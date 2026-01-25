https://1prime.ru/20260125/zapad-866875823.html

МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Европа сама создала образ Владимира Зеленского, который теперь оскорбляет ее, что требует немедленного прекращения поставок оружия и финансовой поддержки киевскому режиму, заявил Россано Сассо, депутат Палаты депутатов Италии, в социальной сети X. "Каждый получает по заслугам. Европа, осыпав Зеленского и его друзей европейскими деньгами и доведя нас до грани мировой войны, теперь по праву получает оскорбления от главы украинского правительства. <…> Если Европа действительно хочет мира и хочет помочь украинскому народу, а не затягивать войну и обогащать нескольких коррумпированных политиков, как это драматически проявилось в последние недели, она должна попросить Зеленского принять мир", — написал политик.По его мнению, нападка главы киевского режима на европейских союзников стала красной чертой для Италии. Депутат, несмотря на возможные политические последствия, призвал прекратить любую финансовую поддержку Украины."Хватит оружия. Хватит итальянских денег на войну, которая не наша. На этой неделе я проголосовал против отправки оружия Зеленскому. Это решение дорого мне обойдется в политическом плане, но я <…> заявляю об этом с высоко поднятой головой", — признался СассоНа этой неделе Владимир Зеленский, выступая на форуме в Давосе, неожиданно подверг резкой критике своих европейских партнеров, пытаясь высмеять Европу за ее неспособность защитить себя. Говоря о пассивности европейских лидеров, глава киевского режима упомянул о направлении крайне малого военного контингента ЕС в Гренландию и "неправильном" сигнале России и Китаю.

