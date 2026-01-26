https://1prime.ru/20260126/armeniya-866924743.html

Российские компании вошли в пятерку крупнейших налогоплательщиков Армении

Российские компании вошли в пятерку крупнейших налогоплательщиков Армении - 26.01.2026, ПРАЙМ

Российские компании вошли в пятерку крупнейших налогоплательщиков Армении

Две компании с российским капиталом вошли в первую пятерку крупнейших налогоплательщиков Армении по итогам 2025 года, следует из сообщения комитета госдоходов... | 26.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-26T23:08+0300

2026-01-26T23:08+0300

2026-01-26T23:08+0300

бизнес

финансы

армения

газпром

мировая экономика

https://cdnn.1prime.ru/img/76201/61/762016122_0:876:4000:3126_1920x0_80_0_0_0461ab41a1d9bf8dfb59d6f0dd519230.jpg

ЕРЕВАН, 26 янв – ПРАЙМ. Две компании с российским капиталом вошли в первую пятерку крупнейших налогоплательщиков Армении по итогам 2025 года, следует из сообщения комитета госдоходов страны, объединяющего налоговую и таможенную службы. Компании с российским капиталом заняли третье и четвертое место среди крупнейших армянских налогоплательщиков в 2025 году. Так, Зангезурский медно-молибденовый комбинат (ЗММК) за год выплатил в госбюджет налогов на сумму порядка 52,16 миллиарда драмов (137,7 миллиона долларов по текущему курсу). Российская "Промышленная компания", стопроцентное дочернее предприятие фирмы "Геопромайнинг Армения", в октябре 2021 года приобрела 60% акций ЗММК, передав 25% акций армянскому правительству. В результате доля правительства в общем капитале комбината составила 15%, а в августе 2022 года выросла до 21,9%. За ЗММК следует ЗАО "Газпром Армения", на 100% принадлежащая "Газпрому". Компания в 2025 году пополнила бюджет на 43,23 миллиарда драмов (114,1 миллиона долларов). Возглавила список 1000 крупнейших налогоплательщиков республики компания "Мобайл центр", занимающаяся импортом и продажей мобильных телефонов и другой техники. В минувшем году бюджетные выплаты компании составили 77,9 миллиарда драмов или 205,5 миллиона долларов. В целом, согласно данным комитета по госдоходам, тысяча крупнейших налогоплательщиков пополнила госбюджет страны в течение 2025 года более чем на 1,9 триллиона драмов (5,1 миллиарда долларов), что больше аналогичного периода 2024 года на 173,5 миллиарда драмов или 458 миллионов долларов.

https://1prime.ru/20260117/ekonomika-866606266.html

https://1prime.ru/20260121/pashinyan-866761521.html

армения

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, финансы, армения, газпром, мировая экономика