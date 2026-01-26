Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Биржи АТР закрылись в минусе на фоне укрепления иены - 26.01.2026
Биржи АТР закрылись в минусе на фоне укрепления иены
МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник показали преимущественно снижение, японский Nikkei 225 упал почти на 2% на фоне укрепления иены к доллару, свидетельствуют данные торгов. Индекс Шанхайской биржи Shanghai Composite снизился на 0,09%, до 4 132,61 пункта, Шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,92%, до 2 720,85 пункта, гонконгский Hang Seng Index - вырос на 0,06%, до 26 765,52 пункта. Южнокорейский KOSPI уменьшился на 0,81%, до 4 949,59 пункта, японский Nikkei 225 - на 1,79%, до 52 885,25 пункта. В понедельник торги в Австралии закрыты в связи с выходным днем. По итогам торгов пятницы австралийский S&amp;P/ASX 200 увеличился на 0,13%, до 8 860,1 пункта. При этом в ходе торгов Shenzhen Composite поднимался до самого высокого уровня с июня 2015 года, а KOSPI успел обновить исторический рекорд, который теперь составляет 5 023,76 пункта. Наиболее заметное падение показал японский Nikkei 225, который сдержало укрепление иены. В понедельник японская валюта дорожает к доллару более чем на 1%, а рост стоимости иены сдерживает относительный доход японских компаний-экспортеров. Ранее министр финансов Японии Сацуки Катаяма заявил, что правительство реагирует на колебания валютного курса в соответствии с совместным заявлением США и Японии, выпущенном в сентябре. В нем стороны договорились "продолжить тесные консультации по макроэкономическим вопросам и вопросам валютного рынка", при этом заявление предполагает вмешательство в валютные рынки в случае чрезмерной волатильности. Катаяма сообщил об этом на фоне спекуляций, что в пятницу обе страны скоординировали свои действия по контролю за курсом валют с целью поддержания иены, пишет агентство Блумберг.
Биржи АТР закрылись в минусе на фоне укрепления иены

Здание Шанхайской фондовой биржи в Шанхае
Здание Шанхайской фондовой биржи в Шанхае. Архивное фото
МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник показали преимущественно снижение, японский Nikkei 225 упал почти на 2% на фоне укрепления иены к доллару, свидетельствуют данные торгов.
Индекс Шанхайской биржи Shanghai Composite снизился на 0,09%, до 4 132,61 пункта, Шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,92%, до 2 720,85 пункта, гонконгский Hang Seng Index - вырос на 0,06%, до 26 765,52 пункта. Южнокорейский KOSPI уменьшился на 0,81%, до 4 949,59 пункта, японский Nikkei 225 - на 1,79%, до 52 885,25 пункта.
В понедельник торги в Австралии закрыты в связи с выходным днем. По итогам торгов пятницы австралийский S&P/ASX 200 увеличился на 0,13%, до 8 860,1 пункта.
При этом в ходе торгов Shenzhen Composite поднимался до самого высокого уровня с июня 2015 года, а KOSPI успел обновить исторический рекорд, который теперь составляет 5 023,76 пункта.
Наиболее заметное падение показал японский Nikkei 225, который сдержало укрепление иены. В понедельник японская валюта дорожает к доллару более чем на 1%, а рост стоимости иены сдерживает относительный доход японских компаний-экспортеров.
Ранее министр финансов Японии Сацуки Катаяма заявил, что правительство реагирует на колебания валютного курса в соответствии с совместным заявлением США и Японии, выпущенном в сентябре. В нем стороны договорились "продолжить тесные консультации по макроэкономическим вопросам и вопросам валютного рынка", при этом заявление предполагает вмешательство в валютные рынки в случае чрезмерной волатильности.
Катаяма сообщил об этом на фоне спекуляций, что в пятницу обе страны скоординировали свои действия по контролю за курсом валют с целью поддержания иены, пишет агентство Блумберг.
 
