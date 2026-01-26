Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Уйти в отставку": в Австрии разгорелся скандал из-за Украины - 26.01.2026
"Уйти в отставку": в Австрии разгорелся скандал из-за Украины
"Уйти в отставку": в Австрии разгорелся скандал из-за Украины - 26.01.2026, ПРАЙМ
"Уйти в отставку": в Австрии разгорелся скандал из-за Украины
Газета Kurier сообщает, что генеральный секретарь Австрийской партии свободы (FPÖ) Михаэль Шнедлиц призвал к отставке министра иностранных дел Австрии Беату... | 26.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-26T05:54+0300
2026-01-26T05:54+0300
МОСКВА, 26 января — ПРАЙМ. Газета Kurier сообщает, что генеральный секретарь Австрийской партии свободы (FPÖ) Михаэль Шнедлиц призвал к отставке министра иностранных дел Австрии Беату Майнль-Райзингер из-за недавней финансовой помощи Украине, ссылаясь на мнение парламентариев. "Любой, кто, несмотря на кризис, берет деньги у австрийского народа, чтобы отдать их коррумпированной системе, должен уйти в отставку с поста представителя австрийского народа", — сказал он.Шнедлиц выразил мнение, что Украина давно стала бездонной ямой, куда неэффективное и бестолковое правительство тратит миллиарды евро безрассудно."Ни один евро больше не должен поступать (Киеву. — Прим. Ред.)", — подытожил парламентарий.На прошлой неделе канцлер Австрии Кристиан Штокер выказал свое несогласие с идеей ускоренного вступления Украины в Европейский Союз. На саммите ЕС, который состоялся в декабре прошлого года, было принято решение о совместном займе в размере около 90 миллиардов евро для покрытия финансовых нужд Украины в период 2026-2027 годов. Бельгии удалось заблокировать использование замороженных российских активов для этих целей. Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис, в свою очередь, сообщил, что Европейская комиссия надеется завершить согласование кредита к началу марта и осуществить первые выплаты в апреле.
05:54 26.01.2026
 
"Уйти в отставку": в Австрии разгорелся скандал из-за Украины

Kurier: генсек FPÖ потребовал отправить в отставку главу МИД Австрии из-за помощи Киеву

МОСКВА, 26 января — ПРАЙМ. Газета Kurier сообщает, что генеральный секретарь Австрийской партии свободы (FPÖ) Михаэль Шнедлиц призвал к отставке министра иностранных дел Австрии Беату Майнль-Райзингер из-за недавней финансовой помощи Украине, ссылаясь на мнение парламентариев.
"Любой, кто, несмотря на кризис, берет деньги у австрийского народа, чтобы отдать их коррумпированной системе, должен уйти в отставку с поста представителя австрийского народа", — сказал он.
Шнедлиц выразил мнение, что Украина давно стала бездонной ямой, куда неэффективное и бестолковое правительство тратит миллиарды евро безрассудно.
"Ни один евро больше не должен поступать (Киеву. — Прим. Ред.)", — подытожил парламентарий.
На прошлой неделе канцлер Австрии Кристиан Штокер выказал свое несогласие с идеей ускоренного вступления Украины в Европейский Союз.
На саммите ЕС, который состоялся в декабре прошлого года, было принято решение о совместном займе в размере около 90 миллиардов евро для покрытия финансовых нужд Украины в период 2026-2027 годов. Бельгии удалось заблокировать использование замороженных российских активов для этих целей.
Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис, в свою очередь, сообщил, что Европейская комиссия надеется завершить согласование кредита к началу марта и осуществить первые выплаты в апреле.
