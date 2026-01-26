Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Домодедово и Жуковский рассказали о готовности к снегопаду - 26.01.2026
Домодедово и Жуковский рассказали о готовности к снегопаду
Домодедово и Жуковский рассказали о готовности к снегопаду - 26.01.2026, ПРАЙМ
Домодедово и Жуковский рассказали о готовности к снегопаду
Аэропорты "Домодедово" и "Жуковский" подготовились к сильному снегопаду, который начнется ночью, сообщили РИА Новости их представители. | 26.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-26T23:29+0300
2026-01-26T23:29+0300
МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Аэропорты "Домодедово" и "Жуковский" подготовились к сильному снегопаду, который начнется ночью, сообщили РИА Новости их представители. Очень сильный снег, гололедица и метель ожидаются в Москве с 00.00 27 января до 12.00 мск 29 января, сообщали в главном управлении МЧС по Москве. "Перронные службы переведены на усиленный режим работы. Усилен контроль эксплуатационного содержания аэродрома. Аэродромная техника дополнительно проверена на предмет работоспособности", - рассказали в "Домодедово". Службы аэропорта подготовили запас противогололедного реагента на 12 дней беспрерывной работы. В "Домодедово" работает 50 единиц очистной техники и 15 машин для противообледенительной обработки самолетов. "Жуковский" также прилагает все усилия для минимизации возможного влияния непогоды на расписание рейсов и обеспечения безопасности полетов. "Наземные службы переведены в режим повышенной готовности к работе в усиленном режиме. Осуществлена проверка специализированной техники, подтверждены достаточные запасы реагентов и расходных материалов, персонал проинструктирован о порядке действий в условиях интенсивного снегопада", - отметили в "Жуковском".
23:29 26.01.2026
 
Домодедово и Жуковский рассказали о готовности к снегопаду

Аэропорты Домодедово и Жуковский подготовились к сильному снегопаду

МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Аэропорты "Домодедово" и "Жуковский" подготовились к сильному снегопаду, который начнется ночью, сообщили РИА Новости их представители.
Очень сильный снег, гололедица и метель ожидаются в Москве с 00.00 27 января до 12.00 мск 29 января, сообщали в главном управлении МЧС по Москве.
"Перронные службы переведены на усиленный режим работы. Усилен контроль эксплуатационного содержания аэродрома. Аэродромная техника дополнительно проверена на предмет работоспособности", - рассказали в "Домодедово".
Службы аэропорта подготовили запас противогололедного реагента на 12 дней беспрерывной работы. В "Домодедово" работает 50 единиц очистной техники и 15 машин для противообледенительной обработки самолетов.
"Жуковский" также прилагает все усилия для минимизации возможного влияния непогоды на расписание рейсов и обеспечения безопасности полетов.
"Наземные службы переведены в режим повышенной готовности к работе в усиленном режиме. Осуществлена проверка специализированной техники, подтверждены достаточные запасы реагентов и расходных материалов, персонал проинструктирован о порядке действий в условиях интенсивного снегопада", - отметили в "Жуковском".
