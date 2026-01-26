Еще одна неделя надежд на геополитику

МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. В минувшие выходные индекс Мосбиржи вплотную подступал к 2800 п., а торговую неделю начинает в небольшом минусе. Для прорыва выше круглой отметки по-прежнему не хватает надежных драйверов в виде конкретики в переговорном процессе по урегулированию украинского конфликта. Ожидается, что трехсторонние консультации представителей РФ-США-Украина продолжатся 1 февраля, это может подпитывать надежды инвесторов, но в отсутствие ярких сигналов боковик 2700-2800 п. будет сложно покинуть. Неуверенность присутствует и в отношении перспективы снижения ключевой ставки ЦБ на февральском заседании. Всплеск инфляции с начала года вряд ли позволит регулятору понизить ставку более чем на 50 б.п. В то же время на разгон цен повлияли разовые факторы, такие как повышение НДС и тарифов ЖКУ, их проинфляционный эффект может сгладиться в течение первого квартала. В среду, 28 января, выйдет очередной недельный отчет Росстата по инфляции, он может локально повлиять на общие настроения. Сдерживает покупателей акций и крепкий рубль. На этой неделе его поддержит налоговый период, доллар может протестировать 75, юань – 11,65. Ожидать значимого ослабления нацвалюты в ближайшей перспективе не стоит. Низкий импорт, высокие поступления от не-нефтегазового экспорта, повышенные продажи валюты по бюджетному правилу и сжатие геополитической риск-премии поддерживают позиции рубля. Из позитивного отметим продолжающееся ценовое ралли в драгметаллах – исторические рекорды переписывают золото, серебро, дорожают металлы платиновой группы. Нефть достигла $65 за баррель Brent. Рост международной напряженности и спад глобального доллара подпитывают сырьевые котировки. Мировые рынки в среду ждут заседания ФРС. В части процентных ставок сюрпризов не ожидается, а вот тон комментариев и прогнозы регулятора в моменте могут оказать влияние на общерыночные настроения. Также продолжим следить за набирающим ход сезоном корпоративных отчетностей на американском рынке. В ближайшие дни результаты представят Microsoft, Tesla, Apple и др. На российском рынке из ближайших событий выделим операционные результаты компаний Henderson и ВИ.ру за 2025 г., а также повторный аукцион по продаже аэропорта "Домодедово".Автор - Александр Бахтин, инвестиционный стратег "Гарда Капитал"
Автор - Александр Бахтин, инвестиционный стратег "Гарда Капитал"
