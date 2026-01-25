https://1prime.ru/20260125/svo-866886332.html
ВС России продвигаются в Константиновке, заявил Пушилин
МОСКВА, 25 янв – ПРАЙМ. ВС РФ продвигаются в Константиновке в районе железнодорожного вокзала, а также в районе населенных пунктов Бересток, Степановка и Ильиновка, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. "Константиновское направление: видим продвижение в самой Константиновке в районе ж/д вокзала, а также в районе населенных пунктов Бересток, Степановка и Ильиновка", - сообщил Пушилин в своем канале на платформе Max.
