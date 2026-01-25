https://1prime.ru/20260125/ukraina-866872322.html
"Она просто распадется". На Западе потребовали изменить поход к Украине
"Она просто распадется". На Западе потребовали изменить поход к Украине - 25.01.2026, ПРАЙМ
"Она просто распадется". На Западе потребовали изменить поход к Украине
25.01.2026
МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Западные страны, Украина и Россия имею возможность отказаться от агрессивного курса и прийти к мирному сосуществованию, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал профессор Чикагского университета Джеффри Сакс."Все стороны вполне могли бы ужиться, если бы просто отказались от воинственной политики. Главная ошибка Европы — русофобия, представление, что Россия по своей природе и сути злая и потому выступает неизбежным врагом Европы. Это неправда. <…> Русофобия Восточной Европы не должна была определять европейскую политику в целом. Так Европа сама себя загнала в ловушку — и остается в ней", — заявил он.По мнению Сакса, продолжающаяся антироссийская политика Европы неизбежно приведет к разрушению Евросоюза."Но если бы Европа задумалась, что ее политикам дается с трудом, то увидела бы, что даже сегодня возможно установить мир с Россией. Он мог бы основываться на нейтралитете государств, находящихся между ЕС и Россией, прежде всего Украины. В этом и заключалась вся идея мирного урегулирования. <…> Важно, чтобы Европа осознала: если она продолжит войну с Россией, то в итоге окажется ни с чем — просто распадется", — отметил профессор.В субботу завершились второй день переговоров трехсторонней группы по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины в Абу-Даби. По сообщениям портала Axios, сторонам удалось достичь прогресса в вопросе урегулирования украинского конфликта.
МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ.
Западные страны, Украина и Россия имею возможность отказаться от агрессивного курса и прийти к мирному сосуществованию, такое мнение в эфире YouTube-канала
высказал профессор Чикагского университета Джеффри Сакс.
"Все стороны вполне могли бы ужиться, если бы просто отказались от воинственной политики. Главная ошибка Европы — русофобия, представление, что Россия по своей природе и сути злая и потому выступает неизбежным врагом Европы. Это неправда. <…> Русофобия Восточной Европы не должна была определять европейскую политику в целом. Так Европа сама себя загнала в ловушку — и остается в ней", — заявил он.
По мнению Сакса, продолжающаяся антироссийская политика Европы неизбежно приведет к разрушению Евросоюза.
"Но если бы Европа задумалась, что ее политикам дается с трудом, то увидела бы, что даже сегодня возможно установить мир с Россией. Он мог бы основываться на нейтралитете государств, находящихся между ЕС и Россией, прежде всего Украины. В этом и заключалась вся идея мирного урегулирования. <…> Важно, чтобы Европа осознала: если она продолжит войну с Россией, то в итоге окажется ни с чем — просто распадется", — отметил профессор.
В субботу завершились второй день переговоров трехсторонней группы по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины в Абу-Даби. По сообщениям портала Axios, сторонам удалось достичь прогресса в вопросе урегулирования украинского конфликта.
