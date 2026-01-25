Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Силовики: украинские пограничники усилили контроль границы с Румынией - 25.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260125/vsu-866890667.html
Силовики: украинские пограничники усилили контроль границы с Румынией
Силовики: украинские пограничники усилили контроль границы с Румынией - 25.01.2026, ПРАЙМ
Силовики: украинские пограничники усилили контроль границы с Румынией
На Украине увеличилось число уклонистов, пытающихся прорваться через границу и сбежать в Румынию и Молдавию, рассказали РИА Новости в российских силовых... | 25.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-25T21:20+0300
2026-01-25T21:20+0300
румыния
украина
молдавия
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/19/866890221_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_99c03f6e40acce4ec3845dc29670b3f5.jpg
МОСКВА, 25 янв - ПРАЙМ. На Украине увеличилось число уклонистов, пытающихся прорваться через границу и сбежать в Румынию и Молдавию, рассказали РИА Новости в российских силовых структурах. "В Черновицкой области пограничники усилили контроль границы с Румынией из-за усилившегося потока уклонистов", - сказал собеседник агентства. По его словам, в Румынию пытаются бежать наибольшее число украинских уклонистов, на втором месте находится Молдавия. "В зимний период желающие скрыться из Украины выбирают очень опасные маршруты. Украинцы все больше предпочитают рисковать жизнью, пересекая границу, нежели отправляться на фронт", - отметил представитель силовых структур. Участились случаи, когда группы украинцев "пытаются напролом прорвать границу", добавил он.
https://1prime.ru/20250811/ukraina-860580119.html
румыния
украина
молдавия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/19/866890221_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_5bca72a1b68097712aa7a775961beedb.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
румыния, украина, молдавия, в мире
РУМЫНИЯ, УКРАИНА, МОЛДАВИЯ, В мире
21:20 25.01.2026
 
Силовики: украинские пограничники усилили контроль границы с Румынией

Украинские пограничники усилили контроль границы с Румынией из-за уклонистов

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкУкраинские пограничники
Украинские пограничники - ПРАЙМ, 1920, 25.01.2026
Украинские пограничники. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 25 янв - ПРАЙМ. На Украине увеличилось число уклонистов, пытающихся прорваться через границу и сбежать в Румынию и Молдавию, рассказали РИА Новости в российских силовых структурах.
"В Черновицкой области пограничники усилили контроль границы с Румынией из-за усилившегося потока уклонистов", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в Румынию пытаются бежать наибольшее число украинских уклонистов, на втором месте находится Молдавия.
"В зимний период желающие скрыться из Украины выбирают очень опасные маршруты. Украинцы все больше предпочитают рисковать жизнью, пересекая границу, нежели отправляться на фронт", - отметил представитель силовых структур.
Участились случаи, когда группы украинцев "пытаются напролом прорвать границу", добавил он.
Сотрудники Украинской полиции в Киеве - ПРАЙМ, 1920, 11.08.2025
На Украине выявили 27 уклонистов от мобилизации с поддельными медсправками
11 августа 2025, 17:27
 
РУМЫНИЯУКРАИНАМОЛДАВИЯВ мире
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала