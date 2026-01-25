Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Володин рассказал о поддержке студенчества в России - 25.01.2026
Володин рассказал о поддержке студенчества в России
россия
общество
вячеслав володин
госдума
МОСКВА, 25 янв - ПРАЙМ. Госдума с начала восьмого созыва приняла порядка 30 законов, направленных на поддержку студентов и высшего образования, в том числе шесть законов, связанных с предоставлением гарантий и льгот при его получении участниками СВО и их детьми, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. "С начала восьмого созыва принято порядка 30 федеральных законов, направленных на поддержку студентов и высшего образования. В их числе 6 законов, связанных с предоставлением гарантий и льгот при его получении участниками СВО и их детьми", - сказал Володин, слова которого приводит пресс-служба Госдумы. Он отметил, что вопросы развития системы образования, поддержки молодых специалистов являются приоритетными в повестке депутатов. "От качества образования зависит развитие страны. Важно, чтобы будущие специалисты были не только хорошо подготовленными, но и востребованными. Их обучение должно осуществляться с учетом реальных потребностей экономики", – добавил председатель Госдумы. В пресс-службе Госдумы рассказали, что среди нововведений – нормы, направленные на совершенствование целевого приема и обучения в вузах. Теперь в законе прописаны обязательства как заказчика, среди которых предоставление жилья студенту и его последующее трудоустройство, так и гражданина, заключившего договор о целевом обучении. Там напомнили, что ряд законодательных решений также коснулся вопросов повышения качества подготовки медицинских кадров. По словам Володина, система здравоохранения должна быть обеспечена квалифицированными специалистами, а медицинская помощь - доступна всем без исключения жителям России. В частности, был введен запрет на применение электронного и дистанционного обучения при реализации профессиональных программ медицинского и фармацевтического образования. Председатель Госдумы подчеркнул, что обучение кадров для здравоохранения должно проходить в образовательных организациях, которые имеют аттестованных преподавателей и необходимую клиническую базу для практических занятий. Также особое внимание уделяется поддержке обучающихся из числа участников специальной военной операции и их близких, а также семей с детьми. Для бойцов СВО и их детей действуют льготы на поступление в вузы и колледжи. Кроме того, для военных на время их службы приостанавливается срок действия результатов единого государственного экзамена и школьных олимпиад. Володин считает, что эти решения повышают доступность образования для тех, кто защищает Россию, позволяют им быстрее адаптироваться в мирной жизни после окончания службы. Как рассказали в пресс-службе Госдумы, значимой мерой для молодых семей стало принятие норм о повышении пособия по беременности и родам обучающимся женщинам – принятый ранее ГД закон начал действовать с 1 сентября 2025 года. Размер выплаты будет рассчитываться на основе 100% прожиточного минимума трудоспособного населения того региона, где женщина проживает, независимо от получения стипендии. Средний размер выплаты составит 90 202 рубля. По словам председателя Госдумы, важно поддержать будущих мам, молодые семьи с детьми. "Их число в нашей стране должно расти. От этого зависит сбережение народа и будущее России", - добавил Володин.
россия, общество, вячеслав володин, госдума
РОССИЯ, Общество , Вячеслав Володин, Госдума
11:09 25.01.2026
 
Володин рассказал о поддержке студенчества в России

Госдума приняла порядка 30 законов о поддержке студентов и высшего образования

МОСКВА, 25 янв - ПРАЙМ. Госдума с начала восьмого созыва приняла порядка 30 законов, направленных на поддержку студентов и высшего образования, в том числе шесть законов, связанных с предоставлением гарантий и льгот при его получении участниками СВО и их детьми, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"С начала восьмого созыва принято порядка 30 федеральных законов, направленных на поддержку студентов и высшего образования. В их числе 6 законов, связанных с предоставлением гарантий и льгот при его получении участниками СВО и их детьми", - сказал Володин, слова которого приводит пресс-служба Госдумы.
Он отметил, что вопросы развития системы образования, поддержки молодых специалистов являются приоритетными в повестке депутатов.
"От качества образования зависит развитие страны. Важно, чтобы будущие специалисты были не только хорошо подготовленными, но и востребованными. Их обучение должно осуществляться с учетом реальных потребностей экономики", – добавил председатель Госдумы.
В пресс-службе Госдумы рассказали, что среди нововведений – нормы, направленные на совершенствование целевого приема и обучения в вузах. Теперь в законе прописаны обязательства как заказчика, среди которых предоставление жилья студенту и его последующее трудоустройство, так и гражданина, заключившего договор о целевом обучении.
Там напомнили, что ряд законодательных решений также коснулся вопросов повышения качества подготовки медицинских кадров. По словам Володина, система здравоохранения должна быть обеспечена квалифицированными специалистами, а медицинская помощь - доступна всем без исключения жителям России.
В частности, был введен запрет на применение электронного и дистанционного обучения при реализации профессиональных программ медицинского и фармацевтического образования. Председатель Госдумы подчеркнул, что обучение кадров для здравоохранения должно проходить в образовательных организациях, которые имеют аттестованных преподавателей и необходимую клиническую базу для практических занятий.
Также особое внимание уделяется поддержке обучающихся из числа участников специальной военной операции и их близких, а также семей с детьми. Для бойцов СВО и их детей действуют льготы на поступление в вузы и колледжи. Кроме того, для военных на время их службы приостанавливается срок действия результатов единого государственного экзамена и школьных олимпиад. Володин считает, что эти решения повышают доступность образования для тех, кто защищает Россию, позволяют им быстрее адаптироваться в мирной жизни после окончания службы.
Как рассказали в пресс-службе Госдумы, значимой мерой для молодых семей стало принятие норм о повышении пособия по беременности и родам обучающимся женщинам – принятый ранее ГД закон начал действовать с 1 сентября 2025 года. Размер выплаты будет рассчитываться на основе 100% прожиточного минимума трудоспособного населения того региона, где женщина проживает, независимо от получения стипендии. Средний размер выплаты составит 90 202 рубля. По словам председателя Госдумы, важно поддержать будущих мам, молодые семьи с детьми.
"Их число в нашей стране должно расти. От этого зависит сбережение народа и будущее России", - добавил Володин.
