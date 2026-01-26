Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ВС запретил навязывание дополнительных услуг при продаже автомобиля - 26.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260126/avto-866920993.html
ВС запретил навязывание дополнительных услуг при продаже автомобиля
ВС запретил навязывание дополнительных услуг при продаже автомобиля - 26.01.2026, ПРАЙМ
ВС запретил навязывание дополнительных услуг при продаже автомобиля
Верховный суд РФ признал недопустимым навязывание дополнительных услуг при продаже автомобиля и направил на новое рассмотрение дело жителя Иркутской области,... | 26.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-26T20:50+0300
2026-01-26T20:50+0300
бизнес
россия
финансы
иркутская область
рф
верховный суд
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/11/847454970_0:134:3167:1915_1920x0_80_0_0_c7eeb17ce0c08c12f221381e8a1f0772.jpg
МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Верховный суд РФ признал недопустимым навязывание дополнительных услуг при продаже автомобиля и направил на новое рассмотрение дело жителя Иркутской области, который судился с автосалоном, требовавшим вернуть сумму скидки и проценты, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции. "Верховный суд Российской Федерации отменил постановления судов апелляционной и кассационной инстанций, направив дело на новое рассмотрение, поскольку навязывание потребителю заключения дополнительных договоров на приобретение товаров и услуг путем манипулирования ценой и введения тем самым покупателя в заблуждение относительно действительной цены на автомобиль не допускается", - говорится в сообщении. Уточняется, что житель Иркутской области приобрел автомобиль со скидкой, предоставленной при условии оформления кредита, страхования и абонентского договора с партнерами автосалона. Вскоре после покупки он отказался от дополнительных услуг и досрочно погасил кредит. Автосалон потребовал вернуть сумму скидки и проценты, ссылаясь на условия дополнительного соглашения. Суд первой инстанции ранее удовлетворил требования автосалона, затем апелляция уменьшила размер взыскания, а кассационный суд согласился с таким выводом, указав, что покупатель нарушил условия предоставления скидки.
https://1prime.ru/20260125/sberavto-866878641.html
иркутская область
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/11/847454970_218:0:2949:2048_1920x0_80_0_0_5c40d4e41851d10da1faaa0566b862c1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, финансы, иркутская область, рф, верховный суд
Бизнес, РОССИЯ, Финансы, Иркутская область, РФ, Верховный суд
20:50 26.01.2026
 
ВС запретил навязывание дополнительных услуг при продаже автомобиля

Верховный суд: навязывание дополнительных услуг при продаже автомобиля недопустимо

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкВерховный суд Российской Федерации
Верховный суд Российской Федерации - ПРАЙМ, 1920, 26.01.2026
Верховный суд Российской Федерации. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Верховный суд РФ признал недопустимым навязывание дополнительных услуг при продаже автомобиля и направил на новое рассмотрение дело жителя Иркутской области, который судился с автосалоном, требовавшим вернуть сумму скидки и проценты, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции.
"Верховный суд Российской Федерации отменил постановления судов апелляционной и кассационной инстанций, направив дело на новое рассмотрение, поскольку навязывание потребителю заключения дополнительных договоров на приобретение товаров и услуг путем манипулирования ценой и введения тем самым покупателя в заблуждение относительно действительной цены на автомобиль не допускается", - говорится в сообщении.
Уточняется, что житель Иркутской области приобрел автомобиль со скидкой, предоставленной при условии оформления кредита, страхования и абонентского договора с партнерами автосалона. Вскоре после покупки он отказался от дополнительных услуг и досрочно погасил кредит. Автосалон потребовал вернуть сумму скидки и проценты, ссылаясь на условия дополнительного соглашения.
Суд первой инстанции ранее удовлетворил требования автосалона, затем апелляция уменьшила размер взыскания, а кассационный суд согласился с таким выводом, указав, что покупатель нарушил условия предоставления скидки.
Автомобиль Lada Granta - ПРАЙМ, 1920, 25.01.2026
Названы лидеры онлайн-продаж среди авто с пробегом в 2025 году
Вчера, 10:35
 
БизнесРОССИЯФинансыИркутская областьРФВерховный суд
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала