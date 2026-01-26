Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
технологии
россия
павел дуров
whatsapp
telegram
meta
https://cdnn.1prime.ru/img/76362/54/763625459_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_64fc729a23fc6f758b26cd90e5d15482.jpg
МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров назвал WhatsApp* небезопасным и указал на множество возможностей для атаки мессенджера. "Надо быть безмозглым, чтобы верить в безопасность WhatsApp* в 2026 году. Когда мы проанализировали, как WhatsApp* реализовал свое "шифрование", мы обнаружили множество векторов атаки", - написал Дуров в соцсети X. Ранее агентство Блумберг со ссылкой на судебный документ сообщило, что международная группа истцов подала в суд на Meta Platforms**. Отмечается, что компанию обвинили в мошенничестве из-за наличия у нее доступа к перепискам пользователей в принадлежащем ей мессенджере WhatsApp*. В ноябре в пресс-службе Роскомнадзора сообщали, что мессенджер WhatsApp* будет полностью заблокирован на территории страны, если требования законодательства России так и не будут выполнены.* принадлежит корпорации Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская** деятельность компании запрещена в России как экстремистская
технологии, россия, павел дуров, whatsapp, telegram, meta
Технологии, РОССИЯ, Павел Дуров, WhatsApp, Telegram, Meta
22:07 26.01.2026
 
Дуров указал на множество возможностей для атаки WhatsApp*

Дуров: надо быть безмозглым, чтобы верить в безопасность WhatsApp в 2026 году

© РИА Новости/Аврора . Е. Бебех Павел Дуров
Павел Дуров
Павел Дуров . Архивное фото
© РИА Новости/Аврора . Е. Бебех
МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров назвал WhatsApp* небезопасным и указал на множество возможностей для атаки мессенджера.
"Надо быть безмозглым, чтобы верить в безопасность WhatsApp* в 2026 году. Когда мы проанализировали, как WhatsApp* реализовал свое "шифрование", мы обнаружили множество векторов атаки", - написал Дуров в соцсети X.
Ранее агентство Блумберг со ссылкой на судебный документ сообщило, что международная группа истцов подала в суд на Meta Platforms**. Отмечается, что компанию обвинили в мошенничестве из-за наличия у нее доступа к перепискам пользователей в принадлежащем ей мессенджере WhatsApp*.
В ноябре в пресс-службе Роскомнадзора сообщали, что мессенджер WhatsApp* будет полностью заблокирован на территории страны, если требования законодательства России так и не будут выполнены.
* принадлежит корпорации Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская
** деятельность компании запрещена в России как экстремистская
