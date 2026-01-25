Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россиянки смогут бесплатно пройти неинвазивное пренатальное тестирование - 25.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260125/testirovanie-866877080.html
Россиянки смогут бесплатно пройти неинвазивное пренатальное тестирование
Россиянки смогут бесплатно пройти неинвазивное пренатальное тестирование - 25.01.2026, ПРАЙМ
Россиянки смогут бесплатно пройти неинвазивное пренатальное тестирование
Неинвазивное пренатальное (дородовое) тестирование включено в программу государственных гарантий, беременные россиянки могут теперь бесплатно пройти через... | 25.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-25T08:45+0300
2026-01-25T08:45+0300
общество
здоровье
минздрав
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/19/866876881_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_0d3f27adecd6b0ec0c59e4d6a6f897d8.jpg
МОСКВА, 25 янв - ПРАЙМ. Неинвазивное пренатальное (дородовое) тестирование включено в программу государственных гарантий, беременные россиянки могут теперь бесплатно пройти через определение внеклеточной ДНК плода по крови матери, следует из документа, с которым ознакомилось РИА Новости. Неинвазивный пренатальный тест (НИПТ) направлен на оценку риска синдрома Дауна, синдрома Эдвардса, синдрома Патау и анеуплоидий половых хромосом (генетические аномалии, при которых нарушается нормальное количество X- и Y-хромосом), отдельных микроделеционных синдромов у плода (генетические нарушения, связанные с потерей небольших фрагментов хромосом, включающих несколько генов). Как ранее уточняла главный внештатный специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью женщин Наталья Долгушина, тестирование является неинвазивной методикой. Оно проводится с конца первого триместра беременности как при одноплодной, так и двуплодной беременности. НИПТ назначают беременным женщинам из группы среднего и высокого риска рождения ребенка с хромосомными аномалиями по результатам пренатального скрининга первого триместра. При выявлении высокого риска хромосомных аномалий рекомендовано проведение инвазивной пренатальной диагностики.
https://1prime.ru/20260121/posobie-866771203.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/19/866876881_200:0:2867:2000_1920x0_80_0_0_2b1325c38ed2a9439b44017c8e8b32c5.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , здоровье, минздрав
Общество , Здоровье, Минздрав
08:45 25.01.2026
 
Россиянки смогут бесплатно пройти неинвазивное пренатальное тестирование

Неинвазивное пренатальное тестирование стало бесплатным по ОМС

© РИА Новости . Сергей Красноухов | Перейти в медиабанкРабота областного перинатального центра в городе Южно-Сахалинске
Работа областного перинатального центра в городе Южно-Сахалинске - ПРАЙМ, 1920, 25.01.2026
© РИА Новости . Сергей Красноухов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 25 янв - ПРАЙМ. Неинвазивное пренатальное (дородовое) тестирование включено в программу государственных гарантий, беременные россиянки могут теперь бесплатно пройти через определение внеклеточной ДНК плода по крови матери, следует из документа, с которым ознакомилось РИА Новости.
Неинвазивный пренатальный тест (НИПТ) направлен на оценку риска синдрома Дауна, синдрома Эдвардса, синдрома Патау и анеуплоидий половых хромосом (генетические аномалии, при которых нарушается нормальное количество X- и Y-хромосом), отдельных микроделеционных синдромов у плода (генетические нарушения, связанные с потерей небольших фрагментов хромосом, включающих несколько генов).
Как ранее уточняла главный внештатный специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью женщин Наталья Долгушина, тестирование является неинвазивной методикой. Оно проводится с конца первого триместра беременности как при одноплодной, так и двуплодной беременности.
НИПТ назначают беременным женщинам из группы среднего и высокого риска рождения ребенка с хромосомными аномалиями по результатам пренатального скрининга первого триместра. При выявлении высокого риска хромосомных аномалий рекомендовано проведение инвазивной пренатальной диагностики.
Татьяна Голикова - ПРАЙМ, 1920, 21.01.2026
Голикова: единое пособие по новым правилам будет назначено 231 тысяче детей
21 января, 22:40
 
ОбществоЗдоровьеМинздрав
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала