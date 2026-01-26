Атака на IT-инфраструктуру Delta затронула серверы онлайн-доступа

https://1prime.ru/20260126/chp-866919842.html
МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Атака на IT-инфраструктуру оператора охранной системы для коммерческих объектов, частных домов и автомобилей Delta затронула серверы онлайн-доступа, система охраны автомобиля не была скомпрометирована и работает штатно, говорится в сообщении компании. "Система охраны автомобиля не была скомпрометирована и продолжает работать штатно. Охранный комплекс Delta функционирует в автономном режиме, без ограничений. Инцидент затрагивал серверы онлайн-доступа и не касался устройств, установленных в автомобилях", - сказано в сообщении. Компания исключает возможность удалённого взлома или несанкционированного доступа к автомобилю. "Охранные устройства не управляются напрямую через интернет и сохраняют защиту даже при отсутствии онлайн-соединения", - добавили в Delta. Ранее в понедельник оператор охранных систем Delta столкнулся с масштабным внешним воздействием на IT-инфраструктуру, из-за инцидента была ограничена доступность части онлайн-сервисов. Технические специалисты работают над восстановлением сервисов и устранением последствий инцидента, к процессу привлечены профильные эксперты.
