https://1prime.ru/20260126/ekonomika-866916370.html

Цена на серебро впервые превысила 111 долларов за унцию

Цена на серебро впервые превысила 111 долларов за унцию - 26.01.2026, ПРАЙМ

Цена на серебро впервые превысила 111 долларов за унцию

Биржевая цена на серебро подскакивает более чем на 9%, впервые в истории превысила отметку в 111 долларов, следует из данных торгов. | 26.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-26T18:10+0300

2026-01-26T18:10+0300

2026-01-26T18:10+0300

comex

мировая экономика

https://cdnn.1prime.ru/img/79296/31/792963140_0:321:3069:2047_1920x0_80_0_0_62b211dcc48b9d99d4a1b267265d04d8.jpg

МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Биржевая цена на серебро подскакивает более чем на 9%, впервые в истории превысила отметку в 111 долларов, следует из данных торгов. По состоянию на 18.01 мск цена мартовского фьючерса на серебро на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 9,43% - до 110,84 доллара за унцию. Минутами ранее показатель впервые поднялся выше уровня в 111 долларов.

https://1prime.ru/20260126/zoloto-866899994.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

comex, мировая экономика