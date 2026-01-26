https://1prime.ru/20260126/armeniya-866924743.html
Российские компании вошли в пятерку крупнейших налогоплательщиков Армении
Российские компании вошли в пятерку крупнейших налогоплательщиков Армении - 26.01.2026, ПРАЙМ
Российские компании вошли в пятерку крупнейших налогоплательщиков Армении
Две компании с российским капиталом вошли в первую пятерку крупнейших налогоплательщиков Армении по итогам 2025 года, следует из сообщения комитета госдоходов... | 26.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-26T23:08+0300
2026-01-26T23:08+0300
2026-01-26T23:08+0300
бизнес
финансы
армения
газпром
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/76201/61/762016122_0:876:4000:3126_1920x0_80_0_0_0461ab41a1d9bf8dfb59d6f0dd519230.jpg
ЕРЕВАН, 26 янв – ПРАЙМ. Две компании с российским капиталом вошли в первую пятерку крупнейших налогоплательщиков Армении по итогам 2025 года, следует из сообщения комитета госдоходов страны, объединяющего налоговую и таможенную службы. Компании с российским капиталом заняли третье и четвертое место среди крупнейших армянских налогоплательщиков в 2025 году. Так, Зангезурский медно-молибденовый комбинат (ЗММК) за год выплатил в госбюджет налогов на сумму порядка 52,16 миллиарда драмов (137,7 миллиона долларов по текущему курсу). Российская "Промышленная компания", стопроцентное дочернее предприятие фирмы "Геопромайнинг Армения", в октябре 2021 года приобрела 60% акций ЗММК, передав 25% акций армянскому правительству. В результате доля правительства в общем капитале комбината составила 15%, а в августе 2022 года выросла до 21,9%. За ЗММК следует ЗАО "Газпром Армения", на 100% принадлежащая "Газпрому". Компания в 2025 году пополнила бюджет на 43,23 миллиарда драмов (114,1 миллиона долларов). Возглавила список 1000 крупнейших налогоплательщиков республики компания "Мобайл центр", занимающаяся импортом и продажей мобильных телефонов и другой техники. В минувшем году бюджетные выплаты компании составили 77,9 миллиарда драмов или 205,5 миллиона долларов. В целом, согласно данным комитета по госдоходам, тысяча крупнейших налогоплательщиков пополнила госбюджет страны в течение 2025 года более чем на 1,9 триллиона драмов (5,1 миллиарда долларов), что больше аналогичного периода 2024 года на 173,5 миллиарда драмов или 458 миллионов долларов.
https://1prime.ru/20260117/ekonomika-866606266.html
https://1prime.ru/20260121/pashinyan-866761521.html
армения
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76201/61/762016122_0:501:4000:3501_1920x0_80_0_0_9809c544ef9478d56dff6bcb2f7a07de.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, финансы, армения, газпром, мировая экономика
Бизнес, Финансы, АРМЕНИЯ, Газпром, Мировая экономика
Российские компании вошли в пятерку крупнейших налогоплательщиков Армении
Две российские компании вошли в пятерку крупнейших налогоплательщиков Армении в 2025 году
ЕРЕВАН, 26 янв – ПРАЙМ. Две компании с российским капиталом вошли в первую пятерку крупнейших налогоплательщиков Армении по итогам 2025 года, следует из сообщения комитета госдоходов страны, объединяющего налоговую и таможенную службы.
Компании с российским капиталом заняли третье и четвертое место среди крупнейших армянских налогоплательщиков в 2025 году.
Fitch сохранило рейтинги Армении в иностранной валюте на уровне "BB-"
Так, Зангезурский медно-молибденовый комбинат (ЗММК) за год выплатил в госбюджет налогов на сумму порядка 52,16 миллиарда драмов (137,7 миллиона долларов по текущему курсу). Российская "Промышленная компания", стопроцентное дочернее предприятие фирмы "Геопромайнинг Армения", в октябре 2021 года приобрела 60% акций ЗММК, передав 25% акций армянскому правительству. В результате доля правительства в общем капитале комбината составила 15%, а в августе 2022 года выросла до 21,9%.
За ЗММК следует ЗАО "Газпром Армения
", на 100% принадлежащая "Газпрому". Компания в 2025 году пополнила бюджет на 43,23 миллиарда драмов (114,1 миллиона долларов).
Возглавила список 1000 крупнейших налогоплательщиков республики компания "Мобайл центр", занимающаяся импортом и продажей мобильных телефонов и другой техники. В минувшем году бюджетные выплаты компании составили 77,9 миллиарда драмов или 205,5 миллиона долларов.
В целом, согласно данным комитета по госдоходам, тысяча крупнейших налогоплательщиков пополнила госбюджет страны в течение 2025 года более чем на 1,9 триллиона драмов (5,1 миллиарда долларов), что больше аналогичного периода 2024 года на 173,5 миллиарда драмов или 458 миллионов долларов.
Энергосистемы Армении и Азербайджана будут объединены, заявил Пашинян