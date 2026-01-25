https://1prime.ru/20260125/volodin--866879096.html

Володин рассказал о поддержке студенчества в России

Володин рассказал о поддержке студенчества в России - 25.01.2026, ПРАЙМ

Володин рассказал о поддержке студенчества в России

Госдума с начала восьмого созыва приняла порядка 30 законов, направленных на поддержку студентов и высшего образования, в том числе шесть законов, связанных с... | 25.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-25T11:09+0300

2026-01-25T11:09+0300

2026-01-25T11:09+0300

россия

общество

вячеслав володин

госдума

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/08/866292979_0:9:1729:981_1920x0_80_0_0_b7f3ce3b2a9421b4ca1779d96aa597a9.jpg

МОСКВА, 25 янв - ПРАЙМ. Госдума с начала восьмого созыва приняла порядка 30 законов, направленных на поддержку студентов и высшего образования, в том числе шесть законов, связанных с предоставлением гарантий и льгот при его получении участниками СВО и их детьми, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. "С начала восьмого созыва принято порядка 30 федеральных законов, направленных на поддержку студентов и высшего образования. В их числе 6 законов, связанных с предоставлением гарантий и льгот при его получении участниками СВО и их детьми", - сказал Володин, слова которого приводит пресс-служба Госдумы. Он отметил, что вопросы развития системы образования, поддержки молодых специалистов являются приоритетными в повестке депутатов. "От качества образования зависит развитие страны. Важно, чтобы будущие специалисты были не только хорошо подготовленными, но и востребованными. Их обучение должно осуществляться с учетом реальных потребностей экономики", – добавил председатель Госдумы. В пресс-службе Госдумы рассказали, что среди нововведений – нормы, направленные на совершенствование целевого приема и обучения в вузах. Теперь в законе прописаны обязательства как заказчика, среди которых предоставление жилья студенту и его последующее трудоустройство, так и гражданина, заключившего договор о целевом обучении. Там напомнили, что ряд законодательных решений также коснулся вопросов повышения качества подготовки медицинских кадров. По словам Володина, система здравоохранения должна быть обеспечена квалифицированными специалистами, а медицинская помощь - доступна всем без исключения жителям России. В частности, был введен запрет на применение электронного и дистанционного обучения при реализации профессиональных программ медицинского и фармацевтического образования. Председатель Госдумы подчеркнул, что обучение кадров для здравоохранения должно проходить в образовательных организациях, которые имеют аттестованных преподавателей и необходимую клиническую базу для практических занятий. Также особое внимание уделяется поддержке обучающихся из числа участников специальной военной операции и их близких, а также семей с детьми. Для бойцов СВО и их детей действуют льготы на поступление в вузы и колледжи. Кроме того, для военных на время их службы приостанавливается срок действия результатов единого государственного экзамена и школьных олимпиад. Володин считает, что эти решения повышают доступность образования для тех, кто защищает Россию, позволяют им быстрее адаптироваться в мирной жизни после окончания службы. Как рассказали в пресс-службе Госдумы, значимой мерой для молодых семей стало принятие норм о повышении пособия по беременности и родам обучающимся женщинам – принятый ранее ГД закон начал действовать с 1 сентября 2025 года. Размер выплаты будет рассчитываться на основе 100% прожиточного минимума трудоспособного населения того региона, где женщина проживает, независимо от получения стипендии. Средний размер выплаты составит 90 202 рубля. По словам председателя Госдумы, важно поддержать будущих мам, молодые семьи с детьми. "Их число в нашей стране должно расти. От этого зависит сбережение народа и будущее России", - добавил Володин.

https://1prime.ru/20260125/sberinvestitsii-866878202.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , вячеслав володин, госдума