В России утвердили новый порядок оказания медпомощи беременным
В России утвердили новый порядок оказания медпомощи беременным
здоровье
общество
минздрав
МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Новый порядок оказания медпомощи по профилю "Акушерство и гинекология" утвердили в России, изменения направлены на повышение качества и безопасности оказания медуслуг беременным и роженицам, сообщил главный внештатный специалист Минздрава России по акушерству Владимир Климов. "Утвержден новый порядок оказания медицинской помощи по профилю "Акушерство и гинекология". В новый порядок внесено значимое количество изменений, направленных на повышение качества и безопасности оказания медицинской помощи беременным, роженицам и родильницам", - рассказал журналистам Климов. Он уточнил, что в новом порядке четко установлены сроки консультации беременных смежными специалистами (терапевт, офтальмолог, стоматолог и другие). Эти сроки и объем проведения консультирования соответствуют клиническим рекомендациям Российского общества акушеров – гинекологов "Нормальная беременность" и направлены на раннее выявление значимой для благоприятного течения беременности патологии, полноценного обследования и выработки при необходимости тактики лечения. "Все консультации смежных специалистов распределены по триместрам беременности, с максимальным объемом обследования при постановке на учет по беременности, что, безусловно, позволит в максимально короткие сроки проводить диагностику и прогнозировать возможные осложнения беременности и назначать профилактическую терапию", - заключил эксперт.
Новости
