На Западе предложили новый план по Донбассу - 26.01.2026
https://1prime.ru/20260126/donbass-866913381.html
На Западе предложили новый план по Донбассу
На Западе предложили новый план по Донбассу - 26.01.2026, ПРАЙМ
На Западе предложили новый план по Донбассу
Решение территориального спора может быть достигнуто путем вывода всех военных сил из Донбасса, пишет Spectator. | 26.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-26T16:46+0300
2026-01-26T16:46+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859627402_0:100:3072:1828_1920x0_80_0_0_6947b5b3eaf064af580956eb9d202c97.jpg
МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Решение территориального спора может быть достигнуто путем вывода всех военных сил из Донбасса, пишет Spectator."Обе стороны уйдут из Донбасса, превратят регион в демилитаризованную зону, а следом и в свободную экономическую зону", — говорится в публикации.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в пятницу, что выход украинских войск из Донбасса является важным условием для российской стороны.Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил, что позиция Украины в отношении вывода её войск из региона остается неизменной.
16:46 26.01.2026
 
На Западе предложили новый план по Донбассу

Spectator: демилитаризация Донбасса будет решением территориального спора

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ на позициях в зоне проведения спецоперации
Военнослужащий ВС РФ на позициях в зоне проведения спецоперации - ПРАЙМ, 1920, 26.01.2026
Военнослужащий ВС РФ на позициях в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Решение территориального спора может быть достигнуто путем вывода всех военных сил из Донбасса, пишет Spectator.
"Обе стороны уйдут из Донбасса, превратят регион в демилитаризованную зону, а следом и в свободную экономическую зону", — говорится в публикации.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в пятницу, что выход украинских войск из Донбасса является важным условием для российской стороны.
Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил, что позиция Украины в отношении вывода её войск из региона остается неизменной.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - ПРАЙМ, 1920, 26.01.2026
"Пора объединиться". Орбан громко высказался об Украине
Заголовок открываемого материала