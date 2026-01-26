Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Сеть магазинов 7-Еleven зарегистрировала товарные знаки в России - 26.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260126/7-eleven-866910506.html
Сеть магазинов 7-Еleven зарегистрировала товарные знаки в России
Сеть магазинов 7-Еleven зарегистрировала товарные знаки в России - 26.01.2026, ПРАЙМ
Сеть магазинов 7-Еleven зарегистрировала товарные знаки в России
Американская сеть магазинов шаговой доступности 7-Еleven зарегистрировала в России три товарных знака, выяснило РИА Новости, изучив базу Роспатента. | 26.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-26T14:59+0300
2026-01-26T14:59+0300
бизнес
россия
роспатент
https://cdnn.1prime.ru/img/83206/68/832066822_0:167:3047:1881_1920x0_80_0_0_ff4c4a63b2d8b97d100eeb142ecc332d.jpg
МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Американская сеть магазинов шаговой доступности 7-Еleven зарегистрировала в России три товарных знака, выяснило РИА Новости, изучив базу Роспатента. Согласно документам, в апреле 2025 года сеть подала заявки на регистрацию трех товарных знаков с разновидностями своего логотипа - все они с цифрой семь и оформлены в оранжевом, зеленом, красном и белом цвете. В январе 2026 года Роспатент принял решение зарегистрировать их. Под этим брендом сеть магазинов хочет осуществлять в России услуги по розничной и оптовой торговле товарами широкого потребления, а также работать в качестве виртуальных ресторанов и кафетериев.
https://1prime.ru/20260120/chlo-866717654.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83206/68/832066822_158:0:2889:2048_1920x0_80_0_0_073d46697b6888cac30ff9875381af66.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, роспатент
Бизнес, РОССИЯ, Роспатент
14:59 26.01.2026
 
Сеть магазинов 7-Еleven зарегистрировала товарные знаки в России

Сеть магазинов 7-Еleven зарегистрировала в России три товарных знака

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкПродукты
Продукты - ПРАЙМ, 1920, 26.01.2026
Продукты. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Американская сеть магазинов шаговой доступности 7-Еleven зарегистрировала в России три товарных знака, выяснило РИА Новости, изучив базу Роспатента.
Согласно документам, в апреле 2025 года сеть подала заявки на регистрацию трех товарных знаков с разновидностями своего логотипа - все они с цифрой семь и оформлены в оранжевом, зеленом, красном и белом цвете. В январе 2026 года Роспатент принял решение зарегистрировать их.
Под этим брендом сеть магазинов хочет осуществлять в России услуги по розничной и оптовой торговле товарами широкого потребления, а также работать в качестве виртуальных ресторанов и кафетериев.
Флаг Франции - ПРАЙМ, 1920, 20.01.2026
Chloé зарегистрировал товарный знак в России
20 января, 18:39
 
БизнесРОССИЯРоспатент
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала