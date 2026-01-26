https://1prime.ru/20260126/aeroflot-866912399.html
"Аэрофлот" сообщил о сбое в системе бронирования
"Аэрофлот" сообщил о сбое в системе бронирования - 26.01.2026, ПРАЙМ
"Аэрофлот" сообщил о сбое в системе бронирования
Глобальный сбой произошел в системе бронирования Leonardo, из-за этого временно ограничены регистрация пассажиров и багажа, возможны корректировки в расписании... | 26.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-26T16:26+0300
2026-01-26T16:26+0300
2026-01-26T16:37+0300
МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Глобальный сбой произошел в системе бронирования Leonardo, из-за этого временно ограничены регистрация пассажиров и багажа, возможны корректировки в расписании рейсов "Аэрофлота", следует из сообщения крупнейшей российской авиакомпании. "В связи с глобальным сбоем в системе бронирования Leonardo (Сирена-Трэвел), временно ограничены регистрация пассажиров и багажа, оформление, переоформление и возврат билетов и дополнительных услуг во всех каналах продаж авиакомпании (сайт, контакт-центр, агенты). Возможны корректировки в расписании", - говорится в сообщении.
"Аэрофлот" сообщил о сбое в системе бронирования
"Аэрофлот" сообщил о сбое в системе бронирования Leonardo