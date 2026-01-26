https://1prime.ru/20260126/durov-866923771.html

Дуров указал на множество возможностей для атаки WhatsApp*

Дуров указал на множество возможностей для атаки WhatsApp* - 26.01.2026, ПРАЙМ

Дуров указал на множество возможностей для атаки WhatsApp*

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров назвал WhatsApp* небезопасным и указал на множество возможностей для атаки мессенджера. | 26.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-26T22:07+0300

2026-01-26T22:07+0300

2026-01-26T22:07+0300

технологии

россия

павел дуров

whatsapp

telegram

meta

https://cdnn.1prime.ru/img/76362/54/763625459_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_64fc729a23fc6f758b26cd90e5d15482.jpg

МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров назвал WhatsApp* небезопасным и указал на множество возможностей для атаки мессенджера. "Надо быть безмозглым, чтобы верить в безопасность WhatsApp* в 2026 году. Когда мы проанализировали, как WhatsApp* реализовал свое "шифрование", мы обнаружили множество векторов атаки", - написал Дуров в соцсети X. Ранее агентство Блумберг со ссылкой на судебный документ сообщило, что международная группа истцов подала в суд на Meta Platforms**. Отмечается, что компанию обвинили в мошенничестве из-за наличия у нее доступа к перепискам пользователей в принадлежащем ей мессенджере WhatsApp*. В ноябре в пресс-службе Роскомнадзора сообщали, что мессенджер WhatsApp* будет полностью заблокирован на территории страны, если требования законодательства России так и не будут выполнены.* принадлежит корпорации Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская** деятельность компании запрещена в России как экстремистская

https://1prime.ru/20260106/durov-866258423.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, россия, павел дуров, whatsapp, telegram, meta