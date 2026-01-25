https://1prime.ru/20260125/ukraina-866891093.html
Сотрудники украинских военкоматов носят символику СС, сообщили силовики
Сотрудники украинских военкоматов носят символику СС, сообщили силовики - 25.01.2026, ПРАЙМ
Сотрудники украинских военкоматов носят символику СС, сообщили силовики
Сотрудники украинских военкоматов ходят на рейды с символикой СС, рассказали РИА Новости в российских силовых структурах. | 25.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-25T21:25+0300
2026-01-25T21:25+0300
2026-01-25T21:25+0300
россия
украина
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/64/842196410_0:103:2400:1453_1920x0_80_0_0_b0239cf42cc18ead545123e1bc48f51c.jpg
МОСКВА, 25 янв - ПРАЙМ. Сотрудники украинских военкоматов ходят на рейды с символикой СС, рассказали РИА Новости в российских силовых структурах. Собеседник агентства отметил, что в украинских пабликах расходится очередное видео принудительной мобилизации: задержанный оказывал сопротивление, а прохожие пытались ему помочь. "Аудитория заметила на руке одного из ТЦКшников (сотрудник территориального центра комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.) шеврон СС и задалась вопросом принадлежности данного опознавательного знака", - сказал представитель силовых структур. Данный символ, по его словам, принадлежит "третьему рейху". "Однако некоторые подписчики считают, что носить такие шевроны абсолютно нормально. В связи с этим вновь встает насущный с начала СВО вопрос: На Украине фашизма нет?" - сказал собеседник агентства.
https://1prime.ru/20250609/bundestag-858341149.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/64/842196410_267:0:2400:1600_1920x0_80_0_0_6fde5b7f862acc894332cb2b2dd78b00.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, в мире
Сотрудники украинских военкоматов носят символику СС, сообщили силовики
Сотрудники военкоматов Украины ходят на рейды с символикой СС
МОСКВА, 25 янв - ПРАЙМ. Сотрудники украинских военкоматов ходят на рейды с символикой СС, рассказали РИА Новости в российских силовых структурах.
Собеседник агентства отметил, что в украинских пабликах расходится очередное видео принудительной мобилизации: задержанный оказывал сопротивление, а прохожие пытались ему помочь.
"Аудитория заметила на руке одного из ТЦКшников (сотрудник территориального центра комплектования, так на Украине
называют военкоматы - ред.) шеврон СС и задалась вопросом принадлежности данного опознавательного знака", - сказал представитель силовых структур.
Данный символ, по его словам, принадлежит "третьему рейху".
"Однако некоторые подписчики считают, что носить такие шевроны абсолютно нормально. В связи с этим вновь встает насущный с начала СВО вопрос: На Украине фашизма нет?" - сказал собеседник агентства.
В бундестаге заявили, что на Украине нет фашизма