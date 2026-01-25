Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Сотрудники украинских военкоматов носят символику СС, сообщили силовики - 25.01.2026
Сотрудники украинских военкоматов носят символику СС, сообщили силовики
2026-01-25T21:25+0300
2026-01-25T21:25+0300
россия
украина
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/64/842196410_0:103:2400:1453_1920x0_80_0_0_b0239cf42cc18ead545123e1bc48f51c.jpg
МОСКВА, 25 янв - ПРАЙМ. Сотрудники украинских военкоматов ходят на рейды с символикой СС, рассказали РИА Новости в российских силовых структурах. Собеседник агентства отметил, что в украинских пабликах расходится очередное видео принудительной мобилизации: задержанный оказывал сопротивление, а прохожие пытались ему помочь. "Аудитория заметила на руке одного из ТЦКшников (сотрудник территориального центра комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.) шеврон СС и задалась вопросом принадлежности данного опознавательного знака", - сказал представитель силовых структур. Данный символ, по его словам, принадлежит "третьему рейху". "Однако некоторые подписчики считают, что носить такие шевроны абсолютно нормально. В связи с этим вновь встает насущный с начала СВО вопрос: На Украине фашизма нет?" - сказал собеседник агентства.
украина
россия, украина, в мире
РОССИЯ, УКРАИНА, В мире
21:25 25.01.2026
 
Сотрудники украинских военкоматов носят символику СС, сообщили силовики

Сотрудники военкоматов Украины ходят на рейды с символикой СС

© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 25.01.2026
Флаг Украины. Архивное фото
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
МОСКВА, 25 янв - ПРАЙМ. Сотрудники украинских военкоматов ходят на рейды с символикой СС, рассказали РИА Новости в российских силовых структурах.
Собеседник агентства отметил, что в украинских пабликах расходится очередное видео принудительной мобилизации: задержанный оказывал сопротивление, а прохожие пытались ему помочь.
"Аудитория заметила на руке одного из ТЦКшников (сотрудник территориального центра комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.) шеврон СС и задалась вопросом принадлежности данного опознавательного знака", - сказал представитель силовых структур.
Данный символ, по его словам, принадлежит "третьему рейху".
"Однако некоторые подписчики считают, что носить такие шевроны абсолютно нормально. В связи с этим вновь встает насущный с начала СВО вопрос: На Украине фашизма нет?" - сказал собеседник агентства.
Рейхстаг, Берлин, Германия
В бундестаге заявили, что на Украине нет фашизма
9 июня 2025, 16:54
 
РОССИЯУКРАИНАВ мире
 
 
