Курс доллара снижается к другим основным мировым валютам

МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Курс доллара к другим основным мировым валютам, таким как евро и иена, с началом новой недели снижается на возникновении рисков новой приостановки финансирования деятельности правительства в США, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 8.43 мск курс евро к доллару растёт до 1,1865 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1828 доллара за евро, курс доллара к иене опускается до 154,05 иены с уровня прошлого закрытия в 155,72 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) падает на 0,54% - до 97,07 пункта. Ранее президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox Business признался, что Соединенным Штатам может грозить новая остановка работы правительства из-за отсутствия согласованного бюджета. Затем, в воскресенье, телеканал CNN со ссылкой на лидера демократического меньшинства в сенате Чака Шумера сообщил, что вероятность этого в США заметно возросла из-за претензий демократов к финансированию министерства внутренней безопасности (МВБ) страны. "Растущий риск очередного частичного закрытия американского правительства усилит тенденцию, направленную на увеличение диверсификации за счет отказа от доллара и активов США", - цитирует агентство Блумберг исполнительного редактора MLIV в Сингапуре Марка Кадмора (Mark Cudmore).

