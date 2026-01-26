Курс доллара снижается к другим основным мировым валютам
Доллар дешевеет на рисках новой приостановки работы правительства в США
Банкноты номиналом 1 доллар США. Архивное фото
МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Курс доллара к другим основным мировым валютам, таким как евро и иена, с началом новой недели снижается на возникновении рисков новой приостановки финансирования деятельности правительства в США, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
По состоянию на 8.43 мск курс евро к доллару растёт до 1,1865 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1828 доллара за евро, курс доллара к иене опускается до 154,05 иены с уровня прошлого закрытия в 155,72 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) падает на 0,54% - до 97,07 пункта.
Ранее президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox Business признался, что Соединенным Штатам может грозить новая остановка работы правительства из-за отсутствия согласованного бюджета.
Затем, в воскресенье, телеканал CNN со ссылкой на лидера демократического меньшинства в сенате Чака Шумера сообщил, что вероятность этого в США заметно возросла из-за претензий демократов к финансированию министерства внутренней безопасности (МВБ) страны.
"Растущий риск очередного частичного закрытия американского правительства усилит тенденцию, направленную на увеличение диверсификации за счет отказа от доллара и активов США", - цитирует агентство Блумберг исполнительного редактора MLIV в Сингапуре Марка Кадмора (Mark Cudmore).