Наглый поступок Зеленского вызвал переполох на Западе

МОСКВА, 25 янв — РИА ПРАЙМ. Владимир Зеленский во время форума в Давосе унизил европейских лидеров, заявил в эфире YouTube-канала The Duran британский геополитический аналитик Александр Меркурис."Под конец тирады, во время которой он сделал все эти ужасные и оскорбляющие заявления о европейцах, они все стоя начали ему аплодировать", — сказал он.Меркурис также отметил, что выпад Зеленского в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана лишь поможет венгерскому политику на грядущих выборах.Зеленский, выступая в четверг на форуме в Давосе, внезапно обратился к резкой критике своих европейских партнеров. Он попытался высмеять Европу за неспособность себя защитить. Говоря о слабости лидеров Старого Света, Зеленский упомянул отправку ничтожно малого военного контингента ЕС в Гренландию и "неправильный" сигнал России и Китаю.Кроме того, Зеленский заявил, что "силы, пытающиеся уничтожить Европу" якобы свободно действуют даже в Европе и что каждый "Виктор, живущий на европейские деньги и продающий при этом европейские интересы, заслуживает подзатыльник". Зеленский не первый раз неуважительно высказывается в адрес венгерского премьера, в частности, он это делал, комментируя сомнения Орбана в целесообразности принятия Украины в Евросоюз.

