Дуров указал на множество возможностей для атаки WhatsApp*
МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров назвал WhatsApp* небезопасным и указал на множество возможностей для атаки мессенджера.
"Надо быть безмозглым, чтобы верить в безопасность WhatsApp* в 2026 году. Когда мы проанализировали, как WhatsApp* реализовал свое "шифрование", мы обнаружили множество векторов атаки", - написал Дуров в соцсети X.
Ранее агентство Блумберг со ссылкой на судебный документ сообщило, что международная группа истцов подала в суд на Meta Platforms**. Отмечается, что компанию обвинили в мошенничестве из-за наличия у нее доступа к перепискам пользователей в принадлежащем ей мессенджере WhatsApp*.
В ноябре в пресс-службе Роскомнадзора сообщали, что мессенджер WhatsApp* будет полностью заблокирован на территории страны, если требования законодательства России так и не будут выполнены.
* принадлежит корпорации Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская
** деятельность компании запрещена в России как экстремистская
