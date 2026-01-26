Доллар дешевеет к мировым валютам

https://1prime.ru/20260126/dollar-866907851.html

МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Стоимость американской валюты снижается в понедельник днем к мировым валютам, в особенности к иене - на 1,3%, инвесторы оценивают новости валютного рынка, макростатистику и ожидают на неделе заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 12.50 мск курс доллара к иене опускался на 1,34%, до 153,64 иены с уровня прошлого закрытия в 155,72 иены за доллар. Курс евро к доллару в то же время рос до 1,1865 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1828 доллара за евро. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) уменьшался на 0,56% - до 97,05 пункта, в ходе торгов показатель опускался ниже 97 пунктов впервые с 18 сентября. Иена продолжает укрепляться к доллару на фоне опасений рынков по поводу валютной интервенции. Ранее министр финансов Японии Сацуки Катаяма заявил, что правительство реагирует на колебания валютного курса в соответствии с совместным заявлением США и Японии, выпущенном в сентябре. Это заявление, в частности, предполагает вмешательство в валютные рынки в случае чрезмерной волатильности. Катаяма сообщил об этом на фоне спекуляций, что в пятницу обе страны скоординировали свои действия по контролю за курсом валют с целью поддержания иены, пишет агентство Блумберг. Не оказывает заметного давления на евро слабая статистика из Германии. Индекс делового климата в стране в январе остался на декабрьском уровне в 87,6 пункта, сообщил исследовательский институт IFO. Аналитики ожидали роста до 88,1 пункта. Трейдеры также ожидают на неделе очередного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, которое запланировано на 27-28 января. По данным CME Group, более 97% аналитиков ожидают в среду сохранения ставки ФРС на текущей отметке в 3,5-3,75%. По итогам мартовского заседания очередного сохранения ожидают 84% экспертов, апрельского – 70%, лишь в июне порядка 60% уже допускают ставку ниже текущей отметки.

