https://1prime.ru/20260125/testirovanie-866877080.html

Россиянки смогут бесплатно пройти неинвазивное пренатальное тестирование

Россиянки смогут бесплатно пройти неинвазивное пренатальное тестирование - 25.01.2026, ПРАЙМ

Россиянки смогут бесплатно пройти неинвазивное пренатальное тестирование

Неинвазивное пренатальное (дородовое) тестирование включено в программу государственных гарантий, беременные россиянки могут теперь бесплатно пройти через... | 25.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-25T08:45+0300

2026-01-25T08:45+0300

2026-01-25T08:45+0300

общество

здоровье

минздрав

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/19/866876881_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_0d3f27adecd6b0ec0c59e4d6a6f897d8.jpg

МОСКВА, 25 янв - ПРАЙМ. Неинвазивное пренатальное (дородовое) тестирование включено в программу государственных гарантий, беременные россиянки могут теперь бесплатно пройти через определение внеклеточной ДНК плода по крови матери, следует из документа, с которым ознакомилось РИА Новости. Неинвазивный пренатальный тест (НИПТ) направлен на оценку риска синдрома Дауна, синдрома Эдвардса, синдрома Патау и анеуплоидий половых хромосом (генетические аномалии, при которых нарушается нормальное количество X- и Y-хромосом), отдельных микроделеционных синдромов у плода (генетические нарушения, связанные с потерей небольших фрагментов хромосом, включающих несколько генов). Как ранее уточняла главный внештатный специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью женщин Наталья Долгушина, тестирование является неинвазивной методикой. Оно проводится с конца первого триместра беременности как при одноплодной, так и двуплодной беременности. НИПТ назначают беременным женщинам из группы среднего и высокого риска рождения ребенка с хромосомными аномалиями по результатам пренатального скрининга первого триместра. При выявлении высокого риска хромосомных аномалий рекомендовано проведение инвазивной пренатальной диагностики.

https://1prime.ru/20260121/posobie-866771203.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , здоровье, минздрав