Российские компании вошли в пятерку крупнейших налогоплательщиков Армении - 26.01.2026
Российские компании вошли в пятерку крупнейших налогоплательщиков Армении
Российские компании вошли в пятерку крупнейших налогоплательщиков Армении - 26.01.2026, ПРАЙМ
Российские компании вошли в пятерку крупнейших налогоплательщиков Армении
Две компании с российским капиталом вошли в первую пятерку крупнейших налогоплательщиков Армении по итогам 2025 года, следует из сообщения комитета госдоходов... | 26.01.2026, ПРАЙМ
ЕРЕВАН, 26 янв – ПРАЙМ. Две компании с российским капиталом вошли в первую пятерку крупнейших налогоплательщиков Армении по итогам 2025 года, следует из сообщения комитета госдоходов страны, объединяющего налоговую и таможенную службы. Компании с российским капиталом заняли третье и четвертое место среди крупнейших армянских налогоплательщиков в 2025 году. Так, Зангезурский медно-молибденовый комбинат (ЗММК) за год выплатил в госбюджет налогов на сумму порядка 52,16 миллиарда драмов (137,7 миллиона долларов по текущему курсу). Российская "Промышленная компания", стопроцентное дочернее предприятие фирмы "Геопромайнинг Армения", в октябре 2021 года приобрела 60% акций ЗММК, передав 25% акций армянскому правительству. В результате доля правительства в общем капитале комбината составила 15%, а в августе 2022 года выросла до 21,9%. За ЗММК следует ЗАО "Газпром Армения", на 100% принадлежащая "Газпрому". Компания в 2025 году пополнила бюджет на 43,23 миллиарда драмов (114,1 миллиона долларов). Возглавила список 1000 крупнейших налогоплательщиков республики компания "Мобайл центр", занимающаяся импортом и продажей мобильных телефонов и другой техники. В минувшем году бюджетные выплаты компании составили 77,9 миллиарда драмов или 205,5 миллиона долларов. В целом, согласно данным комитета по госдоходам, тысяча крупнейших налогоплательщиков пополнила госбюджет страны в течение 2025 года более чем на 1,9 триллиона драмов (5,1 миллиарда долларов), что больше аналогичного периода 2024 года на 173,5 миллиарда драмов или 458 миллионов долларов.
армения
23:08 26.01.2026
 
Российские компании вошли в пятерку крупнейших налогоплательщиков Армении

Две российские компании вошли в пятерку крупнейших налогоплательщиков Армении в 2025 году

ЕРЕВАН, 26 янв – ПРАЙМ. Две компании с российским капиталом вошли в первую пятерку крупнейших налогоплательщиков Армении по итогам 2025 года, следует из сообщения комитета госдоходов страны, объединяющего налоговую и таможенную службы.
Компании с российским капиталом заняли третье и четвертое место среди крупнейших армянских налогоплательщиков в 2025 году.
Здание Fitch Ratings - ПРАЙМ, 1920, 17.01.2026
Fitch сохранило рейтинги Армении в иностранной валюте на уровне "BB-"
17 января, 16:23
Так, Зангезурский медно-молибденовый комбинат (ЗММК) за год выплатил в госбюджет налогов на сумму порядка 52,16 миллиарда драмов (137,7 миллиона долларов по текущему курсу). Российская "Промышленная компания", стопроцентное дочернее предприятие фирмы "Геопромайнинг Армения", в октябре 2021 года приобрела 60% акций ЗММК, передав 25% акций армянскому правительству. В результате доля правительства в общем капитале комбината составила 15%, а в августе 2022 года выросла до 21,9%.
За ЗММК следует ЗАО "Газпром Армения", на 100% принадлежащая "Газпрому". Компания в 2025 году пополнила бюджет на 43,23 миллиарда драмов (114,1 миллиона долларов).
Возглавила список 1000 крупнейших налогоплательщиков республики компания "Мобайл центр", занимающаяся импортом и продажей мобильных телефонов и другой техники. В минувшем году бюджетные выплаты компании составили 77,9 миллиарда драмов или 205,5 миллиона долларов.
В целом, согласно данным комитета по госдоходам, тысяча крупнейших налогоплательщиков пополнила госбюджет страны в течение 2025 года более чем на 1,9 триллиона драмов (5,1 миллиарда долларов), что больше аналогичного периода 2024 года на 173,5 миллиарда драмов или 458 миллионов долларов.
Энергосистемы Армении и Азербайджана будут объединены, заявил Пашинян
21 января, 18:23
Энергосистемы Армении и Азербайджана будут объединены, заявил Пашинян
21 января, 18:23
 
БизнесФинансыАРМЕНИЯГазпромМировая экономика
 
 
