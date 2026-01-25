Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В США сообщили о нервном срыве Зеленского из-за России - 25.01.2026, ПРАЙМ
В США сообщили о нервном срыве Зеленского из-за России
Пренебрежительное обращение Владимира Зеленского к американскому президенту Дональду Трампу и лидерам стран Европы стало фактором, способствующим усилению... | 25.01.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Пренебрежительное обращение Владимира Зеленского к американскому президенту Дональду Трампу и лидерам стран Европы стало фактором, способствующим усилению военной активности России, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Эндрю Наполитано."Ранее мы видели, как Трамп вышел и заявил о том, что добился от Украины готовности к заключению сделки с Россией, а через 30 минут Зеленский сказал: "Черт возьми, нет, мы этого делать не будем". Фактически, у Зеленского в Давосе случился настоящий нервный срыв. Он оскорбил всех. Он оскорбил Трампа. Он оскорбил европейцев. Он в состоянии нервного срыва. Поэтому (специальная. — Прим. ред.) военная операция будет продолжена", — рассказал он.По данным источника из Financial Times, переговоры между США и Украиной, которые прошли ранее в Давосе, закончились неудачей, так как документы, обсуждаемые до саммита, так и не были подписаны. Это стало серьезным ударом для Зеленского.В пятницу Трамп отметил, что Украина рискует утратить больше территорий, если не предпримет шагов к мирному разрешению конфликта с Москвой.
МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Пренебрежительное обращение Владимира Зеленского к американскому президенту Дональду Трампу и лидерам стран Европы стало фактором, способствующим усилению военной активности России, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Эндрю Наполитано.
"Ранее мы видели, как Трамп вышел и заявил о том, что добился от Украины готовности к заключению сделки с Россией, а через 30 минут Зеленский сказал: "Черт возьми, нет, мы этого делать не будем". Фактически, у Зеленского в Давосе случился настоящий нервный срыв. Он оскорбил всех. Он оскорбил Трампа. Он оскорбил европейцев. Он в состоянии нервного срыва. Поэтому (специальная. — Прим. ред.) военная операция будет продолжена", — рассказал он.
По данным источника из Financial Times, переговоры между США и Украиной, которые прошли ранее в Давосе, закончились неудачей, так как документы, обсуждаемые до саммита, так и не были подписаны. Это стало серьезным ударом для Зеленского.
В пятницу Трамп отметил, что Украина рискует утратить больше территорий, если не предпримет шагов к мирному разрешению конфликта с Москвой.
 
