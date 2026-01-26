https://1prime.ru/20260126/7-eleven-866910506.html
Сеть магазинов 7-Еleven зарегистрировала товарные знаки в России
Сеть магазинов 7-Еleven зарегистрировала товарные знаки в России - 26.01.2026, ПРАЙМ
Сеть магазинов 7-Еleven зарегистрировала товарные знаки в России
Американская сеть магазинов шаговой доступности 7-Еleven зарегистрировала в России три товарных знака, выяснило РИА Новости, изучив базу Роспатента. | 26.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-26T14:59+0300
2026-01-26T14:59+0300
2026-01-26T14:59+0300
бизнес
россия
роспатент
https://cdnn.1prime.ru/img/83206/68/832066822_0:167:3047:1881_1920x0_80_0_0_ff4c4a63b2d8b97d100eeb142ecc332d.jpg
МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Американская сеть магазинов шаговой доступности 7-Еleven зарегистрировала в России три товарных знака, выяснило РИА Новости, изучив базу Роспатента. Согласно документам, в апреле 2025 года сеть подала заявки на регистрацию трех товарных знаков с разновидностями своего логотипа - все они с цифрой семь и оформлены в оранжевом, зеленом, красном и белом цвете. В январе 2026 года Роспатент принял решение зарегистрировать их. Под этим брендом сеть магазинов хочет осуществлять в России услуги по розничной и оптовой торговле товарами широкого потребления, а также работать в качестве виртуальных ресторанов и кафетериев.
https://1prime.ru/20260120/chlo-866717654.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83206/68/832066822_158:0:2889:2048_1920x0_80_0_0_073d46697b6888cac30ff9875381af66.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, роспатент
Бизнес, РОССИЯ, Роспатент
Сеть магазинов 7-Еleven зарегистрировала товарные знаки в России
Сеть магазинов 7-Еleven зарегистрировала в России три товарных знака