https://1prime.ru/20260125/tsb--866883265.html

Набиуллина внимательно слушала заявления Путина о взносе в Совет мира

Набиуллина внимательно слушала заявления Путина о взносе в Совет мира - 25.01.2026, ПРАЙМ

Набиуллина внимательно слушала заявления Путина о взносе в Совет мира

Глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина внимательно слушала заявления президента России Владимира Путина о намерении направить замороженные в США... | 25.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-25T16:43+0300

2026-01-25T16:43+0300

2026-01-25T16:52+0300

россия

финансы

рф

сша

газа

владимир путин

эльвира набиуллина

дональд трамп

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/02/859092793_0:152:3097:1894_1920x0_80_0_0_36f3d6f6ff7ec4cf8fb537608cb7eb1f.jpg

П.-КАМЧАТСКИЙ, 25 янв - ПРАЙМ. Глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина внимательно слушала заявления президента России Владимира Путина о намерении направить замороженные в США российские активы в "Совет мира" по Газе, сообщили в эфире телеканала "Россия 1". Путин в четверг, 22 января, провел в Кремле переговоры с президентом Палестины Махмудом Аббасом. Набиуллина была на этой встрече в составе российской делегации. Путин заявил, что Россия готова направить в создаваемый по инициативе президента США Дональда Трампа "Совет мира" 1 миллиард долларов из замороженных ранее активов на восстановление сектора Газа и решение проблем Палестины. По его словам, такой взнос вполне возможен, российская сторона ранее обсуждала такие варианты с представителями американской администрации. Новые видеокадры с прошедших переговоров с Аббасом показали в воскресенье в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1". Журналист "России 1" Павел Зарубин обратил внимание, что глава ЦБ сосредоточенно слушала заявление президента РФ о "Совете мира" и намерении России направить взнос за счет замороженных активов РФ.

https://1prime.ru/20260122/putin-866792558.html

рф

сша

газа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, финансы, рф, сша, газа, владимир путин, эльвира набиуллина, дональд трамп