Украинские СМИ сообщают о взрыве в городе Ахтырка Сумской области
25.01.2026
МОСКВА, 25 янв - ПРАЙМ. Взрыв прогремел в воскресенье в городе Ахтырка Сумской области Украины, сообщает украинский телеканал "Общественное". Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Сумской области звучит воздушная тревога. "В Ахтырке слышали взрыв", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Общественного".
