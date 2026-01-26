https://1prime.ru/20260126/7-eleven-866910506.html

Сеть магазинов 7-Еleven зарегистрировала товарные знаки в России

Сеть магазинов 7-Еleven зарегистрировала товарные знаки в России - 26.01.2026, ПРАЙМ

Сеть магазинов 7-Еleven зарегистрировала товарные знаки в России

Американская сеть магазинов шаговой доступности 7-Еleven зарегистрировала в России три товарных знака, выяснило РИА Новости, изучив базу Роспатента. | 26.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-26T14:59+0300

2026-01-26T14:59+0300

2026-01-26T14:59+0300

бизнес

россия

роспатент

https://cdnn.1prime.ru/img/83206/68/832066822_0:167:3047:1881_1920x0_80_0_0_ff4c4a63b2d8b97d100eeb142ecc332d.jpg

МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Американская сеть магазинов шаговой доступности 7-Еleven зарегистрировала в России три товарных знака, выяснило РИА Новости, изучив базу Роспатента. Согласно документам, в апреле 2025 года сеть подала заявки на регистрацию трех товарных знаков с разновидностями своего логотипа - все они с цифрой семь и оформлены в оранжевом, зеленом, красном и белом цвете. В январе 2026 года Роспатент принял решение зарегистрировать их. Под этим брендом сеть магазинов хочет осуществлять в России услуги по розничной и оптовой торговле товарами широкого потребления, а также работать в качестве виртуальных ресторанов и кафетериев.

https://1prime.ru/20260120/chlo-866717654.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, роспатент