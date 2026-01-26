Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Авиакомпании Azur Air и Nordwind восстановили работу системы бронирования - 26.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260126/chp-866919186.html
Авиакомпании Azur Air и Nordwind восстановили работу системы бронирования
Авиакомпании Azur Air и Nordwind восстановили работу системы бронирования - 26.01.2026, ПРАЙМ
Авиакомпании Azur Air и Nordwind восстановили работу системы бронирования
Авиакомпании Azur Air и Nordwind ("Северный ветер") восстановили оформление услуг, билетов, а также системы бронирования после сбоя в системе Leonardo, сообщили | 26.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-26T19:14+0300
2026-01-26T19:14+0300
бизнес
azur air
nordwind
leonardo
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/1a/866913090_0:183:2991:1865_1920x0_80_0_0_873e1a6b5bf13989cfe8c3e22dc483fe.jpg
МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Авиакомпании Azur Air и Nordwind ("Северный ветер") восстановили оформление услуг, билетов, а также системы бронирования после сбоя в системе Leonardo, сообщили в пресс-службах перевозчиков. "Работоспособность системы бронирования Leonardo и системы регистрации Astra (Сирена-Трэвел) восстановлена. На данный момент оформление, переоформление, возврат билетов и дополнительных услуг Nordwind Airlines снова доступны во всех каналах продаж", - рассказали в Nordwind. Также в авиакомпании сообщили, что регистрация во всех аэропортах маршрутной сети работает штатно. "Работа системы бронирования восстановлена в полном объёме. Регистрация пассажиров и багажа, а также оформление дополнительных услуг проходят в штатном режиме", - подтвердили восстановление системы в Azur Air.
https://1prime.ru/20260126/ator-866913232.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/1a/866913090_129:0:2860:2048_1920x0_80_0_0_b5a7bbf2cb4b5b4c326406285ffe7882.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, azur air, nordwind, leonardo
Бизнес, Azur Air, Nordwind, Leonardo
19:14 26.01.2026
 
Авиакомпании Azur Air и Nordwind восстановили работу системы бронирования

Оформление услуг Azur Air и Nordwind восстановили после сбоя системы Leonardo

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкЛоготип авиакомпании AZUR air
Логотип авиакомпании AZUR air - ПРАЙМ, 1920, 26.01.2026
Логотип авиакомпании AZUR air. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Авиакомпании Azur Air и Nordwind ("Северный ветер") восстановили оформление услуг, билетов, а также системы бронирования после сбоя в системе Leonardo, сообщили в пресс-службах перевозчиков.
"Работоспособность системы бронирования Leonardo и системы регистрации Astra (Сирена-Трэвел) восстановлена. На данный момент оформление, переоформление, возврат билетов и дополнительных услуг Nordwind Airlines снова доступны во всех каналах продаж", - рассказали в Nordwind.
Также в авиакомпании сообщили, что регистрация во всех аэропортах маршрутной сети работает штатно.
"Работа системы бронирования восстановлена в полном объёме. Регистрация пассажиров и багажа, а также оформление дополнительных услуг проходят в штатном режиме", - подтвердили восстановление системы в Azur Air.
Самолет - ПРАЙМ, 1920, 26.01.2026
В АТОР рассказали о последствиях сбоя в системе бронирования Leonardo
16:52
 
БизнесAzur AirNordwindLeonardo
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала