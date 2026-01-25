https://1prime.ru/20260125/ukraina-866893345.html

Вучич прокомментировал возможное вступление Украины в Евросоюз

Вучич прокомментировал возможное вступление Украины в Евросоюз

БЕЛГРАД, 25 янв – ПРАЙМ. Президент Сербии Александр Вучич предположил, что вступление Украины в Евросоюз с начала 2027 года является частью плана урегулирования на текущих переговорах, и что этот пункт не поддержит ряд европейских стран. "Сейчас вам сообщаю, что сам где-то слышал, а я бы вам этого не сказал, если бы не было правдой. Я узнал, что часть мирного плана, если его достигнут Россия и Украина, где будут связаны обязательствами по его исполнению не только две стороны, но и значительная часть международного сообщества, заключается в том, что Украина будет членом ЕС с 1 января 2027 года, это "завтра". Если хотят соблюсти мирный план, чтобы не было убийств и всего остального, Украина должна стать членом, с этим не согласятся Чехия, Польша, Венгрия и Словакия, будут принудительные изменения в процедурах, вопреки правилам", - сказал Вучич на заседании правительства в воскресенье и добавил, что официальный Белград в этой ситуации должен забоится о своих интересах. На полях ВЭФ в Давосе 21 января президент Сербии отметил, что главная борьба внутри ЕС развернется в дальнейшем вокруг возможности вступления Украины в союз в 2027 году. Пять стран Западных Балкан: Албания, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Черногория и Сербия - имеют статус официальных кандидатов на вступление в ЕС. Заявку на присоединение также подало самопровозглашенное Косово. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути к вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005-го, Черногория - с 2010-го, а Сербия - с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, причем процесс занял десять лет.

