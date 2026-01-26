https://1prime.ru/20260126/ekonomika-866917485.html
Минпромторг предложил ввести обязательную маркировку хозтоваров
2026-01-26T18:35+0300
МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Минпромторг РФ предложил поэтапно ввести обязательную маркировку отдельных видов хозтоваров, санитарно-гигиенических изделий и туалетных принадлежностей с 1 сентября текущего года, говорится в сообщении министерства. "Минпромторг России предлагает ввести маркировку отдельных видов хозяйственных товаров, санитарно-гигиенических изделий и туалетных принадлежностей... Проект постановления предусматривает поэтапное введение обязательной маркировки хозяйственных, санитарно-гигиенических изделий и туалетных принадлежностей в потребительской упаковке начиная с 1 сентября 2026 года", - говорится в сообщении. Соответствующий проект постановления правительства РФ разработан Минпромторгом и опубликован на портале проектов нормативных правовых актов, уточняется в сообщении.
