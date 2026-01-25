Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
П.-КАМЧАТСКИЙ, 25 янв - ПРАЙМ. Глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина внимательно слушала заявления президента России Владимира Путина о намерении направить замороженные в США российские активы в "Совет мира" по Газе, сообщили в эфире телеканала "Россия 1". Путин в четверг, 22 января, провел в Кремле переговоры с президентом Палестины Махмудом Аббасом. Набиуллина была на этой встрече в составе российской делегации. Путин заявил, что Россия готова направить в создаваемый по инициативе президента США Дональда Трампа "Совет мира" 1 миллиард долларов из замороженных ранее активов на восстановление сектора Газа и решение проблем Палестины. По его словам, такой взнос вполне возможен, российская сторона ранее обсуждала такие варианты с представителями американской администрации. Новые видеокадры с прошедших переговоров с Аббасом показали в воскресенье в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1". Журналист "России 1" Павел Зарубин обратил внимание, что глава ЦБ сосредоточенно слушала заявление президента РФ о "Совете мира" и намерении России направить взнос за счет замороженных активов РФ.
россия, финансы, рф, сша, газа, владимир путин, эльвира набиуллина, дональд трамп
РОССИЯ, Финансы, РФ, США, Газа, Владимир Путин, Эльвира Набиуллина, Дональд Трамп
16:43 25.01.2026 (обновлено: 16:52 25.01.2026)
 
Набиуллина внимательно слушала заявления Путина о взносе в Совет мира

Глава ЦБ внимательно слушала слова Путина о планах направить активы в Совет мира

П.-КАМЧАТСКИЙ, 25 янв - ПРАЙМ. Глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина внимательно слушала заявления президента России Владимира Путина о намерении направить замороженные в США российские активы в "Совет мира" по Газе, сообщили в эфире телеканала "Россия 1".
Путин в четверг, 22 января, провел в Кремле переговоры с президентом Палестины Махмудом Аббасом. Набиуллина была на этой встрече в составе российской делегации.
Путин заявил, что Россия готова направить в создаваемый по инициативе президента США Дональда Трампа "Совет мира" 1 миллиард долларов из замороженных ранее активов на восстановление сектора Газа и решение проблем Палестины. По его словам, такой взнос вполне возможен, российская сторона ранее обсуждала такие варианты с представителями американской администрации.
Новые видеокадры с прошедших переговоров с Аббасом показали в воскресенье в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1". Журналист "России 1" Павел Зарубин обратил внимание, что глава ЦБ сосредоточенно слушала заявление президента РФ о "Совете мира" и намерении России направить взнос за счет замороженных активов РФ.
