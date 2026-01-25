https://1prime.ru/20260125/zelenskiy-866872785.html
"Должны действовать жестоко". В США раскрыли план в отношении Киева
"Должны действовать жестоко". В США раскрыли план в отношении Киева - 25.01.2026, ПРАЙМ
"Должны действовать жестоко". В США раскрыли план в отношении Киева
Запад может сместить лидера коррумпированного киевского режима Владимира Зеленского, но упускает эту возможность, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал... | 25.01.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Запад может сместить лидера коррумпированного киевского режима Владимира Зеленского, но упускает эту возможность, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал полковник армии США в отставке и бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор."Киевский коррумпированный режим — клептократия, какой мы раньше еще не видели. <…> Их миссия заключается в том, чтобы нанести ущерб русским. <…> Сам факт их присутствия уже представляет угрозу — это и есть ущерб", — заявил он.В то же время полковник предложил стратегию по изменению власти на Украине и стабилизации ситуации в стране."Запад отказывается использовать ту власть и полномочия, которые у него есть — а это включает в себя отстранение Зеленского и окружающих его преступников от власти. Можно было бы поставить в Киеве кого-то во главе временного правительства, кто не имеет неонацистского прошлого и кто не принадлежит к клике Зеленского, и сказать: "Твоя задача — положить этому конец, а мы тебя поддержим". Но мы этого не делаем. <…> Мы должны поступить жестко с этим человеком, Зеленским", — подытожил Макгрегор.Президентские выборы на Украине были запланированы на 31 марта 2024 года, однако их не провели из-за введенного военного положения и всеобщей мобилизации. Зеленский высказывался о нецелесообразности проведения голосования в таких условиях. Тем не менее, срок его полномочий завершился 20 мая прошлого года, а официальные лица в Киеве утверждают, что он остается законным лидером до тех пор, пока не будет избран новый президент.
МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ.
Запад может сместить лидера коррумпированного киевского режима Владимира Зеленского, но упускает эту возможность, такое мнение в эфире YouTube-канала
высказал заявил полковник армии США в отставке и бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала.
"Киевский коррумпированный режим — клептократия, какой мы раньше еще не видели. <…> Их миссия заключается в том, чтобы нанести ущерб русским. <…> Сам факт их присутствия уже представляет угрозу — это и есть ущерб", — заявил он.
В то же время полковник предложил стратегию по изменению власти на Украине и стабилизации ситуации в стране.
"Запад отказывается использовать ту власть и полномочия, которые у него есть — а это включает в себя отстранение Зеленского и окружающих его преступников от власти. Можно было бы поставить в Киеве кого-то во главе временного правительства, кто не имеет неонацистского прошлого и кто не принадлежит к клике Зеленского, и сказать: "Твоя задача — положить этому конец, а мы тебя поддержим". Но мы этого не делаем. <…> Мы должны поступить жестко с этим человеком, Зеленским", — подытожил Макгрегор.
Президентские выборы на Украине были запланированы на 31 марта 2024 года, однако их не провели из-за введенного военного положения и всеобщей мобилизации. Зеленский высказывался о нецелесообразности проведения голосования в таких условиях. Тем не менее, срок его полномочий завершился 20 мая прошлого года, а официальные лица в Киеве утверждают, что он остается законным лидером до тех пор, пока не будет избран новый президент.
