https://1prime.ru/20260126/benzin-866909615.html

Бензин на Петербургской бирже подорожал на 1,54 процента

Бензин на Петербургской бирже подорожал на 1,54 процента - 26.01.2026, ПРАЙМ

Бензин на Петербургской бирже подорожал на 1,54 процента

Стоимость бензина Аи-92 и Аи-95 на Петербургской бирже в первый торговый день недели выросла на 1,36% и 1,54% соответственно, свидетельствуют данные торгов. | 26.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-26T14:22+0300

2026-01-26T14:22+0300

2026-01-26T14:22+0300

рф

игорь артемьев

нпз

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/17/859839317_0:162:3067:1887_1920x0_80_0_0_ae26d9d529d386540a1280efafe177d3.jpg

МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Стоимость бензина Аи-92 и Аи-95 на Петербургской бирже в первый торговый день недели выросла на 1,36% и 1,54% соответственно, свидетельствуют данные торгов. В абсолютном выражении цена на бензин Аи-92 в понедельник составила 55 953 рублей за тонну, на Аи-95 - 58 296 рублей. Кроме того, летнее дизельное топливо подорожало на 0,84% - до 51 672 рублей за тонну. При этом стоимость зимнего дизтоплива снизилась на 2,24%, до 59 154 рублей за тонну, межсезонного - на 0,96%, до 50 199 рублей. Тонна авиакеросина подорожала на 0,99% - до 76 420 рублей. В то же время сжиженные углеводородные газы (СУГи) подешевели на 2,21%, до 19 545 рублей за тонну, мазут - на 0,64%, до 10 834 рублей. Правительство РФ и профильные ведомства обсуждают досрочное снятие запрета на экспорт бензина для крупных производителей начиная с 1 февраля, сообщал РИА Новости источник в отрасли. Позднее президент Петербургской биржи Игорь Артемьев в разговоре с журналистами выразил мнение, что из-за перегруженности многих НПЗ целесообразно снять ограничения на экспорт топлива. Однако, по его мнению, ближе к апрелю понадобится возобновить эмбарго для бензина. В конце прошлого года кабмин продлил до марта запрет на вывоз бензина за рубеж для всех экспортеров, а также эмбарго на экспорт дизельного топлива для непроизводителей - трейдеров, нефтебаз и организаций с производственной мощностью менее 1 миллиона тонн топлива в год.

https://1prime.ru/20251229/ekonomika-865952326.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рф, игорь артемьев, нпз