На Западе предложили новый план по Донбассу

МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Решение территориального спора может быть достигнуто путем вывода всех военных сил из Донбасса, пишет Spectator."Обе стороны уйдут из Донбасса, превратят регион в демилитаризованную зону, а следом и в свободную экономическую зону", — говорится в публикации.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в пятницу, что выход украинских войск из Донбасса является важным условием для российской стороны.Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил, что позиция Украины в отношении вывода её войск из региона остается неизменной.
