Центральном военном комитете. Отмечается, что Чжан Юся также предположительно принимал огромные взятки в обмен на продвижение внутри ведомства. Издание добавляет со ссылкой на источники, осведомленные с субботним брифингом, что Чжан Юся якобы помог бывшему министру обороны КНР Ли Шанфу подняться по службе в обмен на крупные взятки. "Самым шокирующим обвинением, раскрытым во время брифинга за закрытыми дверями, было то, что Чжан (Юся - ред.) передал США основные технические данные по ядерному вооружению Китая", - заявила газета со ссылкой на источники. Источники утверждают, что некоторые доказательства преступлений Чжана Юся предоставил бывший гендиректор Китайской национальной ядерной корпорации Гу Цзюнь. Газета отмечает, что в понедельник власти КНР начали расследование в отношении Гу Цзюня по подозрению в серьезных нарушениях дисциплины и законодательства страны. В январе председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что борьба с коррупцией в Китае остается сложной и напряженной. Глава Китая сравнил коррупцию с тигром, преграждающим путь развитию партии и страны, подчеркнув, что необходимо решительно искоренять взяточничество и лишать коррупционеров укрытия. В октябре 2025 года официальный представитель министерства обороны КНР Чжан Сяоган заявил, что военное и партийное руководство Китая занимает четкую позицию, что в армии нет места для укрытия коррумпированных элементов. Ранее он сообщал, что ЦК КПК и Центральный военный совет КНР приняли решение об исключении из рядов Компартии Китая и из армии девяти высокопоставленных военных, включая члена Политбюро Центрального комитета КПК, заместителя председателя ЦВС Хэ Вэйдуна, члена ЦВС, экс-главы управления по политработе ЦВС Мяо Хуа, экс-заместителя главы управления по политической работе ЦВС Хэ Хунцзюня. Центральный военный совет КНР – это государственный орган, осуществляющий руководство и единое командование всеми вооруженными силами страны, то есть Народно-освободительной армией Китая (НОАК) и Народной вооруженной полицией. Он был учрежден в декабре 1982 года, его первым председателем был Дэн Сяопин.
https://1prime.ru/20250801/armiya-860206164.html
китай
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859597330_112:0:788:507_1920x0_80_0_0_72e89598050a83329fb4a9948318e86a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, сша, си цзиньпин, в мире
КИТАЙ, США, Си Цзиньпин, В мире
СМИ: зампреда ЦВС Китая подозревают в передаче США данных о ядерном оружии
WSJ: зампреда ЦВС Китая Чжан Юся подозревают в передаче США данных о ядерном оружии
МОСКВА, 25 янв - ПРАЙМ.
Заместитель председателя Центрального военного совета (ЦВС) КНР Чжан Юся обвиняется в передаче США данных о китайской программе ядерного вооружения и получении взяток, утверждает американская газета Wall Street Journal
со ссылкой на источники, знакомые с материалами брифинга высокого уровня по этим обвинениям, который прошел в КНР в субботу.
Министерство обороны Китая
24 января заявило, что член Политбюро ЦК КПК, заместитель председателя Центрального военного совета Чжан Юся и начальник Объединенного штаба Центрального военного совета Лю Чжэньли "подозреваются в серьезных нарушениях дисциплины и закона". ЦК КПК принял решение начать расследование в отношении высокопоставленных военных чиновников.
Wall Street Journal утверждает со ссылкой на источники, что в рамках расследования в отношении военного подозревается, что Чжан Юся формировал "политические клики" для того, чтобы формировать "сети влияния", а также превышал полномочия в самом Центральном военном комитете. Отмечается, что Чжан Юся также предположительно принимал огромные взятки в обмен на продвижение внутри ведомства. Издание добавляет со ссылкой на источники, осведомленные с субботним брифингом, что Чжан Юся якобы помог бывшему министру обороны КНР Ли Шанфу подняться по службе в обмен на крупные взятки.
"Самым шокирующим обвинением, раскрытым во время брифинга за закрытыми дверями, было то, что Чжан (Юся - ред.) передал США
основные технические данные по ядерному вооружению Китая", - заявила газета со ссылкой на источники.
Источники утверждают, что некоторые доказательства преступлений Чжана Юся предоставил бывший гендиректор Китайской национальной ядерной корпорации Гу Цзюнь. Газета отмечает, что в понедельник власти КНР начали расследование в отношении Гу Цзюня по подозрению в серьезных нарушениях дисциплины и законодательства страны.
В январе председатель КНР Си Цзиньпин
заявил, что борьба с коррупцией в Китае остается сложной и напряженной. Глава Китая сравнил коррупцию с тигром, преграждающим путь развитию партии и страны, подчеркнув, что необходимо решительно искоренять взяточничество и лишать коррупционеров укрытия.
В октябре 2025 года официальный представитель министерства обороны КНР Чжан Сяоган заявил, что военное и партийное руководство Китая занимает четкую позицию, что в армии нет места для укрытия коррумпированных элементов. Ранее он сообщал, что ЦК КПК и Центральный военный совет КНР приняли решение об исключении из рядов Компартии Китая и из армии девяти высокопоставленных военных, включая члена Политбюро Центрального комитета КПК, заместителя председателя ЦВС Хэ Вэйдуна, члена ЦВС, экс-главы управления по политработе ЦВС Мяо Хуа, экс-заместителя главы управления по политической работе ЦВС Хэ Хунцзюня.
Центральный военный совет КНР – это государственный орган, осуществляющий руководство и единое командование всеми вооруженными силами страны, то есть Народно-освободительной армией Китая (НОАК) и Народной вооруженной полицией. Он был учрежден в декабре 1982 года, его первым председателем был Дэн Сяопин.
Армия США заключила контракт с разработчиком шпионского ПО Palantir