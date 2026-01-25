Значительную часть переговоров в Абу-Даби посвятили экономике, пишут СМИ

https://1prime.ru/20260125/voprosy-866873179.html
ВАШИНГТОН, 25 янв - ПРАЙМ. Экономические вопросы легли в основу переговоров России, США и Украины в Абу-Даби, сообщает газета Politico со ссылкой на американского чиновника. "Значительная часть переговоров на этой неделе была посвящена экономическим вопросам, а также вопросу о том, кто контролирует Запорожскую АЭС", - говорится в материале издания. По словам источника, РФ и США начинали обсуждать возможность совместной работы на ЗАЭС, что, по его мнению, открывает перед Россией новые горизонты для заключения сделок по бизнес-проектам с США. В субботу завершился второй день переговоров трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины в Абу-Даби.
