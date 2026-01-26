Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Атака на IT-инфраструктуру Delta затронула серверы онлайн-доступа - 26.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260126/chp-866919842.html
Атака на IT-инфраструктуру Delta затронула серверы онлайн-доступа
Атака на IT-инфраструктуру Delta затронула серверы онлайн-доступа - 26.01.2026, ПРАЙМ
Атака на IT-инфраструктуру Delta затронула серверы онлайн-доступа
Атака на IT-инфраструктуру оператора охранной системы для коммерческих объектов, частных домов и автомобилей Delta затронула серверы онлайн-доступа, система... | 26.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-26T19:42+0300
2026-01-26T19:42+0300
технологии
бизнес
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/1a/866919686_0:178:3009:1870_1920x0_80_0_0_92414525642110a0bcefee9a063923d1.jpg
МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Атака на IT-инфраструктуру оператора охранной системы для коммерческих объектов, частных домов и автомобилей Delta затронула серверы онлайн-доступа, система охраны автомобиля не была скомпрометирована и работает штатно, говорится в сообщении компании. "Система охраны автомобиля не была скомпрометирована и продолжает работать штатно. Охранный комплекс Delta функционирует в автономном режиме, без ограничений. Инцидент затрагивал серверы онлайн-доступа и не касался устройств, установленных в автомобилях", - сказано в сообщении. Компания исключает возможность удалённого взлома или несанкционированного доступа к автомобилю. "Охранные устройства не управляются напрямую через интернет и сохраняют защиту даже при отсутствии онлайн-соединения", - добавили в Delta. Ранее в понедельник оператор охранных систем Delta столкнулся с масштабным внешним воздействием на IT-инфраструктуру, из-за инцидента была ограничена доступность части онлайн-сервисов. Технические специалисты работают над восстановлением сервисов и устранением последствий инцидента, к процессу привлечены профильные эксперты.
https://1prime.ru/20251113/zaschita-864518347.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/1a/866919686_138:0:2869:2048_1920x0_80_0_0_da18cb9037784a42654cb95f6086c5b5.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, бизнес, россия
Технологии, Бизнес, РОССИЯ
19:42 26.01.2026
 
Атака на IT-инфраструктуру Delta затронула серверы онлайн-доступа

Delta: атака на IT-инфраструктуру затронула серверы онлайн-доступа

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПрограммирование
Программирование - ПРАЙМ, 1920, 26.01.2026
Программирование. Архивное фото
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Атака на IT-инфраструктуру оператора охранной системы для коммерческих объектов, частных домов и автомобилей Delta затронула серверы онлайн-доступа, система охраны автомобиля не была скомпрометирована и работает штатно, говорится в сообщении компании.
"Система охраны автомобиля не была скомпрометирована и продолжает работать штатно. Охранный комплекс Delta функционирует в автономном режиме, без ограничений. Инцидент затрагивал серверы онлайн-доступа и не касался устройств, установленных в автомобилях", - сказано в сообщении.
Компания исключает возможность удалённого взлома или несанкционированного доступа к автомобилю. "Охранные устройства не управляются напрямую через интернет и сохраняют защиту даже при отсутствии онлайн-соединения", - добавили в Delta.
Ранее в понедельник оператор охранных систем Delta столкнулся с масштабным внешним воздействием на IT-инфраструктуру, из-за инцидента была ограничена доступность части онлайн-сервисов. Технические специалисты работают над восстановлением сервисов и устранением последствий инцидента, к процессу привлечены профильные эксперты.
Защита информации - ПРАЙМ, 1920, 13.11.2025
В "Лаборатории Касперского" рассказали о работе над защитой ИИ от хакеров
13 ноября 2025, 23:46
 
ТехнологииБизнесРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала