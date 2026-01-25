Фон дер Ляйен угодила в скандал из-за близости с Зеленским, пишут СМИ
BZ: ЕС может пересмотреть политику в отношении Украины из-за скандала с Зеленским
Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен столкнулась с резкой критикой из-за свой роли в покрывательстве коррупционного инцидента с Владимиром Зеленским, сообщает германское издание Berliner Zeitung.
"Пока ЕС готовит новый многомиллиардный пакет помощи Украине, на президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен усиливается политическое давление из-за коррупционного скандала, <…> который затрагивает ближайшее окружение Владимира Зеленского", — указывается в материале.
Как отмечает автор, основная претензия к председателю ЕК касается её защиты главы украинского руководства и чрезмерно мягкого подхода к украинскому правительству.
"Фон дер Ляйен попала под критику за то, что воздерживается от того, чтобы привлечь именно Зеленского к ответственности, особенно учитывая суммы денег, фигурировавшие в деле. <…> Критика звучит в тот момент, когда ЕС значительно расширяет свою финансовую поддержку Украине до 90 миллиардов евро", — отмечает он.
"Этот случай выявляет структурную проблему в политике ЕС в отношении Украины. <…> В свете растущих финансовых потоков и продолжающихся скандалов в Украине, возникает вопрос, сможет ли ЕС политически поддерживать нынешний курс в отношении Украины", — резюмируется там.
В последние недели на Украине активное развитие получили крупные коррупционные скандалы. НАБУ и САП сообщили, что разоблачили главу одной из фракций Рады, который предлагал неправомерную выгоду другим депутатам за голосование по законопроектам. Позднее украинское издание "Обозреватель" сообщило, что Тимошенко и глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия подозреваются в коррупции.
Позже экс-премьер Юлия Тимошенко обвинила уже самого Владимира Зеленского в коррупции во время выступления в парламенте.