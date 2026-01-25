Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Украинские СМИ сообщают о взрыве в городе Ахтырка Сумской области - 25.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260125/ukraina-866893524.html
Украинские СМИ сообщают о взрыве в городе Ахтырка Сумской области
Украинские СМИ сообщают о взрыве в городе Ахтырка Сумской области - 25.01.2026, ПРАЙМ
Украинские СМИ сообщают о взрыве в городе Ахтырка Сумской области
Взрыв прогремел в воскресенье в городе Ахтырка Сумской области Украины, сообщает украинский телеканал "Общественное". | 25.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-25T23:07+0300
2026-01-25T23:07+0300
украина
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/64/842196410_0:103:2400:1453_1920x0_80_0_0_b0239cf42cc18ead545123e1bc48f51c.jpg
МОСКВА, 25 янв - ПРАЙМ. Взрыв прогремел в воскресенье в городе Ахтырка Сумской области Украины, сообщает украинский телеканал "Общественное". Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Сумской области звучит воздушная тревога. "В Ахтырке слышали взрыв", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Общественного".
https://1prime.ru/20260117/vsu-866619242.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/64/842196410_267:0:2400:1600_1920x0_80_0_0_6fde5b7f862acc894332cb2b2dd78b00.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, в мире
УКРАИНА, В мире
23:07 25.01.2026
 
Украинские СМИ сообщают о взрыве в городе Ахтырка Сумской области

В городе Ахтырка Сумской области прогремел взрыв

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 25.01.2026
Флаг Украины. Архивное фото
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 25 янв - ПРАЙМ. Взрыв прогремел в воскресенье в городе Ахтырка Сумской области Украины, сообщает украинский телеканал "Общественное".
Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Сумской области звучит воздушная тревога.
"В Ахтырке слышали взрыв", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Общественного".
240-мм самоходный миномёт 2С4 Тюльпан - ПРАЙМ, 1920, 17.01.2026
Расчеты минометов уничтожили пункт дислокации ВСУ под Харьковом
17 января, 22:46
 
УКРАИНАВ мире
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала