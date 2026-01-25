Юрист рассказала, могут ли россияне брать больничный из-за питомца

https://1prime.ru/20260125/yurist--866879932.html

МОСКВА, 25 янв - ПРАЙМ. Россияне не могут оформлять официальный больничный лист в случае болезни или смерти питомцев, однако они могут брать отпуск, рассказала РИА Новости юрист, подполковник внутренней службы в отставке Елена Браун. Юрист отметила, что в соответствии с действующим законодательством РФ больничный лист по временной нетрудоспособности, например, болезни, травме или уходу за заболевшим членом семьи, выдается только самому работнику. "Согласно приказу Минздрава № 1089н, членом семьи, за которым требуется оформить уход, являются дети, родители, супруг. Таким образом, домашние питомцы не являются членами семьи, то есть не входят в указанный перечень и, соответственно, официальный больничный лист в случае болезни или смерти питомца не положен", - сказала она. Браун добавила, что сотрудник по согласованию с работодателем может взять ежегодный оплачиваемый отпуск на любые нужды, включая болезнь домашнего животного, и если график отпусков позволяет, работодатель должен его предоставить. Также сотрудник может оформить отпуск за свой счет, однако решение остается за работодателем, который может и отказать. Как уточнила юрист, согласно Трудовому кодексу РФ, если сотрудник не согласовал и не предупредил о том, что он будет отсутствовать на рабочем месте более четырех часов подряд по уважительной причине, то работодатель может уволить его за прогул. "Смерть или болезнь животного не являются уважительной причиной для отсутствия", - подчеркнула юрист. Чтобы мирно решить вопрос, избежав санкций со стороны работодателя, стоит в кратчайшие сроки проинформировать работодателя о случившемся с домашним животным и договориться об отпуске за свой счет - устно или письменно, советует она. По словам Браун, нужно предоставить нанимателю документы, подтверждающие случившееся, например, от ветеринара, также можно приобщить объяснения свидетелей, коллег или родственников. Как отметила юрист, это, возможно, поможет убедить руководителя в том, что причина была уважительной, и избежать увольнения.

