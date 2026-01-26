Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Курс доллара снижается к другим основным мировым валютам - 26.01.2026
Курс доллара снижается к другим основным мировым валютам
Курс доллара снижается к другим основным мировым валютам - 26.01.2026, ПРАЙМ
Курс доллара снижается к другим основным мировым валютам
Курс доллара к другим основным мировым валютам, таким как евро и иена, с началом новой недели снижается на возникновении рисков новой приостановки... | 26.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-26T08:53+0300
2026-01-26T08:53+0300
рынок
мировая экономика
сша
сингапур
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/82925/72/829257231_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_e840c76c084c207a19c80bcbbfe78978.jpg
МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Курс доллара к другим основным мировым валютам, таким как евро и иена, с началом новой недели снижается на возникновении рисков новой приостановки финансирования деятельности правительства в США, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 8.43 мск курс евро к доллару растёт до 1,1865 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1828 доллара за евро, курс доллара к иене опускается до 154,05 иены с уровня прошлого закрытия в 155,72 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) падает на 0,54% - до 97,07 пункта. Ранее президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox Business признался, что Соединенным Штатам может грозить новая остановка работы правительства из-за отсутствия согласованного бюджета. Затем, в воскресенье, телеканал CNN со ссылкой на лидера демократического меньшинства в сенате Чака Шумера сообщил, что вероятность этого в США заметно возросла из-за претензий демократов к финансированию министерства внутренней безопасности (МВБ) страны. "Растущий риск очередного частичного закрытия американского правительства усилит тенденцию, направленную на увеличение диверсификации за счет отказа от доллара и активов США", - цитирует агентство Блумберг исполнительного редактора MLIV в Сингапуре Марка Кадмора (Mark Cudmore).
сша
сингапур
рынок, мировая экономика, сша, сингапур, дональд трамп
Рынок, Мировая экономика, США, СИНГАПУР, Дональд Трамп
08:53 26.01.2026
 
Курс доллара снижается к другим основным мировым валютам

Доллар дешевеет на рисках новой приостановки работы правительства в США

МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Курс доллара к другим основным мировым валютам, таким как евро и иена, с началом новой недели снижается на возникновении рисков новой приостановки финансирования деятельности правительства в США, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
По состоянию на 8.43 мск курс евро к доллару растёт до 1,1865 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1828 доллара за евро, курс доллара к иене опускается до 154,05 иены с уровня прошлого закрытия в 155,72 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) падает на 0,54% - до 97,07 пункта.
Цены на нефть Brent выросли до 65,11 доллара за баррель
23 января, 14:54
Ранее президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox Business признался, что Соединенным Штатам может грозить новая остановка работы правительства из-за отсутствия согласованного бюджета.
Затем, в воскресенье, телеканал CNN со ссылкой на лидера демократического меньшинства в сенате Чака Шумера сообщил, что вероятность этого в США заметно возросла из-за претензий демократов к финансированию министерства внутренней безопасности (МВБ) страны.
"Растущий риск очередного частичного закрытия американского правительства усилит тенденцию, направленную на увеличение диверсификации за счет отказа от доллара и активов США", - цитирует агентство Блумберг исполнительного редактора MLIV в Сингапуре Марка Кадмора (Mark Cudmore).
 
Рынок Мировая экономика США СИНГАПУР Дональд Трамп
 
 
