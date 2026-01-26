https://1prime.ru/20260126/aeroflot-866912399.html

"Аэрофлот" сообщил о сбое в системе бронирования

"Аэрофлот" сообщил о сбое в системе бронирования - 26.01.2026, ПРАЙМ

"Аэрофлот" сообщил о сбое в системе бронирования

Глобальный сбой произошел в системе бронирования Leonardo, из-за этого временно ограничены регистрация пассажиров и багажа, возможны корректировки в расписании... | 26.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-26T16:26+0300

2026-01-26T16:26+0300

2026-01-26T16:37+0300

бизнес

аэрофлот

leonardo

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1c/860032974_0:148:3112:1899_1920x0_80_0_0_f030aa9abcc3224696fbe5662ae35fa8.jpg

МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Глобальный сбой произошел в системе бронирования Leonardo, из-за этого временно ограничены регистрация пассажиров и багажа, возможны корректировки в расписании рейсов "Аэрофлота", следует из сообщения крупнейшей российской авиакомпании. "В связи с глобальным сбоем в системе бронирования Leonardo (Сирена-Трэвел), временно ограничены регистрация пассажиров и багажа, оформление, переоформление и возврат билетов и дополнительных услуг во всех каналах продаж авиакомпании (сайт, контакт-центр, агенты). Возможны корректировки в расписании", - говорится в сообщении.

https://1prime.ru/20260116/aeroflot-866560788.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, аэрофлот, leonardo