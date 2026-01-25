Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ узнали, куда подались украинцы во время блэкаутов - 25.01.2026
СМИ узнали, куда подались украинцы во время блэкаутов
СМИ узнали, куда подались украинцы во время блэкаутов - 25.01.2026, ПРАЙМ
СМИ узнали, куда подались украинцы во время блэкаутов
В условиях блэкаута жители Украины устремились на крупнейший горнолыжный курорт страны Буковель, сообщает "Страна.ua"."На фоне блэкаутов во многих городах... | 25.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-25T21:11+0300
2026-01-25T21:11+0300
украина
европа
киев
денис шмыгаль
виталий кличко
МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. В условиях блэкаута жители Украины устремились на крупнейший горнолыжный курорт страны Буковель, сообщает "Страна.ua"."На фоне блэкаутов во многих городах Украины на горнолыжном курорте Буковель наблюдается наплыв туристов", — говорится в публикации.По информации издания, этот туристический комплекс избежал отключений электроэнергии, поскольку обеспечивает себя электричеством путем прямого импорта из Европы.Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль 16 января заявил, что в энергетическом секторе страны введен режим чрезвычайного положения. Руководитель украинской энергокомпании Yasno (являющейся частью энергохолдинга ДТЭК) Сергей Коваленко сообщил, что отключения электричества могут длиться более 16 часов в сутки.Мэр Киева Виталий Кличко в течение января несколько раз советовал жителям столицы временно покинуть город и воспользоваться альтернативными источниками энергии и отопления в связи с существующими проблемами с электроснабжением и теплом.
украина
европа
киев
украина, европа, киев, денис шмыгаль, виталий кличко
УКРАИНА, ЕВРОПА, Киев, Денис Шмыгаль, Виталий Кличко
21:11 25.01.2026
 
СМИ узнали, куда подались украинцы во время блэкаутов

Украинцы на фоне блэкаутов в стране заполонили горнолыжный курорт Буковель

МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. В условиях блэкаута жители Украины устремились на крупнейший горнолыжный курорт страны Буковель, сообщает "Страна.ua".

"На фоне блэкаутов во многих городах Украины на горнолыжном курорте Буковель наблюдается наплыв туристов", — говорится в публикации.
По информации издания, этот туристический комплекс избежал отключений электроэнергии, поскольку обеспечивает себя электричеством путем прямого импорта из Европы.

Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль 16 января заявил, что в энергетическом секторе страны введен режим чрезвычайного положения. Руководитель украинской энергокомпании Yasno (являющейся частью энергохолдинга ДТЭК) Сергей Коваленко сообщил, что отключения электричества могут длиться более 16 часов в сутки.

Мэр Киева Виталий Кличко в течение января несколько раз советовал жителям столицы временно покинуть город и воспользоваться альтернативными источниками энергии и отопления в связи с существующими проблемами с электроснабжением и теплом.
УКРАИНА ЕВРОПА Киев Денис Шмыгаль Виталий Кличко
 
 
