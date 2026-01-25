Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Наглый поступок Зеленского вызвал переполох на Западе - 25.01.2026
https://1prime.ru/20260125/zelenskiy-866882800.html
Наглый поступок Зеленского вызвал переполох на Западе
Наглый поступок Зеленского вызвал переполох на Западе - 25.01.2026, ПРАЙМ
Наглый поступок Зеленского вызвал переполох на Западе
Владимир Зеленский во время форума в Давосе унизил европейских лидеров, заявил в эфире YouTube-канала The Duran британский геополитический аналитик Александр... | 25.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-25T15:52+0300
2026-01-25T15:52+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495763_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1e544319dd032c0065a5f159c6df0bb8.jpg
МОСКВА, 25 янв — РИА ПРАЙМ. Владимир Зеленский во время форума в Давосе унизил европейских лидеров, заявил в эфире YouTube-канала The Duran британский геополитический аналитик Александр Меркурис."Под конец тирады, во время которой он сделал все эти ужасные и оскорбляющие заявления о европейцах, они все стоя начали ему аплодировать", — сказал он.Меркурис также отметил, что выпад Зеленского в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана лишь поможет венгерскому политику на грядущих выборах.Зеленский, выступая в четверг на форуме в Давосе, внезапно обратился к резкой критике своих европейских партнеров. Он попытался высмеять Европу за неспособность себя защитить. Говоря о слабости лидеров Старого Света, Зеленский упомянул отправку ничтожно малого военного контингента ЕС в Гренландию и "неправильный" сигнал России и Китаю.Кроме того, Зеленский заявил, что "силы, пытающиеся уничтожить Европу" якобы свободно действуют даже в Европе и что каждый "Виктор, живущий на европейские деньги и продающий при этом европейские интересы, заслуживает подзатыльник". Зеленский не первый раз неуважительно высказывается в адрес венгерского премьера, в частности, он это делал, комментируя сомнения Орбана в целесообразности принятия Украины в Евросоюз.
https://1prime.ru/20260125/orban-866880267.html
15:52 25.01.2026
 
Наглый поступок Зеленского вызвал переполох на Западе

Меркурис: Зеленский в Давосе унизил глав европейских государств

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 25.01.2026
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
МОСКВА, 25 янв — РИА ПРАЙМ. Владимир Зеленский во время форума в Давосе унизил европейских лидеров, заявил в эфире YouTube-канала The Duran британский геополитический аналитик Александр Меркурис.
"Под конец тирады, во время которой он сделал все эти ужасные и оскорбляющие заявления о европейцах, они все стоя начали ему аплодировать", — сказал он.
Меркурис также отметил, что выпад Зеленского в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана лишь поможет венгерскому политику на грядущих выборах.
Зеленский, выступая в четверг на форуме в Давосе, внезапно обратился к резкой критике своих европейских партнеров. Он попытался высмеять Европу за неспособность себя защитить. Говоря о слабости лидеров Старого Света, Зеленский упомянул отправку ничтожно малого военного контингента ЕС в Гренландию и "неправильный" сигнал России и Китаю.
Кроме того, Зеленский заявил, что "силы, пытающиеся уничтожить Европу" якобы свободно действуют даже в Европе и что каждый "Виктор, живущий на европейские деньги и продающий при этом европейские интересы, заслуживает подзатыльник". Зеленский не первый раз неуважительно высказывается в адрес венгерского премьера, в частности, он это делал, комментируя сомнения Орбана в целесообразности принятия Украины в Евросоюз.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - ПРАЙМ, 1920, 25.01.2026
11:47
 
Владимир ЗеленскийВиктор ОрбанВЕНГРИЯЗАПАДЕВРОПАМировая экономикаЕС
 
 
