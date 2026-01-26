https://1prime.ru/20260126/avstriya-866897385.html

"Уйти в отставку": в Австрии разгорелся скандал из-за Украины

"Уйти в отставку": в Австрии разгорелся скандал из-за Украины - 26.01.2026, ПРАЙМ

"Уйти в отставку": в Австрии разгорелся скандал из-за Украины

Газета Kurier сообщает, что генеральный секретарь Австрийской партии свободы (FPÖ) Михаэль Шнедлиц призвал к отставке министра иностранных дел Австрии Беату... | 26.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-26T05:54+0300

2026-01-26T05:54+0300

2026-01-26T05:54+0300

мировая экономика

украина

австрия

киев

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/13/860886521_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_a03c873ea6c9b67a9319196b0253a2af.jpg

МОСКВА, 26 января — ПРАЙМ. Газета Kurier сообщает, что генеральный секретарь Австрийской партии свободы (FPÖ) Михаэль Шнедлиц призвал к отставке министра иностранных дел Австрии Беату Майнль-Райзингер из-за недавней финансовой помощи Украине, ссылаясь на мнение парламентариев. "Любой, кто, несмотря на кризис, берет деньги у австрийского народа, чтобы отдать их коррумпированной системе, должен уйти в отставку с поста представителя австрийского народа", — сказал он.Шнедлиц выразил мнение, что Украина давно стала бездонной ямой, куда неэффективное и бестолковое правительство тратит миллиарды евро безрассудно."Ни один евро больше не должен поступать (Киеву. — Прим. Ред.)", — подытожил парламентарий.На прошлой неделе канцлер Австрии Кристиан Штокер выказал свое несогласие с идеей ускоренного вступления Украины в Европейский Союз. На саммите ЕС, который состоялся в декабре прошлого года, было принято решение о совместном займе в размере около 90 миллиардов евро для покрытия финансовых нужд Украины в период 2026-2027 годов. Бельгии удалось заблокировать использование замороженных российских активов для этих целей. Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис, в свою очередь, сообщил, что Европейская комиссия надеется завершить согласование кредита к началу марта и осуществить первые выплаты в апреле.

https://1prime.ru/20260103/protest-866169929.html

https://1prime.ru/20260114/avstriya-866492673.html

https://1prime.ru/20251231/vens-866105328.html

украина

австрия

киев

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, украина, австрия, киев, ес