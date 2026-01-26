Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минпромторг предложил ввести обязательную маркировку хозтоваров - 26.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260126/ekonomika-866917485.html
Минпромторг предложил ввести обязательную маркировку хозтоваров
Минпромторг предложил ввести обязательную маркировку хозтоваров - 26.01.2026, ПРАЙМ
Минпромторг предложил ввести обязательную маркировку хозтоваров
Минпромторг РФ предложил поэтапно ввести обязательную маркировку отдельных видов хозтоваров, санитарно-гигиенических изделий и туалетных принадлежностей с 1... | 26.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-26T18:35+0300
2026-01-26T18:35+0300
бизнес
россия
рф
минпромторг
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0b/864415749_0:53:3044:1765_1920x0_80_0_0_d26aa0a5113e975ef20b25732065a2d0.jpg
МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Минпромторг РФ предложил поэтапно ввести обязательную маркировку отдельных видов хозтоваров, санитарно-гигиенических изделий и туалетных принадлежностей с 1 сентября текущего года, говорится в сообщении министерства. "Минпромторг России предлагает ввести маркировку отдельных видов хозяйственных товаров, санитарно-гигиенических изделий и туалетных принадлежностей... Проект постановления предусматривает поэтапное введение обязательной маркировки хозяйственных, санитарно-гигиенических изделий и туалетных принадлежностей в потребительской упаковке начиная с 1 сентября 2026 года", - говорится в сообщении. Соответствующий проект постановления правительства РФ разработан Минпромторгом и опубликован на портале проектов нормативных правовых актов, уточняется в сообщении.
https://1prime.ru/20260114/roskachestvo-866464756.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0b/864415749_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_382ab4042f36bb3a458d5cb2b4948a17.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, рф, минпромторг
Бизнес, РОССИЯ, РФ, Минпромторг
18:35 26.01.2026
 
Минпромторг предложил ввести обязательную маркировку хозтоваров

Минпромторг предложил поэтапно ввести обязательную маркировку хозтоваров

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкСтенд Министерства промышленности и торговли РФ
Стенд Министерства промышленности и торговли РФ - ПРАЙМ, 1920, 26.01.2026
Стенд Министерства промышленности и торговли РФ. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Минпромторг РФ предложил поэтапно ввести обязательную маркировку отдельных видов хозтоваров, санитарно-гигиенических изделий и туалетных принадлежностей с 1 сентября текущего года, говорится в сообщении министерства.
"Минпромторг России предлагает ввести маркировку отдельных видов хозяйственных товаров, санитарно-гигиенических изделий и туалетных принадлежностей... Проект постановления предусматривает поэтапное введение обязательной маркировки хозяйственных, санитарно-гигиенических изделий и туалетных принадлежностей в потребительской упаковке начиная с 1 сентября 2026 года", - говорится в сообщении.
Соответствующий проект постановления правительства РФ разработан Минпромторгом и опубликован на портале проектов нормативных правовых актов, уточняется в сообщении.
ТЦ - ПРАЙМ, 1920, 14.01.2026
Роскачество объяснило, как вернуть некачественный подарок
14 января, 06:49
 
БизнесРОССИЯРФМинпромторг
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала