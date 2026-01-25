“Не примут обратно”. Россиян предупредили об уловке с товарами по акции

https://1prime.ru/20260125/tovary-866834214.html
МОСКВА, 25 янв - ПРАЙМ. В каких случаях нежелание продавца принимать обратно купленный по акции товар оправдано, а в каких нет, и что делать, чтобы его все-таки сдать или обменять, рассказал агентству “Прайм” юрист, руководитель Центра правопорядка в г. Москве и Московской области Александр Хаминский."Законодательство не содержит специальных условий для возврата товаров, купленных со скидкой или по акциям продавцов. Это означает, что вернуть товар, приобретенный по акции или со скидкой, можно на общих основаниях”, - уверяет он.Непродовольственные товары можно вернуть, если обнаружены недостатки или не подошло по форме, цвету или размеру.При этом есть перечень товаров надлежащего качества, не подлежащих обмену (возврату), утвержденный специальным постановлением правительства. К ним относятся продукты питания, лекарства, косметика, парфюмерия, предметы личной гигиены и др. Вернуть товары из невозвратного списка можно лишь в особых случаях.Никакого отношения к тому, был ли товар куплен по акции или на распродаже, эти правила не имеют. Поэтому подобные пометки от продавца лишены юридической силы и продиктованы лишь желанием удержать прибыль, указал Хаминский. На возврат или обмен дается две недели.Законом о защите прав потребителей предусмотрен особый порядок возврата и обмена технически сложных товаров, к которым относятся ноутбуки, телевизоры, цифровые фотокамеры, мобильные телефоны и т.д.“Покупатель вправе требовать замены технически сложного товара либо отказаться от него и потребовать возврата денег независимо от того, насколько существенны недостатки, если требования были предъявлены в течение пятнадцати дней со дня его покупки", - заключил Хаминский.
