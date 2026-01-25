Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Фон дер Ляйен угодила в скандал из-за близости с Зеленским, пишут СМИ - 25.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260125/ursula-866875417.html
Фон дер Ляйен угодила в скандал из-за близости с Зеленским, пишут СМИ
Фон дер Ляйен угодила в скандал из-за близости с Зеленским, пишут СМИ - 25.01.2026, ПРАЙМ
Фон дер Ляйен угодила в скандал из-за близости с Зеленским, пишут СМИ
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен столкнулась с резкой критикой из-за свой роли в покрывательстве коррупционного инцидента с Владимиром Зеленским,... | 25.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-25T07:34+0300
2026-01-25T07:34+0300
мировая экономика
украина
владимир зеленский
ек
ес
набу
юлия тимошенко
урсула фон дер ляйен
общество
https://cdnn.1prime.ru/img/84241/64/842416418_0:67:3000:1755_1920x0_80_0_0_fd553274f87aa324fcec04290dea71ef.jpg
МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен столкнулась с резкой критикой из-за свой роли в покрывательстве коррупционного инцидента с Владимиром Зеленским, сообщает германское издание Berliner Zeitung."Пока ЕС готовит новый многомиллиардный пакет помощи Украине, на президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен усиливается политическое давление из-за коррупционного скандала, &lt;…&gt; который затрагивает ближайшее окружение Владимира Зеленского", — указывается в материале.Как отмечает автор, основная претензия к председателю ЕК касается её защиты главы украинского руководства и чрезмерно мягкого подхода к украинскому правительству."Фон дер Ляйен попала под критику за то, что воздерживается от того, чтобы привлечь именно Зеленского к ответственности, особенно учитывая суммы денег, фигурировавшие в деле. &lt;…&gt; Критика звучит в тот момент, когда ЕС значительно расширяет свою финансовую поддержку Украине до 90 миллиардов евро", — отмечает он.В статье подчеркивается, что разразившийся скандал может радикально изменить политику ЕС по отношению к Украине."Этот случай выявляет структурную проблему в политике ЕС в отношении Украины. &lt;…&gt; В свете растущих финансовых потоков и продолжающихся скандалов в Украине, возникает вопрос, сможет ли ЕС политически поддерживать нынешний курс в отношении Украины", — резюмируется там.В последние недели на Украине активное развитие получили крупные коррупционные скандалы. НАБУ и САП сообщили, что разоблачили главу одной из фракций Рады, который предлагал неправомерную выгоду другим депутатам за голосование по законопроектам. Позднее украинское издание "Обозреватель" сообщило, что Тимошенко и глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия подозреваются в коррупции.Позже экс-премьер Юлия Тимошенко обвинила уже самого Владимира Зеленского в коррупции во время выступления в парламенте.
https://1prime.ru/20260123/kritika-866850065.html
https://1prime.ru/20260124/kiev-866857219.html
https://1prime.ru/20260123/zelenskiy-866813824.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84241/64/842416418_155:0:2822:2000_1920x0_80_0_0_ed580387da5c71808badd79c29a4b36a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, украина, владимир зеленский, ек, ес, набу, юлия тимошенко, урсула фон дер ляйен, общество
Мировая экономика, УКРАИНА, Владимир Зеленский, ЕК, ЕС, НАБУ, Юлия Тимошенко, Урсула фон дер Ляйен, Общество
07:34 25.01.2026
 
Фон дер Ляйен угодила в скандал из-за близости с Зеленским, пишут СМИ

BZ: ЕС может пересмотреть политику в отношении Украины из-за скандала с Зеленским

© CC BY 4.0 / European Union 2023/EPУрсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен - ПРАЙМ, 1920, 25.01.2026
Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
© CC BY 4.0 / European Union 2023/EP
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен столкнулась с резкой критикой из-за свой роли в покрывательстве коррупционного инцидента с Владимиром Зеленским, сообщает германское издание Berliner Zeitung.
"Пока ЕС готовит новый многомиллиардный пакет помощи Украине, на президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен усиливается политическое давление из-за коррупционного скандала, <…> который затрагивает ближайшее окружение Владимира Зеленского", — указывается в материале.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - ПРАЙМ, 1920, 23.01.2026
СМИ: фон дер Ляйен ответила Зеленскому после критики в Давосе
23 января, 23:11
Как отмечает автор, основная претензия к председателю ЕК касается её защиты главы украинского руководства и чрезмерно мягкого подхода к украинскому правительству.
"Фон дер Ляйен попала под критику за то, что воздерживается от того, чтобы привлечь именно Зеленского к ответственности, особенно учитывая суммы денег, фигурировавшие в деле. <…> Критика звучит в тот момент, когда ЕС значительно расширяет свою финансовую поддержку Украине до 90 миллиардов евро", — отмечает он.
Киев, Украина - ПРАЙМ, 1920, 24.01.2026
"Безоговорочная капитуляция": в США раскрыли, что сейчас происходит в Киеве
Вчера, 07:23
В статье подчеркивается, что разразившийся скандал может радикально изменить политику ЕС по отношению к Украине.
"Этот случай выявляет структурную проблему в политике ЕС в отношении Украины. <…> В свете растущих финансовых потоков и продолжающихся скандалов в Украине, возникает вопрос, сможет ли ЕС политически поддерживать нынешний курс в отношении Украины", — резюмируется там.
В последние недели на Украине активное развитие получили крупные коррупционные скандалы. НАБУ и САП сообщили, что разоблачили главу одной из фракций Рады, который предлагал неправомерную выгоду другим депутатам за голосование по законопроектам. Позднее украинское издание "Обозреватель" сообщило, что Тимошенко и глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия подозреваются в коррупции.
Позже экс-премьер Юлия Тимошенко обвинила уже самого Владимира Зеленского в коррупции во время выступления в парламенте.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 23.01.2026
"Через пару недель": в США озвучили план ЦРУ по устранению Зеленского
23 января, 06:55
 
Мировая экономикаУКРАИНАВладимир ЗеленскийЕКЕСНАБУЮлия ТимошенкоУрсула фон дер ЛяйенОбщество
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала