Еще одна неделя надежд на геополитику - 26.01.2026
Еще одна неделя надежд на геополитику
В минувшие выходные индекс Мосбиржи вплотную подступал к 2800 п., а торговую неделю начинает в небольшом минусе.
2026-01-26T11:44+0300
2026-01-26T11:44+0300
мнения аналитиков
рынок
мосбиржа
росстат
microsoft
александр бахтин
2026
Новости
11:44 26.01.2026
 
Инвестстратег Бахтин: биржи в неуверенности из-за геополитики и планов ЦБ

МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. В минувшие выходные индекс Мосбиржи вплотную подступал к 2800 п., а торговую неделю начинает в небольшом минусе.
Для прорыва выше круглой отметки по-прежнему не хватает надежных драйверов в виде конкретики в переговорном процессе по урегулированию украинского конфликта. Ожидается, что трехсторонние консультации представителей РФ-США-Украина продолжатся 1 февраля, это может подпитывать надежды инвесторов, но в отсутствие ярких сигналов боковик 2700-2800 п. будет сложно покинуть.
Неуверенность присутствует и в отношении перспективы снижения ключевой ставки ЦБ на февральском заседании. Всплеск инфляции с начала года вряд ли позволит регулятору понизить ставку более чем на 50 б.п. В то же время на разгон цен повлияли разовые факторы, такие как повышение НДС и тарифов ЖКУ, их проинфляционный эффект может сгладиться в течение первого квартала.
В среду, 28 января, выйдет очередной недельный отчет Росстата по инфляции, он может локально повлиять на общие настроения.
Сдерживает покупателей акций и крепкий рубль. На этой неделе его поддержит налоговый период, доллар может протестировать 75, юань – 11,65. Ожидать значимого ослабления нацвалюты в ближайшей перспективе не стоит. Низкий импорт, высокие поступления от не-нефтегазового экспорта, повышенные продажи валюты по бюджетному правилу и сжатие геополитической риск-премии поддерживают позиции рубля.
Из позитивного отметим продолжающееся ценовое ралли в драгметаллах – исторические рекорды переписывают золото, серебро, дорожают металлы платиновой группы. Нефть достигла $65 за баррель Brent. Рост международной напряженности и спад глобального доллара подпитывают сырьевые котировки.
Мировые рынки в среду ждут заседания ФРС. В части процентных ставок сюрпризов не ожидается, а вот тон комментариев и прогнозы регулятора в моменте могут оказать влияние на общерыночные настроения.
Также продолжим следить за набирающим ход сезоном корпоративных отчетностей на американском рынке. В ближайшие дни результаты представят Microsoft, Tesla, Apple и др. На российском рынке из ближайших событий выделим операционные результаты компаний Henderson и ВИ.ру за 2025 г., а также повторный аукцион по продаже аэропорта "Домодедово".
Автор - Александр Бахтин, инвестиционный стратег "Гарда Капитал"

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Подробнее
 
