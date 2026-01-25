https://1prime.ru/20260125/ukraina-866891093.html

Сотрудники украинских военкоматов носят символику СС, сообщили силовики

Сотрудники украинских военкоматов носят символику СС, сообщили силовики - 25.01.2026, ПРАЙМ

Сотрудники украинских военкоматов носят символику СС, сообщили силовики

Сотрудники украинских военкоматов ходят на рейды с символикой СС, рассказали РИА Новости в российских силовых структурах. | 25.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-25T21:25+0300

2026-01-25T21:25+0300

2026-01-25T21:25+0300

россия

украина

в мире

https://cdnn.1prime.ru/img/84219/64/842196410_0:103:2400:1453_1920x0_80_0_0_b0239cf42cc18ead545123e1bc48f51c.jpg

МОСКВА, 25 янв - ПРАЙМ. Сотрудники украинских военкоматов ходят на рейды с символикой СС, рассказали РИА Новости в российских силовых структурах. Собеседник агентства отметил, что в украинских пабликах расходится очередное видео принудительной мобилизации: задержанный оказывал сопротивление, а прохожие пытались ему помочь. "Аудитория заметила на руке одного из ТЦКшников (сотрудник территориального центра комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.) шеврон СС и задалась вопросом принадлежности данного опознавательного знака", - сказал представитель силовых структур. Данный символ, по его словам, принадлежит "третьему рейху". "Однако некоторые подписчики считают, что носить такие шевроны абсолютно нормально. В связи с этим вновь встает насущный с начала СВО вопрос: На Украине фашизма нет?" - сказал собеседник агентства.

https://1prime.ru/20250609/bundestag-858341149.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, украина, в мире