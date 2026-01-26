https://1prime.ru/20260126/beremennye-866905785.html

В России утвердили новый порядок оказания медпомощи беременным

В России утвердили новый порядок оказания медпомощи беременным - 26.01.2026, ПРАЙМ

В России утвердили новый порядок оказания медпомощи беременным

Новый порядок оказания медпомощи по профилю "Акушерство и гинекология" утвердили в России, изменения направлены на повышение качества и безопасности оказания... | 26.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-26T11:48+0300

2026-01-26T11:48+0300

2026-01-26T11:48+0300

здоровье

общество

минздрав

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/19/866876881_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_0d3f27adecd6b0ec0c59e4d6a6f897d8.jpg

МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Новый порядок оказания медпомощи по профилю "Акушерство и гинекология" утвердили в России, изменения направлены на повышение качества и безопасности оказания медуслуг беременным и роженицам, сообщил главный внештатный специалист Минздрава России по акушерству Владимир Климов. "Утвержден новый порядок оказания медицинской помощи по профилю "Акушерство и гинекология". В новый порядок внесено значимое количество изменений, направленных на повышение качества и безопасности оказания медицинской помощи беременным, роженицам и родильницам", - рассказал журналистам Климов. Он уточнил, что в новом порядке четко установлены сроки консультации беременных смежными специалистами (терапевт, офтальмолог, стоматолог и другие). Эти сроки и объем проведения консультирования соответствуют клиническим рекомендациям Российского общества акушеров – гинекологов "Нормальная беременность" и направлены на раннее выявление значимой для благоприятного течения беременности патологии, полноценного обследования и выработки при необходимости тактики лечения. "Все консультации смежных специалистов распределены по триместрам беременности, с максимальным объемом обследования при постановке на учет по беременности, что, безусловно, позволит в максимально короткие сроки проводить диагностику и прогнозировать возможные осложнения беременности и назначать профилактическую терапию", - заключил эксперт.

https://1prime.ru/20260114/gosduma-866461130.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

здоровье, общество , минздрав