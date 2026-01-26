Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Названы самые популярные у россиян автомобили до миллиона рублей с пробегом - 26.01.2026, ПРАЙМ
Названы самые популярные у россиян автомобили до миллиона рублей с пробегом
Названы самые популярные у россиян автомобили до миллиона рублей с пробегом - 26.01.2026, ПРАЙМ
Названы самые популярные у россиян автомобили до миллиона рублей с пробегом
Самыми популярными у россиян автомобилями с пробегом в сегменте до миллиона рублей были корейские Kia Rio и Hyundai Solaris, модели Lada, а также иномарки... | 26.01.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Самыми популярными у россиян автомобилями с пробегом в сегменте до миллиона рублей были корейские Kia Rio и Hyundai Solaris, модели Lada, а также иномарки С-класса, при этом в сегменте до полутора миллионов рублей покупатели выбирали более просторные модели, рассказали РИА Новости в сервисе "СберАвто". "Автолюбители в ценовом диапазоне до миллиона рублей чаще всего выбирали практичные и проверенные модели для повседневного использования. Основу спроса сформировали массовые корейские автомобили Kia Rio и Hyundai Solaris, модели Lada", - говорится в сообщении. Там отмечается, что также спросом в этом ценовом диапазоне пользовались компактные иномарки С-класса, например Ford Focus, Skoda Octavia и Opel Astra. "Сегмент от 1 до 1,5 миллиона рублей: в этой категории покупатели все чаще ориентировались на более просторные и универсальные автомобили. Фаворитами стали седаны Toyota Camry и Mazda 6", - отметили аналитики "Сбера". Популярными моделями в данной категории в прошлом году были также кроссоверы Volkswagen Tiguan, Kia Sportage, Nissan Qashqai, Nissan X-Trail и Toyota RAV4.
бизнес, россия, сберавто, lada vision 4x4, lada x-cross 5, lada largus
Бизнес, РОССИЯ, СберАвто, Lada Vision 4x4, Lada X-Cross 5, Lada Largus
03:37 26.01.2026 (обновлено: 03:55 26.01.2026)
 
Названы самые популярные у россиян автомобили до миллиона рублей с пробегом

МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Самыми популярными у россиян автомобилями с пробегом в сегменте до миллиона рублей были корейские Kia Rio и Hyundai Solaris, модели Lada, а также иномарки С-класса, при этом в сегменте до полутора миллионов рублей покупатели выбирали более просторные модели, рассказали РИА Новости в сервисе "СберАвто".
"Автолюбители в ценовом диапазоне до миллиона рублей чаще всего выбирали практичные и проверенные модели для повседневного использования. Основу спроса сформировали массовые корейские автомобили Kia Rio и Hyundai Solaris, модели Lada", - говорится в сообщении.
Там отмечается, что также спросом в этом ценовом диапазоне пользовались компактные иномарки С-класса, например Ford Focus, Skoda Octavia и Opel Astra.
"Сегмент от 1 до 1,5 миллиона рублей: в этой категории покупатели все чаще ориентировались на более просторные и универсальные автомобили. Фаворитами стали седаны Toyota Camry и Mazda 6", - отметили аналитики "Сбера".
Популярными моделями в данной категории в прошлом году были также кроссоверы Volkswagen Tiguan, Kia Sportage, Nissan Qashqai, Nissan X-Trail и Toyota RAV4.
 
