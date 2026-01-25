https://1prime.ru/20260125/virus-866883902.html
В Роспотребнадзоре дали рекомендации из-за вспышки вируса Нипах
МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Роспотребнадзор дал рекомендации туристам из России на фоне вспышки вируса Нипах в Индии."Вирус Нипах является зоонозным, то есть передается человеку от животных — например, от летучих мышей или свиней. Также возможна передача через зараженную пищу и от человека к человеку", — говорится в сообщении на сайте ведомства.Путешественникам советуют избегать любых контактов с больными животными, тщательно мыть руки с мылом, пользоваться антисептиками, промывать продукты перед употреблением и пить воду из проверенных источников.В Роспотребнадзоре призвали срочно обратиться к врачу в случае возникновения таких симптомов, как высокая температура, кашель и сильная головная боль.Всемирная организация здравоохранения называет вирус Нипах одним из самых опасных в мире, лекарства и вакцины от него не существует. Вирус вызывает лихорадку и энцефалопатию - поражение и гибель мозговых клеток, а уровень летальности составляет от 40 до 75%. Нипах распространяется летучими лисицами и мышами, люди обычно им заболевают, съев фрукты, на которых оказалась слюна зараженного животного. Также вирус может передаваться домашним животным.
