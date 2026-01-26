https://1prime.ru/20260126/ekonomika-866917122.html
Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков в России снизилась
2026-01-26T18:30+0300
финансы
банки
банк россия
сбербанк
втб
МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков в России, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам второй декады января снизилась на 0,22 процентного пункта - до 14,88% годовых, следует из материалов Банка России. Рекордно высокий показатель средней ставки по вкладам за всю историю измерений был зафиксирован во второй декаде декабря 2024 года - 22,28%, а рекордно низкий - в первой декаде октября 2020 года (4,33%). Рассчитываемая Центробанком средняя максимальная процентная ставка по вкладам служит ориентиром для рынка. ЦБ рекомендует банкам привлекать средства населения не дороже, чем значение этой ставки плюс 2 процентных пункта. В список банков, по которым проводится наблюдение, входят Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк, "Почта банк", "Московский кредитный банк", Т-Банк, ПСБ и Совкомбанк.
