Ким Чен Ын руководил изготовлением скульптуры для музея подвигов - 26.01.2026
Ким Чен Ын руководил изготовлением скульптуры для музея подвигов
Ким Чен Ын руководил изготовлением скульптуры для музея подвигов - 26.01.2026, ПРАЙМ
Ким Чен Ын руководил изготовлением скульптуры для музея подвигов
Лидер КНДР Ким Чен Ын руководил процессом изготовления скульптурного комплекса, который планируется установить в музее подвигов бойцов Корейской народной армии... | 26.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-26T02:03+0300
2026-01-26T02:03+0300
МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Лидер КНДР Ким Чен Ын руководил процессом изготовления скульптурного комплекса, который планируется установить в музее подвигов бойцов Корейской народной армии (КНА), участвовавших в освобождении и разминировании Курской области, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). "Ким Чен Ын 25 января посетил Творческое объединение "Мансудэ" и руководил работой по изготовлению скульптурного комплекса, который будет воздвигнут и установлен в Мемориальном музее боевых подвигов в зарубежной военной операции", - говорится в материале ЦТАК. По данным агентства, лидер КНДР остался доволен тем, что мастера в процессе работы придерживаются "принципов обеспечения монументальной ценности и символичности". Ким Чен Ын также наметил дальнейшее направление творческого процесса, в том числе подчеркнув, что скульптура должна "более живо" символизировать боевой порыв и наступательный дух КНА, ее фронтовую дружбу и горячую любовь к родине. Строительство Мемориального музея боевых подвигов в зарубежной военной операции началось в районе Хвасон в Пхеньяне в октябре. Ким Чен Ын 23 октября принял участие в церемонии по этому случаю и первым взял в руки лопату, что ознаменовало начало строительства. В апреле 2025 года начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России, что солдаты и офицеры Корейской народной армии (КНА) выполняли боевые задачи вместе с российскими военнослужащими в Курской области - северокорейский спецназ участвовал в отражении вторжения Украины в Курскую область. Лидер КНДР также принял решение направить в Россию тысячу саперов для разминирования территории Курской области. В начале декабря губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что саперы из КНДР очистили около 42,4 тысячи гектаров территории в приграничье региона и уничтожили более 1,5 миллионов взрывоопасных предметов. В конце декабря президент РФ в своей новогодней поздравительной телеграмме лидеру КНДР назвал героизм военных КНДР в Курской области и работу корейских саперов по разминированию в РФ подтверждением дружбы и боевого братства двух стран. Путин также отметил, что России и КНДР удалось обеспечить планомерную реализацию положений исторического Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.
02:03 26.01.2026
 
Ким Чен Ын руководил изготовлением скульптуры для музея подвигов

ЦТАК: Ким Чен Ын руководил изготовлением скульптурного комплекса для музея подвигов

МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Лидер КНДР Ким Чен Ын руководил процессом изготовления скульптурного комплекса, который планируется установить в музее подвигов бойцов Корейской народной армии (КНА), участвовавших в освобождении и разминировании Курской области, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
"Ким Чен Ын 25 января посетил Творческое объединение "Мансудэ" и руководил работой по изготовлению скульптурного комплекса, который будет воздвигнут и установлен в Мемориальном музее боевых подвигов в зарубежной военной операции", - говорится в материале ЦТАК.
По данным агентства, лидер КНДР остался доволен тем, что мастера в процессе работы придерживаются "принципов обеспечения монументальной ценности и символичности". Ким Чен Ын также наметил дальнейшее направление творческого процесса, в том числе подчеркнув, что скульптура должна "более живо" символизировать боевой порыв и наступательный дух КНА, ее фронтовую дружбу и горячую любовь к родине.
Строительство Мемориального музея боевых подвигов в зарубежной военной операции началось в районе Хвасон в Пхеньяне в октябре. Ким Чен Ын 23 октября принял участие в церемонии по этому случаю и первым взял в руки лопату, что ознаменовало начало строительства.
В апреле 2025 года начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России, что солдаты и офицеры Корейской народной армии (КНА) выполняли боевые задачи вместе с российскими военнослужащими в Курской области - северокорейский спецназ участвовал в отражении вторжения Украины в Курскую область. Лидер КНДР также принял решение направить в Россию тысячу саперов для разминирования территории Курской области.
В начале декабря губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что саперы из КНДР очистили около 42,4 тысячи гектаров территории в приграничье региона и уничтожили более 1,5 миллионов взрывоопасных предметов.
В конце декабря президент РФ в своей новогодней поздравительной телеграмме лидеру КНДР назвал героизм военных КНДР в Курской области и работу корейских саперов по разминированию в РФ подтверждением дружбы и боевого братства двух стран. Путин также отметил, что России и КНДР удалось обеспечить планомерную реализацию положений исторического Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.
 
Заголовок открываемого материала