https://1prime.ru/20260125/ukraina-866872322.html

"Она просто распадется". На Западе потребовали изменить поход к Украине

"Она просто распадется". На Западе потребовали изменить поход к Украине - 25.01.2026, ПРАЙМ

"Она просто распадется". На Западе потребовали изменить поход к Украине

Западные страны, Украина и Россия имею возможность отказаться от агрессивного курса и прийти к мирному сосуществованию, такое мнение в эфире YouTube-канала... | 25.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-25T01:24+0300

2026-01-25T01:24+0300

2026-01-25T01:24+0300

политика

европа

украина

запад

ес

россия

джеффри сакс

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/17/859822616_0:94:3309:1955_1920x0_80_0_0_fa588cad9c36963c150b1f319316b290.jpg

МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Западные страны, Украина и Россия имею возможность отказаться от агрессивного курса и прийти к мирному сосуществованию, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал профессор Чикагского университета Джеффри Сакс."Все стороны вполне могли бы ужиться, если бы просто отказались от воинственной политики. Главная ошибка Европы — русофобия, представление, что Россия по своей природе и сути злая и потому выступает неизбежным врагом Европы. Это неправда. <…> Русофобия Восточной Европы не должна была определять европейскую политику в целом. Так Европа сама себя загнала в ловушку — и остается в ней", — заявил он.По мнению Сакса, продолжающаяся антироссийская политика Европы неизбежно приведет к разрушению Евросоюза."Но если бы Европа задумалась, что ее политикам дается с трудом, то увидела бы, что даже сегодня возможно установить мир с Россией. Он мог бы основываться на нейтралитете государств, находящихся между ЕС и Россией, прежде всего Украины. В этом и заключалась вся идея мирного урегулирования. <…> Важно, чтобы Европа осознала: если она продолжит войну с Россией, то в итоге окажется ни с чем — просто распадется", — отметил профессор.В субботу завершились второй день переговоров трехсторонней группы по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины в Абу-Даби. По сообщениям портала Axios, сторонам удалось достичь прогресса в вопросе урегулирования украинского конфликта.

https://1prime.ru/20260124/vypad-866870827.html

европа

украина

запад

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

европа, украина, запад, ес, россия, джеффри сакс