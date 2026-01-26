https://1prime.ru/20260126/avtomobili-866896812.html

Названы самые популярные у россиян автомобили до миллиона рублей с пробегом

2026-01-26T03:37+0300

МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Самыми популярными у россиян автомобилями с пробегом в сегменте до миллиона рублей были корейские Kia Rio и Hyundai Solaris, модели Lada, а также иномарки С-класса, при этом в сегменте до полутора миллионов рублей покупатели выбирали более просторные модели, рассказали РИА Новости в сервисе "СберАвто". "Автолюбители в ценовом диапазоне до миллиона рублей чаще всего выбирали практичные и проверенные модели для повседневного использования. Основу спроса сформировали массовые корейские автомобили Kia Rio и Hyundai Solaris, модели Lada", - говорится в сообщении. Там отмечается, что также спросом в этом ценовом диапазоне пользовались компактные иномарки С-класса, например Ford Focus, Skoda Octavia и Opel Astra. "Сегмент от 1 до 1,5 миллиона рублей: в этой категории покупатели все чаще ориентировались на более просторные и универсальные автомобили. Фаворитами стали седаны Toyota Camry и Mazda 6", - отметили аналитики "Сбера". Популярными моделями в данной категории в прошлом году были также кроссоверы Volkswagen Tiguan, Kia Sportage, Nissan Qashqai, Nissan X-Trail и Toyota RAV4.

бизнес, россия, сберавто, lada vision 4x4, lada x-cross 5, lada largus