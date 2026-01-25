https://1prime.ru/20260125/zelenskiy-866875287.html

В США сообщили о нервном срыве Зеленского из-за России

В США сообщили о нервном срыве Зеленского из-за России - 25.01.2026, ПРАЙМ

В США сообщили о нервном срыве Зеленского из-за России

Пренебрежительное обращение Владимира Зеленского к американскому президенту Дональду Трампу и лидерам стран Европы стало фактором, способствующим усилению... | 25.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-25T07:26+0300

2026-01-25T07:26+0300

2026-01-25T07:26+0300

общество

украина

владимир зеленский

financial times

цру

дональд трамп

сша

мировая экономика

европа

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863801449_0:67:3063:1789_1920x0_80_0_0_1a372af7759ff1246413bf3c06173b28.jpg

МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Пренебрежительное обращение Владимира Зеленского к американскому президенту Дональду Трампу и лидерам стран Европы стало фактором, способствующим усилению военной активности России, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Эндрю Наполитано."Ранее мы видели, как Трамп вышел и заявил о том, что добился от Украины готовности к заключению сделки с Россией, а через 30 минут Зеленский сказал: "Черт возьми, нет, мы этого делать не будем". Фактически, у Зеленского в Давосе случился настоящий нервный срыв. Он оскорбил всех. Он оскорбил Трампа. Он оскорбил европейцев. Он в состоянии нервного срыва. Поэтому (специальная. — Прим. ред.) военная операция будет продолжена", — рассказал он.По данным источника из Financial Times, переговоры между США и Украиной, которые прошли ранее в Давосе, закончились неудачей, так как документы, обсуждаемые до саммита, так и не были подписаны. Это стало серьезным ударом для Зеленского.В пятницу Трамп отметил, что Украина рискует утратить больше территорий, если не предпримет шагов к мирному разрешению конфликта с Москвой.

https://1prime.ru/20260124/kiev-866857219.html

украина

сша

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , украина, владимир зеленский, financial times, цру, дональд трамп, сша, мировая экономика, европа