Силовики: украинские пограничники усилили контроль границы с Румынией
МОСКВА, 25 янв - ПРАЙМ. На Украине увеличилось число уклонистов, пытающихся прорваться через границу и сбежать в Румынию и Молдавию, рассказали РИА Новости в российских силовых структурах. "В Черновицкой области пограничники усилили контроль границы с Румынией из-за усилившегося потока уклонистов", - сказал собеседник агентства. По его словам, в Румынию пытаются бежать наибольшее число украинских уклонистов, на втором месте находится Молдавия. "В зимний период желающие скрыться из Украины выбирают очень опасные маршруты. Украинцы все больше предпочитают рисковать жизнью, пересекая границу, нежели отправляться на фронт", - отметил представитель силовых структур. Участились случаи, когда группы украинцев "пытаются напролом прорвать границу", добавил он.
