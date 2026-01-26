https://1prime.ru/20260126/chp-866919186.html
Авиакомпании Azur Air и Nordwind восстановили работу системы бронирования
МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Авиакомпании Azur Air и Nordwind ("Северный ветер") восстановили оформление услуг, билетов, а также системы бронирования после сбоя в системе Leonardo, сообщили в пресс-службах перевозчиков. "Работоспособность системы бронирования Leonardo и системы регистрации Astra (Сирена-Трэвел) восстановлена. На данный момент оформление, переоформление, возврат билетов и дополнительных услуг Nordwind Airlines снова доступны во всех каналах продаж", - рассказали в Nordwind. Также в авиакомпании сообщили, что регистрация во всех аэропортах маршрутной сети работает штатно. "Работа системы бронирования восстановлена в полном объёме. Регистрация пассажиров и багажа, а также оформление дополнительных услуг проходят в штатном режиме", - подтвердили восстановление системы в Azur Air.
