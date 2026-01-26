Акции Baker Hughes растут более чем на 3 процента

https://1prime.ru/20260126/aktsii-866901471.html
МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Акции американской нефтесервисной компании Baker Hughes до открытия торгов понедельника растут в цене более чем на 3% после публикации отчета за минувший год, свидетельствуют данные торгов. Акции компании дорожают на предторгах на 3,3%, до 55,7 доллара. Торги пятницы акции завершили снижением стоимости на 0,99%, до 53,92 доллара. Выручка компании в четвертом квартале показала незначительный рост на 0,3% в годовом выражении, до 7,386 миллиарда долларов, что выше прогноза в 7,07 миллиарда. Скорректированная разводненная прибыль на акцию достигла 0,78 доллара при прогнозе прибыли в 0,67 доллара. Разводненная прибыль на акцию без коррекции в четвертом квартале снизилась до 0,88 доллара с 1,18 доллара годом ранее. Чистая прибыль, приходящаяся на головную компанию, в четвертом квартале упала на 25,7% в годовом выражении, до 876 миллионов долларов. За весь год чистая прибыль, приходящаяся на головную компанию, сократилась на 13,1% к 2024 году, до 2,588 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию составила 2,6 доллара после в 2,98 доллара годом ранее. Выручка за год уменьшилась на 0,3%, до 27,733 миллиарда долларов. Baker Hughes - нефтесервисная американская компания, работает более чем в 120 странах мира. Штат составляет около 57 тысяч человек. Фирма также представляет еженедельные данные об изменении количества буровых установок в США и Канаде с 1944 года. С 1975 года сервисная компания каждый месяц также публикует сведения о числе буровых установок по всему миру.
