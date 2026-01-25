СМИ узнали, куда подались украинцы во время блэкаутов
Украинцы на фоне блэкаутов в стране заполонили горнолыжный курорт Буковель
МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. В условиях блэкаута жители Украины устремились на крупнейший горнолыжный курорт страны Буковель, сообщает "Страна.ua".
"На фоне блэкаутов во многих городах Украины на горнолыжном курорте Буковель наблюдается наплыв туристов", — говорится в публикации.
По информации издания, этот туристический комплекс избежал отключений электроэнергии, поскольку обеспечивает себя электричеством путем прямого импорта из Европы.
Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль 16 января заявил, что в энергетическом секторе страны введен режим чрезвычайного положения. Руководитель украинской энергокомпании Yasno (являющейся частью энергохолдинга ДТЭК) Сергей Коваленко сообщил, что отключения электричества могут длиться более 16 часов в сутки.
Мэр Киева Виталий Кличко в течение января несколько раз советовал жителям столицы временно покинуть город и воспользоваться альтернативными источниками энергии и отопления в связи с существующими проблемами с электроснабжением и теплом.
