https://1prime.ru/20260125/testirovanie-866877080.html
Россиянки смогут бесплатно пройти неинвазивное пренатальное тестирование
Россиянки смогут бесплатно пройти неинвазивное пренатальное тестирование - 25.01.2026, ПРАЙМ
Россиянки смогут бесплатно пройти неинвазивное пренатальное тестирование
Неинвазивное пренатальное (дородовое) тестирование включено в программу государственных гарантий, беременные россиянки могут теперь бесплатно пройти через... | 25.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-25T08:45+0300
2026-01-25T08:45+0300
2026-01-25T08:45+0300
общество
здоровье
минздрав
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/19/866876881_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_0d3f27adecd6b0ec0c59e4d6a6f897d8.jpg
МОСКВА, 25 янв - ПРАЙМ. Неинвазивное пренатальное (дородовое) тестирование включено в программу государственных гарантий, беременные россиянки могут теперь бесплатно пройти через определение внеклеточной ДНК плода по крови матери, следует из документа, с которым ознакомилось РИА Новости. Неинвазивный пренатальный тест (НИПТ) направлен на оценку риска синдрома Дауна, синдрома Эдвардса, синдрома Патау и анеуплоидий половых хромосом (генетические аномалии, при которых нарушается нормальное количество X- и Y-хромосом), отдельных микроделеционных синдромов у плода (генетические нарушения, связанные с потерей небольших фрагментов хромосом, включающих несколько генов). Как ранее уточняла главный внештатный специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью женщин Наталья Долгушина, тестирование является неинвазивной методикой. Оно проводится с конца первого триместра беременности как при одноплодной, так и двуплодной беременности. НИПТ назначают беременным женщинам из группы среднего и высокого риска рождения ребенка с хромосомными аномалиями по результатам пренатального скрининга первого триместра. При выявлении высокого риска хромосомных аномалий рекомендовано проведение инвазивной пренатальной диагностики.
https://1prime.ru/20260121/posobie-866771203.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/19/866876881_200:0:2867:2000_1920x0_80_0_0_2b1325c38ed2a9439b44017c8e8b32c5.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , здоровье, минздрав
Общество , Здоровье, Минздрав
Россиянки смогут бесплатно пройти неинвазивное пренатальное тестирование
Неинвазивное пренатальное тестирование стало бесплатным по ОМС
МОСКВА, 25 янв - ПРАЙМ. Неинвазивное пренатальное (дородовое) тестирование включено в программу государственных гарантий, беременные россиянки могут теперь бесплатно пройти через определение внеклеточной ДНК плода по крови матери, следует из документа, с которым ознакомилось РИА Новости.
Неинвазивный пренатальный тест (НИПТ) направлен на оценку риска синдрома Дауна, синдрома Эдвардса, синдрома Патау и анеуплоидий половых хромосом (генетические аномалии, при которых нарушается нормальное количество X- и Y-хромосом), отдельных микроделеционных синдромов у плода (генетические нарушения, связанные с потерей небольших фрагментов хромосом, включающих несколько генов).
Как ранее уточняла главный внештатный специалист Минздрава
России по репродуктивному здоровью женщин Наталья Долгушина, тестирование является неинвазивной методикой. Оно проводится с конца первого триместра беременности как при одноплодной, так и двуплодной беременности.
НИПТ назначают беременным женщинам из группы среднего и высокого риска рождения ребенка с хромосомными аномалиями по результатам пренатального скрининга первого триместра. При выявлении высокого риска хромосомных аномалий рекомендовано проведение инвазивной пренатальной диагностики.
Голикова: единое пособие по новым правилам будет назначено 231 тысяче детей