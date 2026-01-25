https://1prime.ru/20260125/ukraina-866893524.html

Украинские СМИ сообщают о взрыве в городе Ахтырка Сумской области

МОСКВА, 25 янв - ПРАЙМ. Взрыв прогремел в воскресенье в городе Ахтырка Сумской области Украины, сообщает украинский телеканал "Общественное". Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Сумской области звучит воздушная тревога. "В Ахтырке слышали взрыв", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Общественного".

