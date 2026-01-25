https://1prime.ru/20260125/ukraina-866889900.html

СМИ узнали, куда подались украинцы во время блэкаутов

СМИ узнали, куда подались украинцы во время блэкаутов - 25.01.2026, ПРАЙМ

СМИ узнали, куда подались украинцы во время блэкаутов

В условиях блэкаута жители Украины устремились на крупнейший горнолыжный курорт страны Буковель, сообщает "Страна.ua"."На фоне блэкаутов во многих городах... | 25.01.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. В условиях блэкаута жители Украины устремились на крупнейший горнолыжный курорт страны Буковель, сообщает "Страна.ua"."На фоне блэкаутов во многих городах Украины на горнолыжном курорте Буковель наблюдается наплыв туристов", — говорится в публикации.По информации издания, этот туристический комплекс избежал отключений электроэнергии, поскольку обеспечивает себя электричеством путем прямого импорта из Европы.Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль 16 января заявил, что в энергетическом секторе страны введен режим чрезвычайного положения. Руководитель украинской энергокомпании Yasno (являющейся частью энергохолдинга ДТЭК) Сергей Коваленко сообщил, что отключения электричества могут длиться более 16 часов в сутки.Мэр Киева Виталий Кличко в течение января несколько раз советовал жителям столицы временно покинуть город и воспользоваться альтернативными источниками энергии и отопления в связи с существующими проблемами с электроснабжением и теплом.

