Песков заявил о значимости территориальных вопросов в формуле Анкориджа

МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Территориальные вопросы, которые являются частью "формулы Анкориджа", имеют для России принципиальное значение, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Это наша последовательная позиция, позиция нашего президента, что территориальный вопрос, который является частью "формулы Анкориджа", он, конечно, имеет для российской страны принципиальную значимость. И наши переговорщики эти наши интересы продолжают представлять", - сказал Песков журналистам.

