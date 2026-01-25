https://1prime.ru/20260125/zelenskiy-866875287.html
В США сообщили о нервном срыве Зеленского из-за России
В США сообщили о нервном срыве Зеленского из-за России - 25.01.2026, ПРАЙМ
В США сообщили о нервном срыве Зеленского из-за России
Пренебрежительное обращение Владимира Зеленского к американскому президенту Дональду Трампу и лидерам стран Европы стало фактором, способствующим усилению... | 25.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-25T07:26+0300
2026-01-25T07:26+0300
2026-01-25T07:26+0300
общество
украина
владимир зеленский
financial times
цру
дональд трамп
сша
мировая экономика
европа
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863801449_0:67:3063:1789_1920x0_80_0_0_1a372af7759ff1246413bf3c06173b28.jpg
МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Пренебрежительное обращение Владимира Зеленского к американскому президенту Дональду Трампу и лидерам стран Европы стало фактором, способствующим усилению военной активности России, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Эндрю Наполитано."Ранее мы видели, как Трамп вышел и заявил о том, что добился от Украины готовности к заключению сделки с Россией, а через 30 минут Зеленский сказал: "Черт возьми, нет, мы этого делать не будем". Фактически, у Зеленского в Давосе случился настоящий нервный срыв. Он оскорбил всех. Он оскорбил Трампа. Он оскорбил европейцев. Он в состоянии нервного срыва. Поэтому (специальная. — Прим. ред.) военная операция будет продолжена", — рассказал он.По данным источника из Financial Times, переговоры между США и Украиной, которые прошли ранее в Давосе, закончились неудачей, так как документы, обсуждаемые до саммита, так и не были подписаны. Это стало серьезным ударом для Зеленского.В пятницу Трамп отметил, что Украина рискует утратить больше территорий, если не предпримет шагов к мирному разрешению конфликта с Москвой.
https://1prime.ru/20260124/kiev-866857219.html
украина
сша
европа
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863801449_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_11f08e3a9aa8f1571dc01285c1f18ff5.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , украина, владимир зеленский, financial times, цру, дональд трамп, сша, мировая экономика, европа
Общество , УКРАИНА, Владимир Зеленский, Financial Times, ЦРУ, Дональд Трамп, США, Мировая экономика, ЕВРОПА
В США сообщили о нервном срыве Зеленского из-за России
Экс-офицер ЦРУ Джонсон: оскорбив Трампа, Зеленский ухудшил ситуацию для ВСУ в зоне СВО